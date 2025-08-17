Apple iPhone 17'de bilmediğiniz bir şey mi kaldı? Buyurun sızıntılar sofrasına: Air geliyor, Plus gidiyor, bir de fiyatlar artıyor

Apple'ın 2025 bombası iPhone 17 serisi geliyor! Tüm modellerde ProMotion, küçülen Dynamic Island, artan fiyatlar(!) sızan lansman tarihi ve hatta Amazon'da satışta olan kılıflar! Detaylar videomuzda

iPhone 17 serisinin sızıntılardan öğrendiğimiz kadarıyla belli olan 9 Eylül 2025 lansmanına az bir zaman kaldı! Bu videoda Apple'ın yeni nesil iPhone stratejisini derinlemesine inceliyoruz. iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modellerinin ortaya çıkan detaylarını sizler için derledik.

iPhone 17 Air ile Plus modelini tarihte bırakıp ultra ince tasarıma geçen Apple, pazar stratejisini köklü şekilde değiştiriyor. ProMotion teknolojisinin tüm modellere gelmesi, Dynamic Island'ın küçülmesi ve metalens teknolojisi gibi yenilikleri konuştuk. Fiyat artışları ve pazar konumlandırması analizi bölümümüzde, iPhone 17 serisinin global pazardaki durumunu değerlendiriyoruz. Jeff Pu'nun analistlik raporları ışığında fiyat öngörülerini paylaşıyoruz.

Samsung Galaxy S25, Huawei P70 ve Xiaomi 15 serilerinin rekabetinde iPhone 17'nin durumunu karşılaştırmalı analiz ediyor ve Apple'ın yeni 17 serisinde o beklenen "wow faktörünü" yakalayıp yakalayamayacağını objektif şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Ayrıca Apple hisselerine olası etkiler, Çin pazarındaki durum ve küresel satış öngörüleri bölümümüzde finansal analizlere yer veriyoruz. Tedarik zinciri ve maliyet faktörlerini de ele alıyoruz.

Sızıntıların öteisne geçen ve Amazon'da dahi kılıfları satışa çıkan modeller üzerinden aksesuar ekosistemi ve üçüncü parti üreticilerin hazırlık sürecine değindiğimiz videomuz yayında.

