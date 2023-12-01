iPhone 16 serisinden ilk bilgiler geldi: Modeller arası fark kapanıyor

Eylem düğmesi iPhone 16 ve 16 Plus'a geliyor
Daha önce Apple'ın, üst model iPhone'ların tercih edilmesi için kullanıcılara daha fazla neden sunmayı planladığından sizlere bahsetmiştik. Hatta bunun son örneği, iPhone 15 ve 15 Pro oldu. Ancak gelecek nesil iPhone'larda bu durum hafifleyebilir. Son sızıntılar, iPhone 16 modellerinin tamamında Eylem düğmesinin standart olacağını ortaya koydu.
Aktarıldığı kadarıyla bu düğme, mekanik yapılı eski TouchID sensörlerine ve MacBook'lardaki Force Touch trackpad'e kıyasla kapasitif olacak. Apple'ın, bu tasarım için farklı boyutlar denediği ve bazı tasarımların iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max'tekilerden daha olduğu da söylentiler arasında. Ayrıca yenilikler bununla sınırlı değil. Yeni eylem düğmesine, güç düğmesinin hemen altına konumlandırılan kapasitif bir Yakalama düğmesi eşlik edecek.
Bir diğer bilgi ise yeni nesil iPhone SE özelinde. Öyle ki bütçe iPhone'nunun iPhone 16 serisinde yer alacak eylem düğmesine sahip olacağı belirtildi. Ancak bu modelin halen doğrulanmadığını hatırlatalım.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.