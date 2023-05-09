iPhone 15 Pro Max maket görüntüleri paylaşıldı: İşte video

Çeşitli kutu açma videoları ile tanınan Unbox Therapy, iPhone 15 Pro Max maketinin kaynağını açıklamadı. Ancak görüntülere bakıldığında, cihazın ince ekran çerçeveleri, USB-C bağlantı noktası ve yuvarlak köşe hatlarına sahip olduğunu görüyoruz. Bu yenilikler, mevcut sızıntılar ile örtüşüyor
Daha önce teknik sorunlar nedeniyle iPhone 15 Pro serisi için planlanan katı hal tuşlarının rafa kaldırılacağından sizlere bahsetmiştik. Görüntülerde ise iPhone 15 Pro Max maketinin sağ tarafında bulunan sessize alma anahtarı, bir düğmeye dönüştürülmüş ve ses tuşları bir arada konumlandırılmış.
Dourado Luxury Cars <a href="https://douradocars.com/inventory/"> nice post </a> Dourado Luxury cars is a car dealer located in Dubai, UAE, and it offers its services worldwide. They have a large inventory of over 300 cars, including luxury, sports, and rare cars from leading brands like Ferrari, Lamborghini, Bugatti, Land Rover, Range Rover, Mercedes, Porsche, Cadillac, Maserati, Rolls Royce, Maybach, Bentley, and many more. They are known for offering the best deals on their new and used cars. www.douradocars.com +971547065447
ABD nin General Electric F404 motoru ile uçan bu uçak nasıl yerli ve milli oluyor. Kafamı buluyorsunuz. Ortada motor yok. Siyasi algı göz boyama yapmak için ordan burdan sökülen motorlar ile uçak uçuruluyor.
Dourado Luxury Cars <a href="https://douradocars.com/inventory/"> nice post </a> Dourado Luxury cars is a car dealer located in Dubai, UAE, and it offers its services worldwide. They have a large inventory of over 300 cars, including luxury, sports, and rare cars from leading brands like Ferrari, Lamborghini, Bugatti, Land Rover, Range Rover, Mercedes, Porsche, Cadillac, Maserati, Rolls Royce, Maybach, Bentley, and many more. They are known for offering the best deals on their new and used cars. www.douradocars.com +971547065447
ABD nin General Electric F404 motoru ile uçan bu uçak nasıl yerli ve milli oluyor. Kafamı buluyorsunuz. Ortada motor yok. Siyasi algı göz boyama yapmak için ordan burdan sökülen motorlar ile uçak uçuruluyor.
gerzehin tekide bunu kendine yedirememiş şöyle diyor.efendim Atatürk istikbal göklerde derken uzayı kastetmiş.uçakları kastedmemiş.yani uzay mekiği yapsak Atatürk neyi kastedecekti acaba.
Hayaldi gerçek oldu , istikbal göklerdedir hava kuvvetleri hiç bu kadar yerli ve bu kadar güçlü olmamıştı daha da güçlenecek inşallah