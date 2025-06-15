iPhone 17 Pro Eylül'de geliyor: İşte 12 yeni özellik ve tüm bilinenler

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Tam Boyutta Gör Apple’ın yeni amiral gemisi iPhone 17 Pro serisi, Eylül 2025’te tanıtılacak. Lansmana üç ay kala sızan bilgiler, hem donanımsal hem de tasarımsal olarak önemli değişikliklerin yolda olduğunu gösteriyor. iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modelleri, özellikle kamera ve performans alanında seleflerine fark atacak gibi duruyor.

iPhone 17 Pro ve Pro Max için öne çıkan özellikler

Apple’ın her yıl olduğu gibi bu yıl da Eylül ayında tanıtması beklenen iPhone 17 Pro serisi, birçok yenilikle gelecek. İşte şu ana kadar ortaya çıkan detaylar:

1. A19 Pro çip ile güç artışı

Tam Boyutta Gör iPhone 17 Pro modellerinde Apple’ın yeni nesil A19 Pro çipi kullanılacak. TSMC’nin üçüncü nesil 3nm üretim süreciyle geliştirilen bu yonga seti, hem performans artışı hem de enerji verimliliği sunacak.

2. Yeni kamera tasarımı

Arka kamera adası, artık köşeleri yuvarlatılmış büyük dikdörtgen bir yapıya kavuşacak. Lens yerleşimi ise üçgen düzende kalmaya devam edecek. Bu değişiklikle birlikte cihazın arka yüzey estetiği yeniden şekillenecek.

3. 48 MP telefoto kamera

Tam Boyutta Gör Pro modellerde artık 12 MP yerine 48 MP çözünürlüğe sahip bir Telefoto lens kullanılacak. Bu da yakınlaştırma kalitesini ciddi şekilde artıracak.

4. 8K video kaydı

Apple’ın uzun süredir test ettiği 8K video kaydı özelliği, iPhone 17 Pro ile nihayet gelebilir. Tüm arka kameraların 48 MP olması, bu özelliğin donanımsal olarak mümkün olduğunu gösteriyor.

5. Ön kamerada dev atılım: 24 MP

Tüm iPhone 17 serisi, 24 MP çözünürlüklü yeni ön kamera ile gelecek. Bu, iPhone 16 serisindeki 12 MP ön kameraya kıyasla büyük bir iyileşme anlamına geliyor.

6. Çift yönlü video kaydı

YouTuber Jon Prosser’ın aktardığına göre, yeni iPhone 17 Pro modelleri aynı anda hem ön hem arka kameradan video kaydı yapabilecek. Bu özellikle içerik üreticileri için büyük kolaylık sağlayacak.

7. Yeni materyal: Alüminyum + cam

iPhone 17 Pro’larda artık titanyum yerine alüminyum çerçeve kullanılacak. Arka panel ise yarı cam, yarı alüminyum bir yapıya sahip olacak. Bu kombinasyon hem ağırlıkta düşüş hem de yeni bir görünüm sunabilir.

8. Sky Blue renk seçeneği

Apple, MacBook Air’de gördüğümüz Sky Blue (gökyüzü mavisi) rengini iPhone 17 Pro serisine de getiriyor. Bu renk, Apple kullanıcıları arasında hızla popülerleşebilir.

9. Wi-Fi 7 ve Apple tasarımı modem

iPhone 17 serisi, Apple’ın kendi tasarladığı Wi-Fi 7 çipini kullanacak. Ayrıca 5G bağlantı tarafında da Qualcomm’un en güncel modemlerine yer verilecek.

10. 12 GB RAM

Tam Boyutta Gör Pro modellerin yanı sıra “iPhone 17 Air” dahil tüm yeni modellerin 12 GB RAM ile geleceği öne sürülüyor. Bu artış, özellikle Apple Intelligence özelliklerinin daha akıcı çalışmasını sağlayacak.

11. Daha dayanıklı ekran

Yeni ekran camı, çizilmelere karşı daha dirençli olacak şekilde tasarlandı. Bu sayede ekran koruyucu kullanmadan bile günlük çiziklere karşı daha güçlü bir koruma sunacak.

12. Gelişmiş soğutma sistemi

iPhone 17 serisinde ısı dağılımını iyileştiren yeni bir iç tasarım kullanılacak. Pro modellerde bu sistemin buhar odacıklı (vapor chamber) soğutma teknolojisiyle desteklenmesi bekleniyor.

iPhone 17 Pro ve Pro Max hakkında tüm bilinenler

Tasarım 🧑‍🎨

Yukarıdaki kısa özellikleri detaylandıralım. Yeni iPhone 17 Pro ve Pro Max, 6.3 inç ve 6.9 inç ekran boyutlarını koruyacak ancak arka gövde tasarımında önemli yenilikler sunacak. Apple’ın titanyumdan vazgeçerek alüminyum çerçeveye geri dönmesi bekleniyor. Cihazın arka yüzeyi ise “yarı cam, yarı alüminyum” yapısıyla hem estetik hem de dayanıklılık açısından yeni bir denge kuracak. Bu yapı, kablosuz şarj desteğini korurken, özellikle düşmelere karşı daha az kırılgan bir gövde sunacak.

Tam Boyutta Gör Sızan bilgilere göre Apple, uzun yıllardır kullandığı kare şeklindeki kamera modülünü terk ederek, yatay olarak konumlandırılmış dikdörtgen bir kamera adasına geçebilir. Bu yeni yerleşimde lenslerin yatay ya da klasik üçgen formda konumlanması bekleniyor.

Ancak bu yeni dizilimin, iPhone’ların sunduğu spatial video (uzamsal video) özelliği üzerinde nasıl bir etkisi olacağı belirsiz. Şu anki sistemde dikey hizalanmış lensler sayesinde derinlik algısı oluşturulabiliyor. Lenslerin yatay şekilde konumlandırılması, Apple’ın uzamsal video teknolojisinde de yeni çözümler geliştirmesini gerektirebilir.

Ekran 📱

Apple, iPhone 17 Pro serisiyle yalnızca tasarımda değil, donanımda da önemli değişimler olacak. Tüm iPhone 17 modellerinde 120Hz yenileme hızı bekleniyor. Ancak Pro modeller dışındaki telefonlar bu özelliği sınırlı yaşayacak. Aktarılanlara göre iPhone 17 ve iPhone 17 Air 120Hz ekranlarla gelecek olsa da bu paneller adaptif yenileme hızlarını desteklemeyecek. Bu da ekranların 1Hz’e kadar inemeyeceğine işaret ediyor.

Yeni modellerin Dynamic Island tasarımında daralma olabileceği öne sürülse de bu konuda netlik yok. Bazı analistlere göre Apple, Face ID için metalens teknolojisine geçerek bu alanı daraltmayı planlıyor. Ancak Ming-Chi Kuo gibi güvenilir kaynaklar, Dynamic Island’ın boyutunda anlamlı bir değişiklik beklemiyor.

Donanım 💪

Tam Boyutta Gör iPhone 17 Pro serisi, Apple’ın yeni nesil TSCM 3nm üretim süreciyle geliştirilen A19 Pro çipiyle gelecek. Bu çip, selefine göre hem enerji verimliliği hem de performans açısından daha güçlü olacak. Ayrıca Pro modellerinde 12 GB RAM kullanılacak, bu da çoklu görev performansında hissedilir bir artış sunacak.

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Kamera 📸

iPhone 17 modelleri ön kamerada da ciddi bir sıçrama yapıyor. Apple, yıllardır kullandığı 12 MP ön kamerayı rafa kaldırarak 24 MP çözünürlüklü yeni bir sensöre geçiş yapacak. Bu sayede özçekim kalitesi ve video görüşmeleri ciddi anlamda iyileşecek.

Tam Boyutta Gör Arka kamerada ise Apple, Pro modellerde üçlü 48 MP sistem sunacak. Bu yıl ilk kez Telefoto lens de 48 MP’e yükseliyor. İlginç bir tercih olarak, optik yakınlaştırma oranı 5x’ten 3.5x'e indirilecek. Bu değişim, portre çekimlerinde daha doğal bir görünüm sağlamayı hedefliyor. Apple’ın yüksek çözünürlüklü lensler sayesinde dijital kırpmayla 5x yakınlaştırmayı yazılımsal olarak taklit etmesi bekleniyor.

Yeni Pro modellerle birlikte Apple ilk kez 8K video kaydı sunacak. Buna ek olarak, ön ve arka kamerayla aynı anda video çekmeyi mümkün kılan dual recording özelliği de sisteme entegre edilecek. Ana kamera ayrıca değiştirilebilir diyafram aralığıyla gelebilir.

Batarya, şarj ve bağlantı 🔋

Tam Boyutta Gör Yeni iPhone 17 Pro modellerinde daha büyük batarya yer alacak ve cihazların kalınlığı biraz artacak. iPhone 17 Pro’lar 7.5W ters kablosuz şarj özelliği sayesinde AirPods veya Apple Watch gibi cihazları şarj edebilecek. Bunun yanı sıra iPhone 17 modellerinin Qi 2.2 standardını desteklemesi bekleniyor. Teorik olarak 50W kablosuz şarj hızı mümkün olsa da Apple’ın yine kendi hız limitlerini uygulaması olası. Kablolu şarj tarafında ise herhangi bir değişiklik beklenmiyor; maksimum 35W kablolu şarj desteği korunacak.

Tüm iPhone 17 modellerinde, Apple’ın kendi geliştirdiği ilk Wi-Fi 7 yongası yer alacak. Bu yonga sayesinde daha hızlı bağlantı, daha düşük gecikme süresi ve gelişmiş enerji verimliliği mümkün olacak. Ayrıca 2.4GHz, 5GHz ve 6GHz bantları aynı anda kullanılabilecek. Pro modellerde Qualcomm 5G modemleri kullanılmaya devam edilecek. Ancak Apple, gelecekteki modeller için kendi entegre kablosuz çip setlerini hazırlıyor.

iPhone 17 serisi ne zaman tanıtılacak?

Apple’ın yeni nesil amiral gemisi telefonları iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max’in Eylül 2025’te tanıtılması bekleniyor. Lansman geleneği bozulmazsa, cihazlar aynı ay içinde ön siparişe açılacak ve birkaç hafta içinde satışa sunulacak.

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