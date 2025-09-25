iPhone 17 Pro, DxOMark kamera testinde üçüncü sıraya yerleşti

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Apple'ın yeni iPhone 17 Pro modeli, DxOMark'ın kamera performansı sıralamasında elde ettiği 168 puanla üçüncü sıraya yerleşti. DxOMark'ın ilk bulgularına göre iPhone 17 Pro (ve Pro Max), Huawei Pura 80 Ultra ile Oppo Find X8 Ultra'nın hemen arkasında, Vivo X200 Ultra'nın ise önünde yer alıyor.

Fotoğraf tarafında Vivo, 173 puanlık alt skorla iPhone’un 168’ine karşı önde yer alıyor. X200 Ultra daha iyi detay, dinamik aralık ve düşük ışık performansı sunuyor. iPhone'nun kamerası doğru pozlama değeriyle övgü alırken, Vivo daha canlı, Huawei ise detay ve renk açısından daha dengeli sonuçlar veriyor. iPhone 17 Pro, gece çekimlerinde ise yüksek ayrıntılar yakalayarak selefini geçmeyi başarıyor.

iPhone 17 Pro videoda rakipsiz

Videoya gelince tablo tersine dönüyor. iPhone 17 Pro, 171 puanla tüm rakiplerini geride bırakıyor. Testlerde cihazın tutarlı pozlama, doğru beyaz dengesi ve zorlu ışık koşullarında bile akıcı HDR performansı övgü aldı. Ayrıca yeni 48 MP telefoto lensi sayesinde hibrit zoom konusunda da güçlü bir performans ortaya koyarak periskop sensörlü rakiplerini yakalamayı başardı.

Ayrıntılı test raporu henüz açıklanmadığından nihai puanlarda ufak değişiklikler olabilir. iPhone 17 Pro, fotoğraf kadar video performansına da önem veren içerik üreticileri için en güçlü seçenek olarak öne çıkıyor.

