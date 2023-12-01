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    iPhone 16 serisinden ilk bilgiler geldi: Modeller arası fark kapanıyor

    2023 yılında piyasaya sürülmesi beklenen Apple iPhone 16 serisinden yeni detaylar paylaşıldı. Pro modellerin sevilen özelliği, temel modellere geliyor. İşte detaylar...
    iPhone 15 Pro'nun sevilen özelliği iPhone 16'ya geliyor! Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz Eylül ayında merakla beklenen iPhone 15 ailesini tanıtan Apple, Pro modeller de yeni bir işlemciye, titanyum tasarıma ve yepyeni bir eylem düğmesine yer verdi. Ancak Pro serisinde yer alan bir özellik, iPhone 16 ve 16 Plus'ta karşımıza çıkabilir. MacRumors, gelecek iPhone serileri hakkında dikkat çeken bilgiler paylaştı.

    Eylem düğmesi iPhone 16 ve 16 Plus'a geliyor

    Daha önce Apple'ın, üst model iPhone'ların tercih edilmesi için kullanıcılara daha fazla neden sunmayı planladığından sizlere bahsetmiştik. Hatta bunun son örneği, iPhone 15 ve 15 Pro oldu. Ancak gelecek nesil iPhone'larda bu durum hafifleyebilir. Son sızıntılar, iPhone 16 modellerinin tamamında Eylem düğmesinin standart olacağını ortaya koydu.

    Aktarıldığı kadarıyla bu düğme, mekanik yapılı eski TouchID sensörlerine ve MacBook'lardaki Force Touch trackpad'e kıyasla kapasitif olacak. Apple'ın, bu tasarım için farklı boyutlar denediği ve bazı tasarımların iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max'tekilerden daha olduğu da söylentiler arasında. Ayrıca yenilikler bununla sınırlı değil. Yeni eylem düğmesine, güç düğmesinin hemen altına konumlandırılan kapasitif bir Yakalama düğmesi eşlik edecek. 

    Bir diğer bilgi ise yeni nesil iPhone SE özelinde. Öyle ki bütçe iPhone'nunun iPhone 16 serisinde yer alacak eylem düğmesine sahip olacağı belirtildi. Ancak bu modelin halen doğrulanmadığını hatırlatalım.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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