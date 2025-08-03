Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iPhone 17 Air'in batarya kapasitesi sızdırıldı: 1 günü zor çıkaracak

    iPhone 17 Air hakkında yeni detaylar ortaya çıktı. Ultra ince yapısı için batarya ve kamera gibi donanımlardan ödün verilecek gibi görünüyor. İşte son bilgiler...

    iPhone 17 Air batarya kapasitesi sızdırıldı! 1 günü zor çıkaracak Tam Boyutta Gör
    Apple’ın önümüzdeki sonbaharda tanıtacağı iPhone 17 serisi ile ilgili sızıntılar artarken, bu yılki seride en çok merak edilen model iPhone 17 Air oldu. Serideki Plus modelinin yerini alacak yeni telefon, çok daha ince bir kasaya sahip olacak. Ancak bu incelik, bazı donanımların feda edilmesini beraberinde getiriyor. Son olarak iPhone 17 Air'ın pil ve kamera detayları paylaşıldı.

    iPhone 17 Air'in pil kapasitesi ile üzebilir

    Çin merkezli kaynaklardan gelen son sızıntıya göre, iPhone 17 Air'in batarya kapasitesi yalnızca 2.900 mAh civarında olacak. Bu değer, Apple'ın geçmiş iPhone modellerine kıyasla oldukça düşük. Karşılaştırma yapmak gerekirse, iPhone 16 modelinde 3.561 mAh kapasiteli bir batarya bulunuyor ve bu model, serinin en düşük pil kapasitesine sahip üyesi konumunda.

    Apple'ın ultra ince formu elde etmek için aldığı kararlar sadece pil kapasitesiyle sınırlı değil. Yeni sızıntılara göre cihazda yalnızca tek bir arka kamera bulunacak. Bu da, iPhone 16e modelinde uygulanan tasarım çizgisinin Air serisine de yansıtılacağına işaret ediyor. Diğer yandan Apple, donanımda yapılan bu kısıtlamaları bir dizi mühendislik çözümüyle telafi etmeye çalışacak.

    iPhone 17 Air batarya kapasitesi sızdırıldı! 1 günü zor çıkaracak Tam Boyutta Gör
    iPhone 17 Air'de kullanılacak batarya, çelik kaplamalı olacak. Bu teknoloji ilk kez geçen yıl iPhone 16 Pro modelinde kullanılmıştı. Çelik yapı, ısı dağılımı ve enerji yoğunluğu açısından avantaj sağlıyor. Ayrıca bu kaplama, L şeklindeki iç mimariye uyum sağlayarak daha kompakt bir tasarıma katkıda bulunuyor. Batarya tarafındaki bir diğer yenilik ise yapıştırıcı teknolojisinde.

    Apple'ın tüm iPhone 17 serisinde pil değişimini kolaylaştırmak için yeni yapışkan çözümleri kullanacağı belirtiliyor. Bu da özellikle servis kolaylığı açısından olumlu bir gelişme olacak. iPhone 17 Air’in tanıtım tarihi halen netleşmedi. Ancak sızıntılar, Eylül ayının ikinci haftası işaret ediyor. Geriye kalan detaylar, lansman günü netleşecek.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Havadan su üreten kahve makinesi

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    en iyi kilo aldırıcı ilaç hangisi tv besleme kartı neden bozulur stranded deep türkçe yama soru çözerek para kazanma superonline wifi 6 modem

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    POCO F7
    POCO F7
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    ASUS Vivobook 15
    ASUS Vivobook 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum