iPhone 17 Air'in batarya kapasitesi sızdırıldı: 1 günü zor çıkaracak

iPhone 17 Air'in pil kapasitesi ile üzebilir
Çin merkezli kaynaklardan gelen son sızıntıya göre, iPhone 17 Air'in batarya kapasitesi yalnızca 2.900 mAh civarında olacak. Bu değer, Apple'ın geçmiş iPhone modellerine kıyasla oldukça düşük. Karşılaştırma yapmak gerekirse, iPhone 16 modelinde 3.561 mAh kapasiteli bir batarya bulunuyor ve bu model, serinin en düşük pil kapasitesine sahip üyesi konumunda.
Apple'ın ultra ince formu elde etmek için aldığı kararlar sadece pil kapasitesiyle sınırlı değil. Yeni sızıntılara göre cihazda yalnızca tek bir arka kamera bulunacak. Bu da, iPhone 16e modelinde uygulanan tasarım çizgisinin Air serisine de yansıtılacağına işaret ediyor. Diğer yandan Apple, donanımda yapılan bu kısıtlamaları bir dizi mühendislik çözümüyle telafi etmeye çalışacak.
Apple'ın tüm iPhone 17 serisinde pil değişimini kolaylaştırmak için yeni yapışkan çözümleri kullanacağı belirtiliyor. Bu da özellikle servis kolaylığı açısından olumlu bir gelişme olacak. iPhone 17 Air’in tanıtım tarihi halen netleşmedi. Ancak sızıntılar, Eylül ayının ikinci haftası işaret ediyor. Geriye kalan detaylar, lansman günü netleşecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: