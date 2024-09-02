iPhone 16 Pro Max, çerçeveleriyle "dünya rekoru" kıracak

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Tam Boyutta Gör Apple'ın Eylül ayında tanıtmaya hazırlandığı iPhone 16 serisi hakkında çok sayıda söylenti dolanıyor. Hatta bugüne kadarki bilgiler, ufak çaplı tasarım değişikliklerine işaret ediyordu. Ancak Apple, bu yıl bundan daha fazlasını planlıyor olabilir. iPhone 16 Pro Max, dünyanın en ince çerçeveli akıllı telefonu olarak bir rekor kıracak.

iPhone 16 Pro Max en ince çerçeveli telefon olacak

Kaçıranlar için iPhone 16 Pro'da 6.3 inç, iPhone 16 Pro Max'te ise ise 6.9 inçlik bir ekranla karşılaşacağız. Bu, yıllardır iPhone'larda görülen ilk önemli ekran boyutu artışı olacak. Ancak daha büyük ekranlara rağmen, cihazların boyutunda değişim beklenmiyor. Hatırlayacak olursak iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max, şaşırtıcı derecede ince çerçevelere sahipti. iPhone 16 ise sınırları daha da zorlayacak gibi görünüyor.

Tam Boyutta Gör Son raporlara göre iPhone 16 Pro 1,2 mm, Pro Max için 1,15 mm çerçeve boyutlarına sahip olacak. Bu da iPhone 15 Pro Max'e kıyasla yüzde 40 daha ince olacağı anlamına geliyor. Paylaşılan görüntülerde ise farkın oldukça belirgin olduğunu görüyoruz. Bunun için daha önce Apple'ın ''düşük enjeksiyon basıncıyla kalıplama'' (LIPO) adı verilen bir teknik üzerinde çalıştığı söyleniyordu.

Ancak raporda, nispeten daha yeni Border Reduction Structure (BRS) teknolojisine işaret ediliyor. BRS için özetle bakır kabloların yukarı doğru kıvrılmasıyla, panelin alt kısmındaki çerçevenin mümkün olduğunca ince olmasını sağlayan çerçevesiz bir ekran teknolojisi diyebiliriz. Kötü haber şu ki, bu yeni teknolojinin iPhone 16 Pro ve Phone 16 Pro Max’in üretim maliyetlerini artırabileceği ve potansiyel olarak fiyat artışına yol açabileceğine dair spekülasyonlar mevcut.

Apple lansmanında bizleri neler bekliyor olacak? 9 sa. önce eklendi

Ancak daha önceki modellerdeki benzer söylentilerine rağmen, Apple genellikle fiyatları sabit tutmayı başarmıştı. Bu nedenle tüm detaylar için Eylül ayındaki lansmana kadar beklememiz gerekecek.

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iPhone 16 Pro Max, çerçeveleriyle "dünya rekoru" kıracak