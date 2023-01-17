Tam Boyutta Gör Apple iPhone 15 serisi hakkında beklentiler giderek artıyor. Bu bağlamda birçok sızıntı, serinin tepe modeli iPhone 15 Pro Max’in daha iyi optik yakınlaştırma sunan periskop lens ile temel modellerden ayrılacağını bizlere gösterdi. Ancak bu durum, iPhone 16 serisinde sona erebilir.

iPhone 16 Pro için ilk kamera detayları paylaşıldı

Kore merkezli yayın kaynağı The Elec'e göre Apple, iPhone 15 Ultra’da yer verilecek periskop telefoto lens için LG Innotek ve Güney Kore merkezli Jahwa Electronics’e güvenecek. Hatırlayacak olursak CES 2023 Fuarı kapsamında LG, kayıpsız ve sürekli optik yakınlaştırma sunan "Katlanmış Zum" periskop telefoto modülünü tanıttı. Bu sensörün iPhone 15 Ultra'ya eşlik etmesi beklenirken, siparişlerin yüzde 70'inden LG, geri kalanından ise Jahwa Electronics sorumlu olacak.

Günümüz akıllı telefon kameralarının çoğu, yerel odak uzunluklarının ötesine geçmek için görüntü kalitesini düşüren dijital yakınlaştırma ile karşımıza çıkıyor. Ancak LG'nin yeni tasarımı, DLSR kameralara benzer şekilde ayrıntıların korunmasını sağlayacak. Buna ek olarak Kore merkezli yayın kaynağı, yeni telefoto lensin gelecekte iPhone 16 serisinin her iki üst seviye modeline de güç vereceğini bildirdi.

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Görünüşe göre Apple, bu yıl iPhone 15 Pro Max'i alt modellerden daha fazla öne çıkarmayı planlıyor. Ancak yeni değişiklik daha küçük ekranlı Pro modellerini tercih edecek kullanıcılar için hayal kırıklığına neden olabilir. Zira Apple, iPhone 12 Pro ve iPhone 12 Pro Max'ten bu yana iPhone "Pro" modelleri arasında kamera özelliklerini farklılaştırmadı.

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iPhone 16 Pro için ilk kamera detayları paylaşıldı