Tam Boyutta Gör Apple'ın merakla beklenen telefonları iPhone 15 serisi hakkında yeni sızıntıların ardı arkası kesilmiyor. Şimdi de iPhone 15 Pro Max'in maketini içeren uzun bir video paylaşıldı. Yeni görüntüler, yaklaşan iPhone 15 ailesine erken bir bakış fırsatı sunuyor. Gelin iPhone 15 Pro Max'in detaylarına hep beraber bakalım.

iPhone 15 Pro Max maket görüntüleri paylaşıldı

Çeşitli kutu açma videoları ile tanınan Unbox Therapy, iPhone 15 Pro Max maketinin kaynağını açıklamadı. Ancak görüntülere bakıldığında, cihazın ince ekran çerçeveleri, USB-C bağlantı noktası ve yuvarlak köşe hatlarına sahip olduğunu görüyoruz. Bu yenilikler, mevcut sızıntılar ile örtüşüyor

Daha önce teknik sorunlar nedeniyle iPhone 15 Pro serisi için planlanan katı hal tuşlarının rafa kaldırılacağından sizlere bahsetmiştik. Görüntülerde ise iPhone 15 Pro Max maketinin sağ tarafında bulunan sessize alma anahtarı, bir düğmeye dönüştürülmüş ve ses tuşları bir arada konumlandırılmış.

Tam Boyutta Gör Videonun devamında iPhone 15 Pro Max maketinin ölçülerine göz atan Unbox Therapy, cihazın ön yüzünde 1,55 mm çerçeve kalınlığına ulaşıyor. Cihazın genel ölçüleri ise 159,86 mm × 76,73 mm × 8,25 mm. Ayrıca amiral gemisi telefonun, kardeşi iPhone 14 Pro Max'ten biraz daha kalın olduğunu görüyoruz.

iPhone 15 Pro ve Pro Max en net haliyle görüntülendi! 1 hf. önce eklendi

Tam Boyutta Gör iPhone 15 Pro Max'in fiziksel biçiminde nasıl göründüğüne tanık olmak ilginç olsa da, bunun bir maket olduğunu unutmamak gerek. Nitekim söylentilerin doğru olup olmadığını bekleyip görmemiz gerekecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

iPhone 15 Pro Max maket görüntüleri paylaşıldı: İşte video