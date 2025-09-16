iPhone 17 Air performans testinde göründü: A19 Pro neler sunuyor?

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Apple'ın bu yılki en sürpriz telefonlarından biri de bildiğiniz gibi iPhone 17 Air. iPhone 17 serisiyle tanıtılan model için en merak edilen konu ise, ultra ince yapısıyla nedeniyle sunacağı performans olmuştu. Peki Apple'ın yeni A19 Pro işlemcisi, A18 Pro'ya kıyasla ne kadar güçlü? İşte iPhone 17 Air'dan alınan ilk AnTuTu sonuçları...

iPhone Air performans testinde göründü

AnTuTu verilerine göre iPhone Air, toplamda 2 milyon 33 bin 552 puan elde ediyor. Bu sonuç, geçen yılın A18 Pro işlemcili iPhone 16 Pro modellerinde görülen yaklaşık 2 milyon seviyesine oldukça yakın. Yani performans artışı sınırlı kalmış durumda. İlk etapta skorun 17 Pro'ya ait olduğu düşünülse de AnTuTu daha sonra bunun iPhone Air modelinden geldiğini açıkladı.

Tam Boyutta Gör Test sonuçlarına yakından bakıldığında, en büyük artışın bellek performansında yaşandığı görülüyor. 12 GB RAM kapasitesine geçiş, çoklu görev ve arka plan işlemlerinde yaklaşık yüzde 50’lik bir sıçrama sağlamış. Ancak CPU puanı A18 Pro'dan daha düşük. Ancak bu düşüş erken aşamadaki yazılım optimizasyonları veya termal sınırlamalardan kaynaklanıyor olabilir.

Önceki sızıntılarda ortaya çıkan Geekbench listeleri de benzer bir tablo çiziyor. Tek çekirdek ve çoklu çekirdek skorlarında küçük farklar gözlense de radikal bir sıçrama bulunmuyor. Bunun yerine Apple'ın bu nesilde verimliliğe ve uzun süreli performansa odaklandığı söylenebilir. Ayrıca Pro modellerde kullanılan buhar odası soğutma sistemi de ısıl yönetim konusunda iyileştirmeler getiriyor.

