iPhone 16 Pro ve Pro Max'in bir özelliği daha belli oldu

iPhone 16 Pro ve Pixel 9 aynı ekranlara sahip olabilir
The Elec'in raporuna göre Samsung, dört iPhone 16 modelinin de OLED panellerinden sorumlu olacak. Ancak bu panellerin özellik bakımından birbirinden ayrılması bekleniyor. Buna göre iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max'te M14 kod adlı daha kaliteli LTPO OLED ekranlar bulunurken, iPhone 16 ve iPhone 16 Plus modellerinde üretim maliyetlerini düşürmek amacıyla önceki nesil M12 paneller ile karşılaşacağız.
Ancak bu rekabete sürpriz bir isim daha katılmış olabilir. The Elec, Google’ın da aynı seviyede kalmak adına, yaklaşmakta olan Pixel 9 ailesinde M14 panellere geçiş yapacağını söylüyor. Üstelik bu gelişme, Apple'a kıyasla Pixel 9 serisinin tamamında, yani Pixel 9, Pixel 9 Pro ve Pixel 9 Pro XL modellerinde bulunacak.
Kaçıranlar için M harfi, Samsung'un OLED ekranlarında kullandığı bir dizi malzemeyi ifade ediyor. 14 sayısı ise bu malzemelerin kalitesinin daha yüksek olduğunu ve bu sayede parlaklık ve ömür açısından en iyi panel performansını sunduğunu bizlere gösteriyor. Google’ın bir diğer avantajı ise Pixel 9 lansman etkinliğinin Apple’ın iPhone 16 serisini tanıtmasından önce gerçekleşecek olması.
Böylece potansiyel alıcılar ve eleştirmenler M14 ekranlarını inceleme fırsatı bulacak ve yapılan iyileştirmeler hakkında geri bildirim sağlayabilecek. Her halükarda, Google'ın amiral gemisi rekabetine katılmak istediği açık. Ancak hem Pixel 9 hem de iPhone 16 serisinin neler sunduğunu görmek için bir süre daha beklememiz gerekecek.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.