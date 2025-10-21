Giriş
    iPhone 17 Pro, DxOMark selfie testlerinde zirveye yerleşti

    DxOMark, iPhone 17 Pro'yu dünyanın en iyi selfie kamerasına sahip akıllı telefonu olarak açıkladı. Yeni kare sensör ve 18 MP çözünürlük, Apple'a zirveyi getirdi.

    iPhone 17 Pro, DxOMark selfie testlerinde zirveye yerleşti Tam Boyutta Gör
    Popüler kıyaslama platformu DxOMark'ta akıllı telefonlar arasındaki rekabet sürekli olarak değişiyor. Son olarak Apple'ın yeni iPhone 17 Pro modeli, bu kez ön kamera performansıyla selfie kategorisinde zirveye yerleşti. Böylece Apple, Honor Magic6 Pro ve Google Pixel 9 Pro XL gibi rakiplerini geride bıraktı.

    iPhone 17 Pro, DxOMark'ta zirveye yerleşti

    Kaçıranlar için iPhone 17 serisi, 18 MP f/1.9 diyafram açıklığına sahip kare biçimli yeni bir ön sensörle geliyor. iPhone 16 Pro'da kullanılan 12 MP sensörün yerini alan bu sistem, ilk kez bir iPhone'da yatay ve dikey kadrajlar arasında fiziksel döndürme olmadan geçiş yapılmasına olanak tanıyor. Bu da özellikle sosyal medya içerikleri için önemli bir avantaj sunmuş oldu.

    iPhone 17 Pro, DxOMark selfie testlerinde zirveye yerleşti Tam Boyutta Gör
    DxOMark raporuna göre iPhone 17 Pro, pozlama doğruluğu, geniş dinamik aralık ve renk tonlamasıyla 154 puan aldı. En yakın rakibi Honor Magic 6 Pro ve iPhone 16 Pro Max'in ise 151 puan aldığını söyleyelim.

    Detaylara gelirsek, DxOMark'a göre cilt tonları Apple'ın karakteristik sıcak dokusunu korurken, yeni sensör sayesinde çerçeveye daha fazla kişinin sığdığı daha geniş bir 20 mm odak uzaklığı kullanılıyor. Bu da grup çekimlerinde bozulmayı en aza indiriyor. Apple’ın görüntü işleme algoritmalarında yaptığı iyileştirmeler, selfie kalitesine doğrudan yansımış durumda.

    Ayrıca iPhone 17 Pro serisinde parlak ışık koşullarında doğal kontrast korunurken, HDR performansı da artmış. Ancak düşük ışıkta hafif gürültü ve hareketli sahnelerde stabilizasyon kaybı hâlâ gözlemleniyor. Buna rağmen DxOMark ekibi, genel performansın selefi iPhone 16 Pro'ya göre belirgin bir sıçrama olduğunu söylüyor.

