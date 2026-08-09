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    iPhone 17 serisine zam geliyor, 10 Ağustos iddiası

    iPhone 18 Pro serisinin tanıtımına 1 ay gibi bir zaman varken iPhone 17 serisi için de muhtemel bir fiyat artışı yolda. Kaynaklar çok kısa bir sürenin kaldığını belirtiyor.

    iPhone 17 Tam Boyutta Gör
    Apple’ın artan maliyetler nedeniyle iğneden ipliğe zam yapmaya başladığı süreçte sıra iPhone modellerine geldi. iPhone 18 Pro serisinin tanıtılacağı Eylül ayında zam beklenirken kaynaklar uyarı geçmeye başladı.

    iPhone 17 zamları yakın

    Eylül 2025 tarihinden bu yana çıkış fiyatlarını koruyan iPhone 17 serisine Japonya’da ve ülkemiz gibi bazı pazarlarda ara zamlar yapılmıştı. Şimdi ise global çapta iPhone 17 modellerine önemli bir zam yapılması bekleniyor.

    Kaynaklar zam tarihini 10 Ağustos olarak gösteriyor. Yani Pazartesi hafta başlangıcında iPhone 17 zamları yürürlüğe girmiş olacak. Kaynak ayrıca yeni modellere hazırlık amacıyla üretimin yüzde 15-30 aralığında azaltılacağını da belirtiyor. Diğer taraftan bu zam tek bir modele mi yoksa tüm modelleri mi gelecek onunla ilgili de bir netlik yok.

    Ülkemizde Apple Store rakamlarına göre iPhone 17 modeli 84999TL seviyesinden, iPhone 17 Pro modeli 119999TL seviyesinden ve iPhone 17 Pro Max modeli de 132999TL seviyesinden başlıyor. iPhone 17e ise 59999TL başlangıç fiyatına sahip.

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