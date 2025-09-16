iPhone 17 Air performans testinde göründü: A19 Pro neler sunuyor?

iPhone Air performans testinde göründü
AnTuTu verilerine göre iPhone Air, toplamda 2 milyon 33 bin 552 puan elde ediyor. Bu sonuç, geçen yılın A18 Pro işlemcili iPhone 16 Pro modellerinde görülen yaklaşık 2 milyon seviyesine oldukça yakın. Yani performans artışı sınırlı kalmış durumda. İlk etapta skorun 17 Pro'ya ait olduğu düşünülse de AnTuTu daha sonra bunun iPhone Air modelinden geldiğini açıkladı.
Önceki sızıntılarda ortaya çıkan Geekbench listeleri de benzer bir tablo çiziyor. Tek çekirdek ve çoklu çekirdek skorlarında küçük farklar gözlense de radikal bir sıçrama bulunmuyor. Bunun yerine Apple'ın bu nesilde verimliliğe ve uzun süreli performansa odaklandığı söylenebilir. Ayrıca Pro modellerde kullanılan buhar odası soğutma sistemi de ısıl yönetim konusunda iyileştirmeler getiriyor.
hayret vagbotlar çamur atmamış...