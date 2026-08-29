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    iPhone 17 Pro 30.000 metreden düştü: Guinness rekoru geldi

    Bir iPhone 17 Pro, yaklaşık 30,6 kilometre yükseklikten yere bırakıldı ve çalışmaya devam etti. Özel kılıfla gerçekleştirilen test, Guinness Dünya Rekoru'na girdi.

    iPhone 17 Pro 30.000 metreden düştü: Guinness rekoru geldi Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefonların yüksekten düşmesine ilişkin sıra dışı olaylara bir yenisi eklendi. Bir iPhone 17 Pro, İsveç'in kuzeyinde yaklaşık 100 bin feet, yani 30,6 kilometre yükseklikten yere düşmesine rağmen çalışmaya devam etti. Ancak bu kez yaşanan olay bir kaza değildi.

    iPhone 17 Pro 30.607 metreden bırakıldı

    Telefon kılıfı üreticisi RhinoShield ile havacılık şirketi Sent Into Space, iPhone 17 Pro'nun dayanıklılığını özel bir testle sınadı. Deneme sonucunda Guinness Dünya Rekoru da kırıldı. Test, 24 Haziran'da İsveç'in Kiruna kentinde gerçekleştirildi. iPhone 17 Pro, yüksek irtifa balonuna bağlanarak 30.607 metre yüksekliğe çıkarıldı.

    Bu yükseklik, yolcu uçaklarının tipik seyir irtifasının üç katından fazla. Telefon, belirlenen yüksekliğe ulaştıktan sonra herhangi bir paraşüt veya koruyucu kapsül kullanılmadan serbest bırakıldı. Cihazda uçuş sırasında sıcaklığı koruyacak herhangi bir ısıtma sistemi de bulunmuyordu. Guinness Dünya Rekoru kurallarına göre kullanılan kılıfın, düşüş sırasında telefondan önce zemine temas ederek cihazı koruması gerekiyordu.

    Telefon, yere ulaşana kadar yaklaşık 25 dakika boyunca havada kaldı. Düşüş sırasında sıcaklığın eksi 60 dereceye kadar indiği belirtiliyor. Buna rağmen iPhone 17 Pro, İsveç'in uzak bir bölgesindeki doğal araziye düştükten sonra dışarıdan bakıldığında herhangi bir hasar belirtisi göstermedi.

    Telefonu bulmak beş saatten uzun sürdü

    Asıl zorlu süreç ise telefonun yere inmesinden sonra başladı. Cihazdaki takip sistemi arama alanını yaklaşık iki kilometrelik bir bölgeye kadar daralttı. Ancak ekip, iPhone'u bulabilmek için beş saatten uzun süre arama yapmak zorunda kaldı. Telefon bulunduğunda Guinness yetkilileri cihazın durumunu kontrol etti. Yapılan incelemelerde iPhone 17 Pro'nun açılıp kapatılabildiği, arama yapabildiği ve fotoğraf çekebildiği doğrulandı.

    Bu deneme, resmi olarak "doğal arazi üzerine, telefon kılıfıyla gerçekleştirilen en yüksekten cep telefonu düşüşü" kategorisinde Guinness Dünya Rekoru'na girdi. Testte kullanılan iPhone 17 Pro, RhinoShield'ın AirX adlı özel kılıfıyla korunuyordu. Şirket, kılıfın otomobillerde kullanılan hava yastıklarından ve spor ayakkabılarındaki darbe emici yapıdan ilham alan bir tasarıma sahip olduğunu belirtiyor.

    Daha önce de telefonların uçaklardan düşerek sağlam kaldığı olaylar yaşanmıştı. 2024 yılında Alaska Airlines'a ait bir uçaktan yaklaşık 4.800 metre yükseklikten düşen bir iPhone çalışır durumda bulunmuştu. Ancak son test, gerçekleştirilen kontrollü deneme ve ulaşılan yükseklik açısından önceki örneklerden ayrılıyor.

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    Robotlar artık insanlardan kan alacak!

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    QuasarFX 21 saat önce

    Güzel görünüyor, iğneyi görmemek rahatlatıcı olmuş, damar bulamadım diye kolu delik deşik eden insanlardan daha iyi.

    J
    Jikoxmarley 1 hafta önce

    daha korkutucu bişey görmedim

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