Apple sonbaharı beklemeyecek: iPhone fiyatlarına zam geliyor!

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Tam Boyutta Gör Apple CEO'su Tim Cook, geçen hafta DRAM krizi nedeniyle fiyat artışının kaçınılmaz olacağını söylemişti. Ancak, fiyatların tam olarak ne zaman veya ne kadar artacağı konusunda yorum yapmadı. Bu fiyat artışının iPhone, iPad ve Mac'i etkilemesi bekleniyor.

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Gurman: iPhone fiyatlarına zam yakındır!

Analistler, iPhone 18 Pro'nun 1.399 dolara satışa sunulmasını bekliyor. Ancak, Apple’ın fiyatları artırmak için bir sonraki iPhone neslinin piyasaya sürülmesini beklemeyeceği söyleniyor. Bloomberg’den Mark Gurman'a göre, açıklanan fiyat artışları yakında gerçekleşecek. İlk yansımasını genellikle Haziran ayında başlatılan Okula Dönüş kampanyasında görebiliriz.

Samsung, Microsoft, Sony ve Dell dahil olmak üzere birçok şirket zaten fiyatlarını artırdı. Apple'ın da aynı yolu izlemesi bekleniyor.

Türkiye'de son fiyat artışı 5 Mayıs'ta gerçekleşti

Apple, Türkiye'de son zammı 5 Mayıs'ta iPhone, AirPods ve Apple Watch'lara uyguladı. Apple online mağazasında mevcut iPhone fiyatları şu şekilde:

iPhone 17e: 59.999 TL

iPhone 17: 84.999 TL

iPhone Air: 107.999 TL

iPhone 17 Pro: 119.999 TL

iPhone 17 Pro Max: 132.999 TL

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iPhone 17 fiyatları "yakında" zamlanacak!

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