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    iPhone 16 Pro ve Pro Max'in bir özelliği daha belli oldu

    Apple iPhone 16 Pro ve Pro Max'in bir özelliği daha belli oldu. Amiral gemisi telefonlar, Pixel 9 serisi ile aynı OLED ekranlara sahip olabilir. İşte detaylar...  
    iPhone 16 Pro ve Pixel 9 serisi aynı ekranlara sahip olabilir! Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz Eylül ayında iPhone 15 ailesini tanıtan Apple, bildiğiniz gibi Pro serisinde önemli yeniliklere yer verdi. Bugüne dek ortaya çıkan sızıntılar ise iPhone 16 serisinde kritik değişiklikler olmayacağı yönündeydi. Geçtiğimiz saatlerde iseiPhone 16 Pro ve Pro Max'in bir özelliği daha belli oldu. Pixel 9 serisi ile aynı ekranlara sahip olabilir.

    iPhone 16 Pro ve Pixel 9 aynı ekranlara sahip olabilir

    The Elec'in raporuna göre Samsung, dört iPhone 16 modelinin de OLED panellerinden sorumlu olacak. Ancak bu panellerin özellik bakımından birbirinden ayrılması bekleniyor. Buna göre iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max'te M14 kod adlı daha kaliteli LTPO OLED ekranlar bulunurken, iPhone 16 ve iPhone 16 Plus modellerinde üretim maliyetlerini düşürmek amacıyla önceki nesil M12 paneller ile karşılaşacağız.

    Ancak bu rekabete sürpriz bir isim daha katılmış olabilir. The Elec, Google’ın da aynı seviyede kalmak adına, yaklaşmakta olan Pixel 9 ailesinde M14 panellere geçiş yapacağını söylüyor. Üstelik bu gelişme, Apple'a kıyasla Pixel 9 serisinin tamamında, yani Pixel 9, Pixel 9 Pro ve Pixel 9 Pro XL modellerinde bulunacak. 

    Kaçıranlar için M harfi, Samsung'un OLED ekranlarında kullandığı bir dizi malzemeyi ifade ediyor. 14 sayısı ise bu malzemelerin kalitesinin daha yüksek olduğunu ve bu sayede parlaklık ve ömür açısından en iyi panel performansını sunduğunu bizlere gösteriyor. Google’ın bir diğer avantajı ise Pixel 9 lansman etkinliğinin Apple’ın iPhone 16 serisini tanıtmasından önce gerçekleşecek olması.

    Böylece potansiyel alıcılar ve eleştirmenler M14 ekranlarını inceleme fırsatı bulacak ve yapılan iyileştirmeler hakkında geri bildirim sağlayabilecek. Her halükarda, Google'ın amiral gemisi rekabetine katılmak istediği açık. Ancak hem Pixel 9 hem de iPhone 16 serisinin neler sunduğunu görmek için bir süre daha beklememiz gerekecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    Halilcv 22 saat önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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