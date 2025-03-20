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Tam Boyutta Gör Apple, iPhone 17 serisiyle birlikte en büyük tasarım değişikliklerinden birine hazırlanıyor. Öyle ki serinin yepyeni bir model içereceği gündemde. Söylentilere göre, Eylül ayında gerçekleşecek etkinlikte Plus modelinin yerini alacak Air modeli, ultra ince tasarımı ile öne çıkacak. Son olarak iPhone 17 Air modelinin tasarımını gösteren kılıf görüntüleri sızdırıldı.

iPhone 17 Air nasıl görünecek?

Son sızıntılar, iPhone 17 Air’in arka panelinde belirgin bir kamera çubuğu tasarımına sahip olacağını gösteriyor. Kamera modülü, cihazın üst kısmında yatay bir tasarımda gelecek. Bu çubuk içinde ise tek bir kamera sensörü, LED flaş ve mikrofon yer alacak. iPhone 17 Pro modellerinden farklı olarak LiDAR tarayıcı ve ek kameralar bulunmayacak.

Tam Boyutta Gör Sızdırılan görüntülerde ise, iPhone 17 Air'in kılıfı, yeni kamera çubuğunun yanı sıra bir Kamera Kontrol Düğmesi için de kesik içeriyor. Bu düğme, cihazın geri kalan seriye uyumlu olmasını sağlamış. Ayrıca 5.5 mm'lik bir kalınlıkla piyasaya çıkacak bu model, iPhone 17 Pro Max ile aynı ekran boyutuna ve genel kasa ölçülerine sahip olacak.

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Bu arada, iPhone 17 Air'ın batarya kapasitesi ve soğutma çözümleri konusunda nasıl bir yol izleneceği şu an için belirsiz. Ancak iPhone 16e ile benzer bir Fusion Kamera sistemine sahip olacağını söyleniyor. Diğer tarrafta Apple tedarik zinciri analisti Ming-Chi Kuo cihazın standart A19 çipi, Dinamik Ada, tek arka kamera ve Apple tasarımı 5G modeme sahip olmasını bekliyor.

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iPhone 17 Air koruyucu kılıfları ortaya çıktı: İşte tasarımı