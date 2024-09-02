iPhone 16 Pro Max, çerçeveleriyle "dünya rekoru" kıracak

iPhone 16 Pro Max en ince çerçeveli telefon olacak
Kaçıranlar için iPhone 16 Pro'da 6.3 inç, iPhone 16 Pro Max'te ise ise 6.9 inçlik bir ekranla karşılaşacağız. Bu, yıllardır iPhone'larda görülen ilk önemli ekran boyutu artışı olacak. Ancak daha büyük ekranlara rağmen, cihazların boyutunda değişim beklenmiyor. Hatırlayacak olursak iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max, şaşırtıcı derecede ince çerçevelere sahipti. iPhone 16 ise sınırları daha da zorlayacak gibi görünüyor.
Ancak raporda, nispeten daha yeni Border Reduction Structure (BRS) teknolojisine işaret ediliyor. BRS için özetle bakır kabloların yukarı doğru kıvrılmasıyla, panelin alt kısmındaki çerçevenin mümkün olduğunca ince olmasını sağlayan çerçevesiz bir ekran teknolojisi diyebiliriz. Kötü haber şu ki, bu yeni teknolojinin iPhone 16 Pro ve Phone 16 Pro Max’in üretim maliyetlerini artırabileceği ve potansiyel olarak fiyat artışına yol açabileceğine dair spekülasyonlar mevcut.
Ancak daha önceki modellerdeki benzer söylentilerine rağmen, Apple genellikle fiyatları sabit tutmayı başarmıştı. Bu nedenle tüm detaylar için Eylül ayındaki lansmana kadar beklememiz gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Xiaomi'den fütüristik su tabancası
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Benim oğlana alayım bi tane
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.
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iPhone 16 Pro Max, Teknoloji Haberleri ve Apple