iPhone 17 Air ilk kez canlı olarak görüntülendi: İşte tasarımı

Tam Boyutta Gör Apple'ın önümüzdeki ay tanıtacağı iPhone 17 serisi hakkında sızıntılar artmaya devam ediyor. Serinin en çok konuşulan üyesi iPhone 17 Air, bu kez Sky Blue (Gökyüzü Mavisi) rengiyle canlı olarak görüntülendi. Daha önce batarya kapasitesi, işlemci özellikleri ve donanımsal kısıtlamalarıyla tartışılan modelin tasarımı da netleşmeye başladı.

iPhone 17 Air canlı olarak görüntülendi

Sızdırılan maket videosu, iPhone 17 Air'ın ultra ince tasarımını ve Sky Blue (Gökyüzü Mavisi) renk seçeneğini bizlere gösteriyor. Bilmeyenler için iPhone 17 Air’in kalınlığı 5,65 mm ile 5,7 mm arasında olacak. Bu ölçüler ise, Apple'ın bugüne kadar ürettiği en ince iPhone anlamına geliyor. Ancak bu incelik bazı kısıtlamaları da beraberinde getiriyor.

Önceki sızıntılara göre iPhone 17 Air, yalnızca tek arka kameraya sahip olacak, pil kapasitesi ise 2.900 mAh civarında olacak. Ayrıca ProMotion ekran teknolojisi, mmWave 5G desteği ve çift hoparlör gibi özelliklerden de yoksun. Bu konfigürasyona ise GPU performansı düşürülmüş A19 Pro işlemci eşlik ediyor. Son olarak videoda karşımıza çıkan Sky Blue renk tonu ise, klasik açık maviye kıyasla daha doygun bir görünüme sahip.

Apple'ın iPhone 17 serisini 9 Eylül'de düzenleyeceği özel etkinlikte tanıtması bekleniyor. Etkinlikte iPhone 17, 17 Pro, 17 Pro Max ve yeni Air modeli sahne alacak.

