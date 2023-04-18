Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iPhone 15 Pro'da ezber bozan yenilik! İşlev tuşları değişiyor

    iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max, kapatma ve yeniden başlatma gibi işlevler için yeni bir düğme kombinasyonu sunabilir. Peki bu özellik nasıl çalışacak? İşte bildiklerimiz 
    1
    iPhone 15 Pro'da ezber bozan yenilik! İşlev tuşları değişiyor Tam Boyutta Gör
    iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max hakkında yeni sızıntılar duymaya devam ediyoruz. Öyle ki bir süredir, yeni nesil iPhone ailesinin fiziksel tuşlar yerine katı hal düğmeleri ve Apple Watch Ultra gibi özelleştirilebilir bir eylem tuşu ile geleceği söyleniyor. Ancak bu yenilik, kullanıcıların alışık olduğu bir düzeni tamamen değiştirebilir.

    Ses düğmelerinin rolünü üstlenecek

    Bildiğiniz üzere yeni nesil iPhone'lar, yan ve ses düğmelerinden herhangi birine basılı tutarak kapatılabiliyor veya yeniden başlatmaya zorlanabiliyor. Yeni paylaşılan raporlar ise, tüm bu işlevlerin yeni ''Eylem'' düğmesine taşınacağını gösteriyor. Bu noktada çift tuş kombinasyonu aynı kalacak ancak yeni Eylem tuşu, ses düğmelerinin rolünü üstlenecek.

    Ayrıca bu özelliğin, ne kadar sert bastığınıza bağlı olarak aşağıdaki fonksiyonları yerine getireceği belirtiliyor. Ancak bu işlevlerin özelleştirilebilir olup olmayacağı henüz açıklanmadı.

    • Hafif basma – Kamera odaklama
    • Sert basma - Fotoğraf çekme
    • Sert basma ve basılı tutma - Video kaydetme

    Bildiğiniz üzere Apple'ın, teknik sorunlar nedeniyle katı hal düğmelerini terk edeceği iddia edilmişti. Ancak yeni sızıntılar, bu yükseltmenin henüz rafa kaldırılmadığını gösteriyor. Apple'ın planları ne olursa olsun, özelleştirilebilir bir Eylem tuşunun kullanım deneyimini artıracağını söyleyebiliriz.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Taşınabilir mikrodalga fırın

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    motul yağ yorumları millenicom arkadaşını getir apple banka kartı kabul etmiyor garanti 1000 tl bonus kulaklık kablosu tamiri

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    2000-3000 TL Arası Telefonlar
    GENERAL MOBILE GM22
    GENERAL MOBILE GM22
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    5.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    ASUS X515EA-EJ90512
    ASUS X515EA-EJ90512
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    DH-LION
    DH-LION
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız