Apple sonbaharı beklemeyecek: iPhone fiyatlarına zam geliyor!

Gurman: iPhone fiyatlarına zam yakındır!
Analistler, iPhone 18 Pro'nun 1.399 dolara satışa sunulmasını bekliyor. Ancak, Apple’ın fiyatları artırmak için bir sonraki iPhone neslinin piyasaya sürülmesini beklemeyeceği söyleniyor. Bloomberg’den Mark Gurman'a göre, açıklanan fiyat artışları yakında gerçekleşecek. İlk yansımasını genellikle Haziran ayında başlatılan Okula Dönüş kampanyasında görebiliriz.
Samsung, Microsoft, Sony ve Dell dahil olmak üzere birçok şirket zaten fiyatlarını artırdı. Apple'ın da aynı yolu izlemesi bekleniyor.
Türkiye'de son fiyat artışı 5 Mayıs'ta gerçekleşti
Apple, Türkiye'de son zammı 5 Mayıs'ta iPhone, AirPods ve Apple Watch'lara uyguladı. Apple online mağazasında mevcut iPhone fiyatları şu şekilde:
- iPhone 17e: 59.999 TL
- iPhone 17: 84.999 TL
- iPhone Air: 107.999 TL
- iPhone 17 Pro: 119.999 TL
- iPhone 17 Pro Max: 132.999 TL
çok güzel