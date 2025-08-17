Kim Nerede? 759 Gemilerden dikey olarak kalkabilen dünyanın ilk jet motorlu İHA’sı 160 iPhone 17 Pro'nun fiyatı sızdırıldı: Sürpriz yapabilir 156 A101 marketler Samsung Galaxy A16 ve Redmi 13 akıllı telefon satıyor
Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim
    YouTube Oynatıcı MP3 Ses
    Sıradaki Video
    0 sn. ▶
    İPTAL ET

    Apple iPhone 17'de bilmediğiniz bir şey mi kaldı? Buyurun sızıntılar sofrasına: Air geliyor, Plus gidiyor, bir de fiyatlar artıyor

    Apple'ın 2025 bombası iPhone 17 serisi geliyor! Tüm modellerde ProMotion, küçülen Dynamic Island, artan fiyatlar(!) sızan lansman tarihi ve hatta Amazon'da satışta olan kılıflar! Detaylar videomuzda

    iPhone 17 serisinin sızıntılardan öğrendiğimiz kadarıyla belli olan 9 Eylül 2025 lansmanına az bir zaman kaldı! Bu videoda Apple'ın yeni nesil iPhone stratejisini derinlemesine inceliyoruz. iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modellerinin ortaya çıkan detaylarını sizler için derledik.

    iPhone 17 Air ile Plus modelini tarihte bırakıp ultra ince tasarıma geçen Apple, pazar stratejisini köklü şekilde değiştiriyor. ProMotion teknolojisinin tüm modellere gelmesi, Dynamic Island'ın küçülmesi ve metalens teknolojisi gibi yenilikleri konuştuk. Fiyat artışları ve pazar konumlandırması analizi bölümümüzde, iPhone 17 serisinin global pazardaki durumunu değerlendiriyoruz. Jeff Pu'nun analistlik raporları ışığında fiyat öngörülerini paylaşıyoruz.

    Samsung Galaxy S25, Huawei P70 ve Xiaomi 15 serilerinin rekabetinde iPhone 17'nin durumunu karşılaştırmalı analiz ediyor ve Apple'ın yeni 17 serisinde o beklenen "wow faktörünü" yakalayıp yakalayamayacağını objektif şekilde değerlendirmeye çalışıyoruz. Ayrıca Apple hisselerine olası etkiler, Çin pazarındaki durum ve küresel satış öngörüleri bölümümüzde finansal analizlere yer veriyoruz. Tedarik zinciri ve maliyet faktörlerini de ele alıyoruz.

    Sızıntıların öteisne geçen ve Amazon'da dahi kılıfları satışa çıkan modeller üzerinden aksesuar ekosistemi ve üçüncü parti üreticilerin hazırlık sürecine değindiğimiz videomuz yayında. 

    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum