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    iPhone 17 Air’in pil kapasitesi sızdırıldı: Bekleyenleri üzebilir

    Apple'ın merakla beklenen iPhone 17 Air modelinin pil kapasitesi sızdırıldı. Yeni model ile birlikte pil modu ve batarya kılıfı da yolda olabilir. İşte detaylar...

    iPhone 17 Air’in pil kapasitesi sızdırıldı: Bekleyenleri üzebilir Tam Boyutta Gör
    Apple'ın önümüzdeki sonbahar aylarında duyuracağı iPhone 17 serisi yavaş yavaş netleşmeye başladı. Bu yılki en büyük sürpriz ise Plus modelinin yerini alması beklenen iPhone 17 Air modeli olacak. Son olarak iPhone 17 Air hakkında yeni birsızıntıda, cihazın pil kapasitesi ortaya çıktı.

    iPhone 17 Air’in pil kapasitesi sızdırıldı

    Weibo’da 1,4 milyondan fazla takipçiye sahip Instant Digital hesabına göre, iPhone 17 Air'ın bataryası 3.000 mAh sınırının altında olacak. Kaçıranlar için Apple, yeni Air modelinin ultra ince tasarımı nedeniyle pil boyutunda ciddi fedakarlıklar yapmak zorunda. 5.5 mm ila 5.65 mm arasında değişmesi beklenen kasa kalınlığı, batarya hacmini doğal olarak sınırlıyor. Bu da, önceki modellerde olduğu gibi 3.000 mAh altı kapasitelere geri dönülmesi demek.

    Hatırlamak gerekirse, iPhone 12 ve 13'ten bu yana, bu kadar düşük değerlere sahip pil kapasiteleri nadiren görülmüştü. Ancak Apple, yeni iOS 26 ile gelen Adaptif Güç Modu sayesinde bu açığı yazılımsal optimizasyonlarla telafi etmeye çalışacak. Yeni mod sayesinde iPhone 17 Air'in günü çıkartması mümkün olacak.

    iPhone 17 Air’in pil kapasitesi sızdırıldı: Bekleyenleri üzebilir Tam Boyutta Gör
    Buna karşın, Apple’ın kendi iç testlerine göre cihazı tek şarjla tam gün kullanabilen kullanıcı oranı sadece %60 ila %70 arasında kalıyor. Bu oran, diğer iPhone modellerinde genellikle %80 ila %90 seviyesindeydi. Bu sorunun farkında olan Apple ise, iPhone 17 Air için özel bir batarya kılıfı aksesuarı sunmayı planlıyor.

    Hatırlanacağı üzere şirket, en son iPhone 11 serisiyle birlikte batarya kılıflarını piyasaya sürmüştü. Daha sonra MagSafe uyumlu harici batarya paketi tanıtılmış, ancak bu aksesuar serisi sessizce rafa kaldırılmıştı. Yeni batarya kılıfı da, iPhone 17 Air'in ultra ince formunu koruyarak ek güç sunmayı hedefleyecek. 

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