iPhone 17 Air: Apple'ın en ince telefonu seri üretime girdi

Ultra ince tasarımıyla dikkat çeken iPhone 17 Air, üretim aşamasında
Apple'ın geleneksel iPhone ailesi modellerinin yanına ekleyeceği iPhone 17 Air, standart modelden yaklaşık yüzde 25 daha ince bir profille öne çıkacak. Yaklaşık 6 mm kalınlığındaki cihazın, şirketin gelecekteki ürün tasarım stratejisinin ilk önemli adımı olması bekleniyor. Üretim mühendisleri ve ürün tasarımcıları, cihazın üretim fizibilitesini değerlendirmek için yoğun bir çalışma yürütüyor.
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