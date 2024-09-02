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    iPhone 16 Pro Max, çerçeveleriyle "dünya rekoru" kıracak

    Apple’ın bu yılın sonunda tanıtacağı iPhone 16 serisinin tepe modeli iPhone 16 Pro Max tasarımı ve özellikleri netleşmeye başladı. Son gelen bilgilere göre çerçeveleriyle rekor kıracak.
    iPhone 16 Pro Max, çerçeveleriyle 'dünya rekoru' kıracak Tam Boyutta Gör
    Apple'ın Eylül ayında tanıtmaya hazırlandığı iPhone 16 serisi hakkında çok sayıda söylenti dolanıyor. Hatta bugüne kadarki bilgiler, ufak çaplı tasarım değişikliklerine işaret ediyordu. Ancak Apple, bu yıl bundan daha fazlasını planlıyor olabilir. iPhone 16 Pro Max, dünyanın en ince çerçeveli akıllı telefonu olarak bir rekor kıracak.

    iPhone 16 Pro Max en ince çerçeveli telefon olacak

    Kaçıranlar için iPhone 16 Pro'da 6.3 inç, iPhone 16 Pro Max'te ise ise 6.9 inçlik bir ekranla karşılaşacağız. Bu, yıllardır iPhone'larda görülen ilk önemli ekran boyutu artışı olacak. Ancak daha büyük ekranlara rağmen, cihazların boyutunda değişim beklenmiyor. Hatırlayacak olursak iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max, şaşırtıcı derecede ince çerçevelere sahipti. iPhone 16 ise sınırları daha da zorlayacak gibi görünüyor.

    iPhone 16 Pro Max, çerçeveleriyle 'dünya rekoru' kıracak Tam Boyutta Gör
    Son raporlara göre iPhone 16 Pro 1,2 mm, Pro Max için 1,15 mm çerçeve boyutlarına sahip olacak. Bu da iPhone 15 Pro Max'e kıyasla yüzde 40 daha ince olacağı anlamına geliyor. Paylaşılan görüntülerde ise farkın oldukça belirgin olduğunu görüyoruz. Bunun için daha önce Apple'ın ''düşük enjeksiyon basıncıyla kalıplama'' (LIPO) adı verilen bir teknik üzerinde çalıştığı söyleniyordu.

    Ancak raporda, nispeten daha yeni Border Reduction Structure (BRS) teknolojisine işaret ediliyor. BRS için özetle bakır kabloların yukarı doğru kıvrılmasıyla, panelin alt kısmındaki çerçevenin mümkün olduğunca ince olmasını sağlayan çerçevesiz bir ekran teknolojisi diyebiliriz. Kötü haber şu ki, bu yeni teknolojinin iPhone 16 Pro ve Phone 16 Pro Max’in üretim maliyetlerini artırabileceği ve potansiyel olarak fiyat artışına yol açabileceğine dair spekülasyonlar mevcut.

    Ancak daha önceki modellerdeki benzer söylentilerine rağmen, Apple genellikle fiyatları sabit tutmayı başarmıştı. Bu nedenle tüm detaylar için Eylül ayındaki lansmana kadar beklememiz gerekecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 3 gün önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 12 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 12 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    iPhone 16 Pro Max, Teknoloji Haberleri ve Apple
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