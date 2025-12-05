iPhone 17 Pro, Gece modu portre çekimini neden kaldırdı? İşte yanıtı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Apple'ın iPhone 17 Pro ve 17 Pro Max modelinde sessizce yaptığı bir değişiklik, kamera tarafında beklenmedik bir eksikliği ortaya çıkarmıştı. Kaçıranlar için Gece modu ile Portre modunun birlikte kullanılabilmesi, iPhone 12 Pro'dan bu yana desteklenen bir özellikti ancak 17 Pro ve 17 Pro Max'te artık mevcut değil. Geçtiğimiz saatlerde ise bu özelliğin neden devre dışı bırakıldığı açıklandı.

iPhone 17 Pro'da, Gece modu portre çekimi neden yok?

Bildiğiniz gibi iPhone 17 Pro ve 17 Pro Max modelleri, yeni Center Stage ön kamera, üçlü 48 MP Fusion sistem ve yazılımsal iyileştirmelerle ileri bir fotoğraf deneyimi sunuyor. Buna karşın kullanıcılar, Portre moduna geçtiklerinde Gece modunun devreye girmediğini fark etti. Önceki Pro modellerinde ışığın az olduğu durumlarda uzun pozlama sırasında derinlik verileri kaydedildiği için Portre efekti çalışmaya devam ediyordu.

Yeni seride ise Gece modu aktifken derinlik verisi artık oluşturulmuyor. Bu nedenle çekim sonradan portreye dönüştürülemiyor. Dikkat çekici nokta, iOS 26 yüklü eski modellere bu sınırlamanın uygulanmaması. iPhone 16 Pro, 15 Pro, 14 Pro, 13 Pro ve 12 Pro serileri, aynı işletim sistemiyle hâlâ Gece modunda Portre çekimi yapabiliyor. Bu da, değişikliğin yalnızca iPhone 17 Pro ailesine özgü bir karar olduğunu gösteriyor.

Apple'ın konu hakkında henüz net bir açıklama yapmadığını söyleyelim. Hatta destek sayfalarında, iPhone 17 Pro serisi hâlâ Gece modu portre özelliğini destekleyen cihazlar arasında listeleniyor. Dolayısıyla ya bu durum geçici bir yazılım hatasından kaynaklanıyor ya da Apple, düşük ışık koşullarında artan kumlanma ve hareket bulanıklığı nedeniyle bu özelliği bilinçli olarak geri çekti.

Şu anda karanlık bir ortamda Portre moduna geçerseniz, iPhone 17 Pro modelleri Gece modunu tetiklemiyor. Sonuç daha koyu ama detay açısından temiz kareler oluyor. Apple'ın kullanıcı geri bildirimlerini dikkate alıp almayacağı bilinmiyor ancak yoğun talep gelirse bu işlevin yazılım güncellemesiyle geri dönme ihtimali yüksek.

