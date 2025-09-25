iPhone 17 Pro, DxOMark kamera testinde üçüncü sıraya yerleşti

Fotoğraf tarafında Vivo, 173 puanlık alt skorla iPhone’un 168’ine karşı önde yer alıyor. X200 Ultra daha iyi detay, dinamik aralık ve düşük ışık performansı sunuyor. iPhone'nun kamerası doğru pozlama değeriyle övgü alırken, Vivo daha canlı, Huawei ise detay ve renk açısından daha dengeli sonuçlar veriyor. iPhone 17 Pro, gece çekimlerinde ise yüksek ayrıntılar yakalayarak selefini geçmeyi başarıyor.
iPhone 17 Pro videoda rakipsiz
Videoya gelince tablo tersine dönüyor. iPhone 17 Pro, 171 puanla tüm rakiplerini geride bırakıyor. Testlerde cihazın tutarlı pozlama, doğru beyaz dengesi ve zorlu ışık koşullarında bile akıcı HDR performansı övgü aldı. Ayrıca yeni 48 MP telefoto lensi sayesinde hibrit zoom konusunda da güçlü bir performans ortaya koyarak periskop sensörlü rakiplerini yakalamayı başardı.
Ayrıntılı test raporu henüz açıklanmadığından nihai puanlarda ufak değişiklikler olabilir. iPhone 17 Pro, fotoğraf kadar video performansına da önem veren içerik üreticileri için en güçlü seçenek olarak öne çıkıyor.Kaynakça https://www.dxomark.com/apple-iphone-17-pro-camera-test/ https://x.com/DXOMARK/status/1969400785176870990 Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: