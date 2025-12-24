Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iPhone 17'nin RAM maliyeti iki katına çıktı: Fiyatlar artacak mı?

    Kküresel bellek pazarındaki kriz Apple'ı doğrudan etkilemeye başladı. Yeni bir rapora göre şirket, iPhone 17 serisinde kullanılan RAM için ciddi bir maliyet artışıyla karşı karşıya.

    iPhone 17'nin RAM maliyeti iki katına çıktı: Fiyatlar artacak mı? Tam Boyutta Gör
    Yarı iletken pazarında yaşanan DRAM krizinin 2027'nin son çeyreğine kadar sürmesi beklenirken, bu durum yalnızca Apple başta olmak üzere üreticileri de etkilemeye başladı. Son olarak yeni bir raporda, üst düzey iPhone modellerinin Apple'a olan maliyeti paylaşıldı. Fiyatlar resmen ikiye katlanmış durumda.

    iPhone 17'nin RAM maliyeti iki katına çıktı

    Paylaşılan rapora göre Apple, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modellerinde kullanılan 12 GB LPDDR5X RAM için yaklaşık %230 oranında daha fazla ödeme yapmak zorunda kalıyor. Yılın başında 25-29 dolar aralığında olan bu belleklerin birim fiyatı, son verilere göre tam tamına 70 dolara yükseldi.

    Sektör kaynakları, DRAM arzındaki sıkıntının kısa vadede düzelmesinin zor olduğunu ve bu durumun iPhone 18 serisini de etkileyeceğini belirtiyor. Ayrıca Apple'ın Samsung ve SK hynix ile olan uzun vadeli tedarik anlaşmalarının Ocak 2026'da sona ereceğini söyleyelim. Dolayısıyla şirketin alternatif stratejiler geliştirmesi gerekiyor.

    Apple'ın şu aşamada RAM tedarikinde en güçlü seçeneği ise Samsung. Halihazırda şirketin bellek sevkiyatlarının %60-70'inin Samsung tarafından karşılandığı ifade ediliyor. iPhone 18 serisinin Şubat ayında seri üretime girmesi beklenirken, bellek maliyetleri Apple'ın kâr marjı üzerinde baskı oluşturmaya devam edecek.

    Buna karşın Apple, maliyet artışlarını dengelemek için kendi geliştirdiği donanımlara yönelmiş durumda. 2026 itibarıyla A20 ve A20 Pro işlemcilerin yanı sıra, C2 5G modeminin de iPhone 18 ve katlanabilir iPhone modellerinde kullanılması bekleniyor. Bu hamle, Qualcomm gibi üçüncü taraf tedarikçilere ödenen maliyetleri azaltmayı hedefliyor. RAM fiyatlarında yaşanan artışın kullanıcılara yanısıyıp yansımayacağı ise yine Apple'ın elinde olacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Uçan araba üretimi başladı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    marşpiyel düzeltme dizel araçlarda hararet göstergesi kaçta olmalı buji kaç binde değişir spor toto formül kablosuz mouse çalışmıyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Samsung Galaxy S25 Ultra
    Samsung Galaxy S25 Ultra
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    MSI NB VECTOR 18 HX
    MSI NB VECTOR 18 HX
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum