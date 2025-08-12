Giriş
    iPhone 17 Air'ın işlemci detayları ortaya çıktı

    iPhone 17 tanıtım etkinliğine az bir zaman kaldı. Hem iPhone 17 Air hem de iPhone 17 Pro modelleri merakla bekleniyor. Yeni rapor, telefonların işlemcisi hakkındaki bilgileri tazeliyor.

    apple iphone 17 air işlemci Tam Boyutta Gör
    Apple’ın inceliğiyle dikkat çekecek iPhone 17 Air modelinin 5 çekirdekli GPU içeren A19 Pro işlemciyle gelmesi bekleniyor. Yalnızca iPhone 17 Pro ve 17 Pro Max’in tam 6 çekirdekli GPU’ya sahip A19 Pro çipe sahip olacağı söyleniyor.

    GPU performansı düşürülmüş A19 Pro işlemciyle geliyor

    Biraz daha az güçlü GPU muhtemelen yalnızca oyuncular veya iPhone’u video düzenleme gibi zorlu işler için kullananlar tarafından fark edilecek bir şey. Ancak, ince tasarım aynı zamanda daha az ısı dağıtma kapasitesi anlamına da geliyor; bu da termal daraltmanın Pro modellere göre daha erken devreye gireceği anlamına geliyor. Bu nedenle ikisinin birleşimi, bazı görevlerde performansta potansiyel olarak fark edilir bir fark yaratacak.

    Bu iddia, bir yıldan uzun bir süre önce iPhone 17 Air’ın A19 Pro yerine standart A19 yongası kullanacağını tahmin eden sektör analisti Ming-Chi Kuo'nun önceki raporlarıyla çelişiyor. Fixed Focus Digital, iPhone 17 baz modelinin A19 işlemciyi kullanacağını iddia ediyor.

    Fixed Focus Digital, daha önce iPhone SE’nin halefinin iPhone 16e olarak geleceğini önceden duyuran isim.

    iPhone 17 Air’ın inceliği hayranlık uyandıracak olsa da bu modeli tercih edecek kullanıcıların birçok şeyden ödün vermesi gerekecek. 17 Air, yalnızca GPU performansı düşürülmüş işlemciyle gelmeyecek; Pro modellerdeki üçlü kamera yerine tek kameraya sahip olacak. Pil kapasitesi de daha ince kasaya sığması gerektiği göz önüne alındığında beklendiği üzere daha düşük olacak. Ayrıca, ince modeldeki ekranın ProMotion özelliğinden yoksun olacağı, wwWave 5G desteğinin olmayacağı ve yalnızca bir hoparlöre sahip olacağı söyleniyor.

