iPhone 17 Pro'dan iPhone 18 Pro'ya geçmenin avantajları

Tam Boyutta Gör Apple'ın yeni iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max modelleri, köklü tasarım değişikliğinden ziyade, bir dizi hedefe yönelik iyileştirmeyle geçen yılki modellerin üzerine inşa ediliyor. En dikkat çekici değişiklikler, performans, kamera yetenekleri, pil ömrü ve kablolu şarj hızında yapılan iyileştirmeleri kapsıyor.

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iPhone 18 Pro, iPhone 17 Pro'ya göre yeni neler sunuyor?

Bazı temel teknik özellikler iPhone 17 Pro modelleriyle aynı kaldı. iPhone 18 Pro ve Pro Max, aynı 6.3 inç ve 6.9 ​​inç ekran boyutunu, 3000 nit tepe parlaklığı ve 4x telefoto ile 8x optik kalitesinde yakınlaştırma sunan 48 megapiksel ultra geniş ve telefoto kameraları koruyor. MagSafe ve Qi2 şarj hızları 25W ile sınırlandırılmaya devam ederken, Dinamik Ada hariç genel tasarım da büyük ölçüde değişmedi. Ancak ana kamera, yeni değişken diyafram sistemi de dahil olmak üzere önemli iyileştirmeler aldı. İşte iPhone 17 Pro veya 17 Pro Max'ten 18 Pro modellere geçmeyi planlıyorsanız sizi bekleyen yenilikler:

A19 Pro'nun yerini alan A20 Pro çipi, %20'ye kadar daha hızlı CPU, %40’a kadar daha hızlı GPU performansı sunuyor

sunuyor A19 Pro'daki 6 çekirdekli GPU'ya kıyasla artırılmış 7 çekirdekli GPU

Yeni çift 16 çekirdekli Neural Engine ile iki katına çıkan yapay zeka işleme performansı

Yüzey alanı üç katına çıkarılarak yeniden tasarlanan ve %40'a kadar daha iyi sürekli performans sağlayan buhar odası

Aynı anda üç Canlı Etkinlik gösterebilen daha küçük Dynamic Island

iPhone 17 Pro modellerdeki sabit ƒ/1.78 diyaframın yerini alan, ƒ/1.48, ƒ/1.8, ƒ/2.8 ve ƒ/4 ayarlarını destekleyen değişken diyaframlı 48 MP Ana kamera

Ana kamerada yaklaşık %50 daha iyi düşük ışık performansı

Diyafram, deklanşör hızı, beyaz dengesi ve histogram için yeni manuel kamera kontrolleri

Doğrulanmış ve değiştirilemez referans fotoğraflar oluşturmak için yeni Apple Referans Görüntü özelliği

Yeni doku ve gren kontrolleri içeren Fotoğrafik Stiller

Önceki modellerdeki 30 fps sınırından 60 fps'ye yükseltilmiş, 4K Dolby Vision destekli Sinematik mod

4K Dolby Vision kalitesine yükseltilmiş hızlandırılmış çekim özelliği

Daha yüksek kaliteli ses işleme ve müzik ayrıştırma özellikleriyle iyileştirilmiş Ses Miksi

Fotoğraf ve videolar için yeni akıllı odak takibi

1080p çözünürlükte iyileştirilmiş düşük ışık video kaydı

iPhone 17 Pro'daki 33 saate kıyasla iPhone 18 Pro'da 36 saate varan video oynatma süresi

iPhone 17 Pro Max'teki 39 saate kıyasla iPhone 18 Pro Max'te 45 saate varan video oynatma süresi

Daha hızlı kablolu şarj: Yaklaşık 20 dakikada %50 şarj yerine 15 dakikada %50 şarj

Maksimum 1 TB kapasite yerine 2 TB depolama seçeneği sunan 6.3 inçlik iPhone 18 Pro

sunan 6.3 inçlik iPhone 18 Pro Gümüş, Kozmik Turuncu ve Abis renklerin yerini alan Siyah, Gümüş, Buzul rengi ve Burgonya (Bordo) renk seçeneği

Daha ağır tasarım: iPhone 18 Pro selefinden 5 gr, iPhone 18 Pro Max ise 16 gr daha ağır

iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max için ön siparişler bugün başladı. Cihazlar 18 Eylül Cuma günü satışa sunulacak.

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