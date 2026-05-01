iPhone 17, Apple tarihindeki en popüler seri oldu

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Apple Finans Direktörü Kevan Parekh, iPhone 17 modellerinin bugüne kadarki en popüler iPhone'lar olduğunu söyledi. Hem Parekh hem de Apple CEO'su Tim Cook, Apple'ın 2026'nın ikinci çeyreğindeki olağanüstü performansını iPhone satışlarına bağladı.

4 sa. önce eklendi

2026 2. çeyrekte iPhone'lardan elde edilen gelir 56,99 milyar dolar

Apple, iPhone 17 serisinin şirket tarihinin en başarılı iPhone ailesi haline geldiğini ve 2026'nın rekor kıran ikinci çeyreğinde önemli bir satış kilometre taşına ulaştığını açıkladı. iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max ve iPhone 17e dahil olmak üzere tüm seriye yönelik güçlü talep, Apple'ın performansını yeni zirvelere taşımasına yardımcı oldu.

Apple Finans Direktörü Kevan Parekh, Financial Times'a verdiği bir röportajda “iPhone 17 ailesi artık tarihimizin en popüler serisi... Çeyrek boyunca pazar payımızı artırdığımıza inanıyoruz” dedi.

Bu açıklama, Apple'ın yalnızca büyük bir müşteri talebiyle karşılaşmakla kalmayıp, Android rakiplerine karşı konumunu da güçlendirdiğini gösteriyor. CEO Tim Cook, Reuters'a yaptığı açıklamalarda iPhone talebini olağanüstü olarak nitelendirirken, tedarik kısıtlamalarının Apple'ın tüm talebi karşılayabilmesini sınırladığını da doğruladı.

Cook, Apple'ın TSMC'den A19 ve A19 Pro çiplerine sınırlı erişim nedeniyle daha sıkı tedarik zinciri esnekliğiyle karşı karşıya kaldıklarını söyledi; TSMC de büyük ölçüde yapay zeka çip üretimine odaklanmış durumda. Parekh ayrıca, artan bellek tedarik baskısının birinci ve ikinci çeyrekler arasında artan bir etkiye sahip olduğunu belirtti.

Çip tedarikindeki sorunlar ve RAM temininde artan problemler, Apple'ın bu Eylül ayında tanıtması beklenen iPhone 18 serisini potansiyel olarak etkileyebilir. Bu seride Apple'ın ilk katlanabilir iPhone'u da yer alacak.

