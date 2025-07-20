iPhone 17 Air’in pil kapasitesi sızdırıldı: Bekleyenleri üzebilir

iPhone 17 Air’in pil kapasitesi sızdırıldı
Weibo’da 1,4 milyondan fazla takipçiye sahip Instant Digital hesabına göre, iPhone 17 Air'ın bataryası 3.000 mAh sınırının altında olacak. Kaçıranlar için Apple, yeni Air modelinin ultra ince tasarımı nedeniyle pil boyutunda ciddi fedakarlıklar yapmak zorunda. 5.5 mm ila 5.65 mm arasında değişmesi beklenen kasa kalınlığı, batarya hacmini doğal olarak sınırlıyor. Bu da, önceki modellerde olduğu gibi 3.000 mAh altı kapasitelere geri dönülmesi demek.
Hatırlamak gerekirse, iPhone 12 ve 13'ten bu yana, bu kadar düşük değerlere sahip pil kapasiteleri nadiren görülmüştü. Ancak Apple, yeni iOS 26 ile gelen Adaptif Güç Modu sayesinde bu açığı yazılımsal optimizasyonlarla telafi etmeye çalışacak. Yeni mod sayesinde iPhone 17 Air'in günü çıkartması mümkün olacak.
Hatırlanacağı üzere şirket, en son iPhone 11 serisiyle birlikte batarya kılıflarını piyasaya sürmüştü. Daha sonra MagSafe uyumlu harici batarya paketi tanıtılmış, ancak bu aksesuar serisi sessizce rafa kaldırılmıştı. Yeni batarya kılıfı da, iPhone 17 Air'in ultra ince formunu koruyarak ek güç sunmayı hedefleyecek.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: