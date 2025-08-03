iPhone 17 Air'in batarya kapasitesi sızdırıldı: 1 günü zor çıkaracak

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Apple’ın önümüzdeki sonbaharda tanıtacağı iPhone 17 serisi ile ilgili sızıntılar artarken, bu yılki seride en çok merak edilen model iPhone 17 Air oldu. Serideki Plus modelinin yerini alacak yeni telefon, çok daha ince bir kasaya sahip olacak. Ancak bu incelik, bazı donanımların feda edilmesini beraberinde getiriyor. Son olarak iPhone 17 Air'ın pil ve kamera detayları paylaşıldı.

iPhone 17 Air'in pil kapasitesi ile üzebilir

Çin merkezli kaynaklardan gelen son sızıntıya göre, iPhone 17 Air'in batarya kapasitesi yalnızca 2.900 mAh civarında olacak. Bu değer, Apple'ın geçmiş iPhone modellerine kıyasla oldukça düşük. Karşılaştırma yapmak gerekirse, iPhone 16 modelinde 3.561 mAh kapasiteli bir batarya bulunuyor ve bu model, serinin en düşük pil kapasitesine sahip üyesi konumunda.

Apple'ın ultra ince formu elde etmek için aldığı kararlar sadece pil kapasitesiyle sınırlı değil. Yeni sızıntılara göre cihazda yalnızca tek bir arka kamera bulunacak. Bu da, iPhone 16e modelinde uygulanan tasarım çizgisinin Air serisine de yansıtılacağına işaret ediyor. Diğer yandan Apple, donanımda yapılan bu kısıtlamaları bir dizi mühendislik çözümüyle telafi etmeye çalışacak.

Tam Boyutta Gör iPhone 17 Air'de kullanılacak batarya, çelik kaplamalı olacak. Bu teknoloji ilk kez geçen yıl iPhone 16 Pro modelinde kullanılmıştı. Çelik yapı, ısı dağılımı ve enerji yoğunluğu açısından avantaj sağlıyor. Ayrıca bu kaplama, L şeklindeki iç mimariye uyum sağlayarak daha kompakt bir tasarıma katkıda bulunuyor. Batarya tarafındaki bir diğer yenilik ise yapıştırıcı teknolojisinde.

iPhone 17, 17 Pro ve 17 Air modelleri yan yana görüntülendi! 4 gün önce eklendi

Apple'ın tüm iPhone 17 serisinde pil değişimini kolaylaştırmak için yeni yapışkan çözümleri kullanacağı belirtiliyor. Bu da özellikle servis kolaylığı açısından olumlu bir gelişme olacak. iPhone 17 Air’in tanıtım tarihi halen netleşmedi. Ancak sızıntılar, Eylül ayının ikinci haftası işaret ediyor. Geriye kalan detaylar, lansman günü netleşecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

iPhone 17 Air batarya kapasitesi sızdırıldı! 1 günü zor çıkaracak

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: