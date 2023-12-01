iPhone 16 serisinden ilk bilgiler geldi: Modeller arası fark kapanıyor

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz Eylül ayında merakla beklenen iPhone 15 ailesini tanıtan Apple, Pro modeller de yeni bir işlemciye, titanyum tasarıma ve yepyeni bir eylem düğmesine yer verdi. Ancak Pro serisinde yer alan bir özellik, iPhone 16 ve 16 Plus'ta karşımıza çıkabilir. MacRumors, gelecek iPhone serileri hakkında dikkat çeken bilgiler paylaştı.

Eylem düğmesi iPhone 16 ve 16 Plus'a geliyor

Daha önce Apple'ın, üst model iPhone'ların tercih edilmesi için kullanıcılara daha fazla neden sunmayı planladığından sizlere bahsetmiştik. Hatta bunun son örneği, iPhone 15 ve 15 Pro oldu. Ancak gelecek nesil iPhone'larda bu durum hafifleyebilir. Son sızıntılar, iPhone 16 modellerinin tamamında Eylem düğmesinin standart olacağını ortaya koydu.

Aktarıldığı kadarıyla bu düğme, mekanik yapılı eski TouchID sensörlerine ve MacBook'lardaki Force Touch trackpad'e kıyasla kapasitif olacak. Apple'ın, bu tasarım için farklı boyutlar denediği ve bazı tasarımların iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max'tekilerden daha olduğu da söylentiler arasında. Ayrıca yenilikler bununla sınırlı değil. Yeni eylem düğmesine, güç düğmesinin hemen altına konumlandırılan kapasitif bir Yakalama düğmesi eşlik edecek.

iPhone SE 4'ün konsept videosu ortaya çıktı 6 gün önce eklendi

Bir diğer bilgi ise yeni nesil iPhone SE özelinde. Öyle ki bütçe iPhone'nunun iPhone 16 serisinde yer alacak eylem düğmesine sahip olacağı belirtildi. Ancak bu modelin halen doğrulanmadığını hatırlatalım.

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iPhone 15 Pro'nun sevilen özelliği iPhone 16'ya geliyor!