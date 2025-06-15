iPhone 17 Pro Eylül'de geliyor: İşte 12 yeni özellik ve tüm bilinenler

iPhone 17 Pro ve Pro Max için öne çıkan özellikler
Apple’ın her yıl olduğu gibi bu yıl da Eylül ayında tanıtması beklenen iPhone 17 Pro serisi, birçok yenilikle gelecek. İşte şu ana kadar ortaya çıkan detaylar:
1. A19 Pro çip ile güç artışı
2. Yeni kamera tasarımı
Arka kamera adası, artık köşeleri yuvarlatılmış büyük dikdörtgen bir yapıya kavuşacak. Lens yerleşimi ise üçgen düzende kalmaya devam edecek. Bu değişiklikle birlikte cihazın arka yüzey estetiği yeniden şekillenecek.
3. 48 MP telefoto kamera
4. 8K video kaydı
Apple’ın uzun süredir test ettiği 8K video kaydı özelliği, iPhone 17 Pro ile nihayet gelebilir. Tüm arka kameraların 48 MP olması, bu özelliğin donanımsal olarak mümkün olduğunu gösteriyor.
5. Ön kamerada dev atılım: 24 MP
Tüm iPhone 17 serisi, 24 MP çözünürlüklü yeni ön kamera ile gelecek. Bu, iPhone 16 serisindeki 12 MP ön kameraya kıyasla büyük bir iyileşme anlamına geliyor.
6. Çift yönlü video kaydı
YouTuber Jon Prosser’ın aktardığına göre, yeni iPhone 17 Pro modelleri aynı anda hem ön hem arka kameradan video kaydı yapabilecek. Bu özellikle içerik üreticileri için büyük kolaylık sağlayacak.
7. Yeni materyal: Alüminyum + cam
iPhone 17 Pro’larda artık titanyum yerine alüminyum çerçeve kullanılacak. Arka panel ise yarı cam, yarı alüminyum bir yapıya sahip olacak. Bu kombinasyon hem ağırlıkta düşüş hem de yeni bir görünüm sunabilir.
8. Sky Blue renk seçeneği
Apple, MacBook Air’de gördüğümüz Sky Blue (gökyüzü mavisi) rengini iPhone 17 Pro serisine de getiriyor. Bu renk, Apple kullanıcıları arasında hızla popülerleşebilir.
9. Wi-Fi 7 ve Apple tasarımı modem
iPhone 17 serisi, Apple’ın kendi tasarladığı Wi-Fi 7 çipini kullanacak. Ayrıca 5G bağlantı tarafında da Qualcomm’un en güncel modemlerine yer verilecek.
10. 12 GB RAM
11. Daha dayanıklı ekran
Yeni ekran camı, çizilmelere karşı daha dirençli olacak şekilde tasarlandı. Bu sayede ekran koruyucu kullanmadan bile günlük çiziklere karşı daha güçlü bir koruma sunacak.
12. Gelişmiş soğutma sistemi
iPhone 17 serisinde ısı dağılımını iyileştiren yeni bir iç tasarım kullanılacak. Pro modellerde bu sistemin buhar odacıklı (vapor chamber) soğutma teknolojisiyle desteklenmesi bekleniyor.
iPhone 17 Pro ve Pro Max hakkında tüm bilinenler
Tasarım 🧑🎨
Yukarıdaki kısa özellikleri detaylandıralım. Yeni iPhone 17 Pro ve Pro Max, 6.3 inç ve 6.9 inç ekran boyutlarını koruyacak ancak arka gövde tasarımında önemli yenilikler sunacak. Apple’ın titanyumdan vazgeçerek alüminyum çerçeveye geri dönmesi bekleniyor. Cihazın arka yüzeyi ise “yarı cam, yarı alüminyum” yapısıyla hem estetik hem de dayanıklılık açısından yeni bir denge kuracak. Bu yapı, kablosuz şarj desteğini korurken, özellikle düşmelere karşı daha az kırılgan bir gövde sunacak.
Ancak bu yeni dizilimin, iPhone’ların sunduğu spatial video (uzamsal video) özelliği üzerinde nasıl bir etkisi olacağı belirsiz. Şu anki sistemde dikey hizalanmış lensler sayesinde derinlik algısı oluşturulabiliyor. Lenslerin yatay şekilde konumlandırılması, Apple’ın uzamsal video teknolojisinde de yeni çözümler geliştirmesini gerektirebilir.
Ekran 📱
Apple, iPhone 17 Pro serisiyle yalnızca tasarımda değil, donanımda da önemli değişimler olacak. Tüm iPhone 17 modellerinde 120Hz yenileme hızı bekleniyor. Ancak Pro modeller dışındaki telefonlar bu özelliği sınırlı yaşayacak. Aktarılanlara göre iPhone 17 ve iPhone 17 Air 120Hz ekranlarla gelecek olsa da bu paneller adaptif yenileme hızlarını desteklemeyecek. Bu da ekranların 1Hz’e kadar inemeyeceğine işaret ediyor.
Yeni modellerin Dynamic Island tasarımında daralma olabileceği öne sürülse de bu konuda netlik yok. Bazı analistlere göre Apple, Face ID için metalens teknolojisine geçerek bu alanı daraltmayı planlıyor. Ancak Ming-Chi Kuo gibi güvenilir kaynaklar, Dynamic Island’ın boyutunda anlamlı bir değişiklik beklemiyor.
Donanım 💪
Kamera 📸
iPhone 17 modelleri ön kamerada da ciddi bir sıçrama yapıyor. Apple, yıllardır kullandığı 12 MP ön kamerayı rafa kaldırarak 24 MP çözünürlüklü yeni bir sensöre geçiş yapacak. Bu sayede özçekim kalitesi ve video görüşmeleri ciddi anlamda iyileşecek.
Yeni Pro modellerle birlikte Apple ilk kez 8K video kaydı sunacak. Buna ek olarak, ön ve arka kamerayla aynı anda video çekmeyi mümkün kılan dual recording özelliği de sisteme entegre edilecek. Ana kamera ayrıca değiştirilebilir diyafram aralığıyla gelebilir.
Batarya, şarj ve bağlantı 🔋
Tüm iPhone 17 modellerinde, Apple’ın kendi geliştirdiği ilk Wi-Fi 7 yongası yer alacak. Bu yonga sayesinde daha hızlı bağlantı, daha düşük gecikme süresi ve gelişmiş enerji verimliliği mümkün olacak. Ayrıca 2.4GHz, 5GHz ve 6GHz bantları aynı anda kullanılabilecek. Pro modellerde Qualcomm 5G modemleri kullanılmaya devam edilecek. Ancak Apple, gelecekteki modeller için kendi entegre kablosuz çip setlerini hazırlıyor.
iPhone 17 serisi ne zaman tanıtılacak?
Apple’ın yeni nesil amiral gemisi telefonları iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max’in Eylül 2025’te tanıtılması bekleniyor. Lansman geleneği bozulmazsa, cihazlar aynı ay içinde ön siparişe açılacak ve birkaç hafta içinde satışa sunulacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
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