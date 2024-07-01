iPhone 16 Pro ve Pro Max'in bir özelliği daha belli oldu

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Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz Eylül ayında iPhone 15 ailesini tanıtan Apple, bildiğiniz gibi Pro serisinde önemli yeniliklere yer verdi. Bugüne dek ortaya çıkan sızıntılar ise iPhone 16 serisinde kritik değişiklikler olmayacağı yönündeydi. Geçtiğimiz saatlerde iseiPhone 16 Pro ve Pro Max'in bir özelliği daha belli oldu. Pixel 9 serisi ile aynı ekranlara sahip olabilir.

iPhone 16 Pro ve Pixel 9 aynı ekranlara sahip olabilir

The Elec'in raporuna göre Samsung, dört iPhone 16 modelinin de OLED panellerinden sorumlu olacak. Ancak bu panellerin özellik bakımından birbirinden ayrılması bekleniyor. Buna göre iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max'te M14 kod adlı daha kaliteli LTPO OLED ekranlar bulunurken, iPhone 16 ve iPhone 16 Plus modellerinde üretim maliyetlerini düşürmek amacıyla önceki nesil M12 paneller ile karşılaşacağız.

Ancak bu rekabete sürpriz bir isim daha katılmış olabilir. The Elec, Google’ın da aynı seviyede kalmak adına, yaklaşmakta olan Pixel 9 ailesinde M14 panellere geçiş yapacağını söylüyor. Üstelik bu gelişme, Apple'a kıyasla Pixel 9 serisinin tamamında, yani Pixel 9, Pixel 9 Pro ve Pixel 9 Pro XL modellerinde bulunacak.

Kaçıranlar için M harfi, Samsung'un OLED ekranlarında kullandığı bir dizi malzemeyi ifade ediyor. 14 sayısı ise bu malzemelerin kalitesinin daha yüksek olduğunu ve bu sayede parlaklık ve ömür açısından en iyi panel performansını sunduğunu bizlere gösteriyor. Google’ın bir diğer avantajı ise Pixel 9 lansman etkinliğinin Apple’ın iPhone 16 serisini tanıtmasından önce gerçekleşecek olması.

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Böylece potansiyel alıcılar ve eleştirmenler M14 ekranlarını inceleme fırsatı bulacak ve yapılan iyileştirmeler hakkında geri bildirim sağlayabilecek. Her halükarda, Google'ın amiral gemisi rekabetine katılmak istediği açık. Ancak hem Pixel 9 hem de iPhone 16 serisinin neler sunduğunu görmek için bir süre daha beklememiz gerekecek.

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iPhone 16 Pro ve Pixel 9 serisi aynı ekranlara sahip olabilir!