iPhone 17 Air koruyucu kılıfları ortaya çıktı: İşte tasarımı

iPhone 17 Air nasıl görünecek?
Son sızıntılar, iPhone 17 Air’in arka panelinde belirgin bir kamera çubuğu tasarımına sahip olacağını gösteriyor. Kamera modülü, cihazın üst kısmında yatay bir tasarımda gelecek. Bu çubuk içinde ise tek bir kamera sensörü, LED flaş ve mikrofon yer alacak. iPhone 17 Pro modellerinden farklı olarak LiDAR tarayıcı ve ek kameralar bulunmayacak.
Bu arada, iPhone 17 Air'ın batarya kapasitesi ve soğutma çözümleri konusunda nasıl bir yol izleneceği şu an için belirsiz. Ancak iPhone 16e ile benzer bir Fusion Kamera sistemine sahip olacağını söyleniyor. Diğer tarrafta Apple tedarik zinciri analisti Ming-Chi Kuo cihazın standart A19 çipi, Dinamik Ada, tek arka kamera ve Apple tasarımı 5G modeme sahip olmasını bekliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yine kore'nin yaptığı birşeyi 3-5 sene sonra bizde yapmışız!