    iPhone 17, kamera denetimi tuşu olan son model olabilir

    iPhone 17 serisi, kamera denetimi tuşuna sahip son iPhone'lar olabilir. Yeni bir rapor, yeterli sayıda kullanıcı kullanmadığından Apple'ın iPhone 18'de butonu kaldırma kararı aldığını iddia ediyor.

    iphone 18 kamera denetimi tuşu olmayacak Tam Boyutta Gör
    Apple, iPhone 16 serisiyle telefonun gövdesine bir deklanşör düğmesi ekledi. Kamera Denetimi olarak adlandırılan bu tuş iPhone 17 serisinde de olacak. Ancak, yeni bir rapor Apple’ın iPhone 18 modellerinde bu tuşu kaldıracağını söylüyor.

    iPhone 18'de kamera denetimi tuşu olmayacak iddiası

    Apple’ın bu kararı almasının iki nedeni olduğu söyleniyor. Birincisi; Kamera Denetimi tuşunun yeterince kullanıcı tarafından kullanılmaması. İkincisi; maliyetleri düşürmek.

    iPhone 16 serisiyle tanıtılan Kamera Denetimi, telefonun kamerasını hızlıca açıp sık kullanılan kamera ayarlarına erişme imkanı veriyor. Bu tuş daha çok hızlı fotoğraf çekmek için kullanılıyor, Apple’ın reklamlarında dikkat çektiği kaydırıcı işlevi fazla kullanılmıyor. Bu tuşu beğenip kullananlar olduğu gibi hiç kullanmayan, mevcut ekran kontrollerinin yanında gereksiz bulan, tuşun yanlış konumlandırıldığını söyleyenler var.

    Apple, Kamera Kontrol tuşunu dokunsal geri bildirim ve yakınlaştırma, derinlik ve pozlamayı ayarlama özelliğiyle birlikte profesyonel düzeyde deklanşör alternatifi olarak pazarladı ancak 15 Pro modellerle tanıtılan Eylem Düğmesi kadar ilgi görmedi. iPhone 18’de kamera denetimi tuşunun olmayacağı bir iddia. 3D Touch’ın dört nesil sonra kaldırıldığını da hatırlatmak gerek.

