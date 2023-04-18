iPhone 15 Pro'da ezber bozan yenilik! İşlev tuşları değişiyor

Ses düğmelerinin rolünü üstlenecek
Bildiğiniz üzere yeni nesil iPhone'lar, yan ve ses düğmelerinden herhangi birine basılı tutarak kapatılabiliyor veya yeniden başlatmaya zorlanabiliyor. Yeni paylaşılan raporlar ise, tüm bu işlevlerin yeni ''Eylem'' düğmesine taşınacağını gösteriyor. Bu noktada çift tuş kombinasyonu aynı kalacak ancak yeni Eylem tuşu, ses düğmelerinin rolünü üstlenecek.
Ayrıca bu özelliğin, ne kadar sert bastığınıza bağlı olarak aşağıdaki fonksiyonları yerine getireceği belirtiliyor. Ancak bu işlevlerin özelleştirilebilir olup olmayacağı henüz açıklanmadı.
- Hafif basma – Kamera odaklama
- Sert basma - Fotoğraf çekme
- Sert basma ve basılı tutma - Video kaydetme
Bildiğiniz üzere Apple'ın, teknik sorunlar nedeniyle katı hal düğmelerini terk edeceği iddia edilmişti. Ancak yeni sızıntılar, bu yükseltmenin henüz rafa kaldırılmadığını gösteriyor. Apple'ın planları ne olursa olsun, özelleştirilebilir bir Eylem tuşunun kullanım deneyimini artıracağını söyleyebiliriz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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