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Tam Boyutta Gör Apple, teknoloji dünyasını heyecanlandıran yeni bir iPhone modeline hazırlanıyor. Şirketin şimdiye kadarki en ince iPhone modeli olma yolunda ilerleyen iPhone 17 Air, yakın zamanlı raporlara göreyse şirketin yeni ürün tanıtım (NPI) aşamasına girdi.

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Ultra ince tasarımıyla dikkat çeken iPhone 17 Air, üretim aşamasında

Apple'ın geleneksel iPhone ailesi modellerinin yanına ekleyeceği iPhone 17 Air, standart modelden yaklaşık yüzde 25 daha ince bir profille öne çıkacak. Yaklaşık 6 mm kalınlığındaki cihazın, şirketin gelecekteki ürün tasarım stratejisinin ilk önemli adımı olması bekleniyor. Üretim mühendisleri ve ürün tasarımcıları, cihazın üretim fizibilitesini değerlendirmek için yoğun bir çalışma yürütüyor.

Tam Boyutta Gör Apple'ın asıl odağı, cihazın şık ve ultra ince tasarımında toplanmış durumda. Bu sebeple teknik özellikleri açısından temel iPhone modellerine yakın duracak olan iPhone 17 Air, tek kamera sistemine sahip olacak. Şirket, bu yeni yaklaşımıyla kullanıcılara daha hafif ve zarif bir deneyim sunmayı hedefliyor. Ayrıca yeni raporlar, ürünün şu anda yeni ürün tanıtım aşamasına geçtiğini ve üretim için ön hazırlıkların devam ettiğini belirtiyor.

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iPhone 17 Air: Apple'ın en ince telefonu seri üretime girdi