iPhone 17'nin RAM maliyeti iki katına çıktı: Fiyatlar artacak mı?

Tam Boyutta Gör Yarı iletken pazarında yaşanan DRAM krizinin 2027'nin son çeyreğine kadar sürmesi beklenirken, bu durum yalnızca Apple başta olmak üzere üreticileri de etkilemeye başladı. Son olarak yeni bir raporda, üst düzey iPhone modellerinin Apple'a olan maliyeti paylaşıldı. Fiyatlar resmen ikiye katlanmış durumda.

iPhone 17'nin RAM maliyeti iki katına çıktı

Paylaşılan rapora göre Apple, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modellerinde kullanılan 12 GB LPDDR5X RAM için yaklaşık %230 oranında daha fazla ödeme yapmak zorunda kalıyor. Yılın başında 25-29 dolar aralığında olan bu belleklerin birim fiyatı, son verilere göre tam tamına 70 dolara yükseldi.

Sektör kaynakları, DRAM arzındaki sıkıntının kısa vadede düzelmesinin zor olduğunu ve bu durumun iPhone 18 serisini de etkileyeceğini belirtiyor. Ayrıca Apple'ın Samsung ve SK hynix ile olan uzun vadeli tedarik anlaşmalarının Ocak 2026'da sona ereceğini söyleyelim. Dolayısıyla şirketin alternatif stratejiler geliştirmesi gerekiyor.

Apple'ın şu aşamada RAM tedarikinde en güçlü seçeneği ise Samsung. Halihazırda şirketin bellek sevkiyatlarının %60-70'inin Samsung tarafından karşılandığı ifade ediliyor. iPhone 18 serisinin Şubat ayında seri üretime girmesi beklenirken, bellek maliyetleri Apple'ın kâr marjı üzerinde baskı oluşturmaya devam edecek.

Buna karşın Apple, maliyet artışlarını dengelemek için kendi geliştirdiği donanımlara yönelmiş durumda. 2026 itibarıyla A20 ve A20 Pro işlemcilerin yanı sıra, C2 5G modeminin de iPhone 18 ve katlanabilir iPhone modellerinde kullanılması bekleniyor. Bu hamle, Qualcomm gibi üçüncü taraf tedarikçilere ödenen maliyetleri azaltmayı hedefliyor. RAM fiyatlarında yaşanan artışın kullanıcılara yanısıyıp yansımayacağı ise yine Apple'ın elinde olacak.

