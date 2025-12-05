Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iPhone 17 Pro, Gece modu portre çekimini neden kaldırdı? İşte yanıtı

    iPhone 12 Pro’dan bu yana kullanılan Gece modu portre çekimi, iPhone 17 Pro serisinde sessizce kaldırıldı. Peki bu özellik neden devre dışı bırakıldı? İşte yanıtı...

    iPhone 17 Pro, Gece modu portre çekimi neden kalktı? İşte yanıtı Tam Boyutta Gör
    Apple'ın iPhone 17 Pro ve 17 Pro Max modelinde sessizce yaptığı bir değişiklik, kamera tarafında beklenmedik bir eksikliği ortaya çıkarmıştı. Kaçıranlar için Gece modu ile Portre modunun birlikte kullanılabilmesi, iPhone 12 Pro'dan bu yana desteklenen bir özellikti ancak 17 Pro ve 17 Pro Max'te artık mevcut değil. Geçtiğimiz saatlerde ise bu özelliğin neden devre dışı bırakıldığı açıklandı.

    iPhone 17 Pro'da, Gece modu portre çekimi neden yok?

    Bildiğiniz gibi iPhone 17 Pro ve 17 Pro Max modelleri, yeni Center Stage ön kamera, üçlü 48 MP Fusion sistem ve yazılımsal iyileştirmelerle ileri bir fotoğraf deneyimi sunuyor. Buna karşın kullanıcılar, Portre moduna geçtiklerinde Gece modunun devreye girmediğini fark etti. Önceki Pro modellerinde ışığın az olduğu durumlarda uzun pozlama sırasında derinlik verileri kaydedildiği için Portre efekti çalışmaya devam ediyordu.

    Yeni seride ise Gece modu aktifken derinlik verisi artık oluşturulmuyor. Bu nedenle çekim sonradan portreye dönüştürülemiyor. Dikkat çekici nokta, iOS 26 yüklü eski modellere bu sınırlamanın uygulanmaması. iPhone 16 Pro, 15 Pro, 14 Pro, 13 Pro ve 12 Pro serileri, aynı işletim sistemiyle hâlâ Gece modunda Portre çekimi yapabiliyor. Bu da, değişikliğin yalnızca iPhone 17 Pro ailesine özgü bir karar olduğunu gösteriyor.

    Apple'ın konu hakkında henüz net bir açıklama yapmadığını söyleyelim. Hatta destek sayfalarında, iPhone 17 Pro serisi hâlâ Gece modu portre özelliğini destekleyen cihazlar arasında listeleniyor. Dolayısıyla ya bu durum geçici bir yazılım hatasından kaynaklanıyor ya da Apple, düşük ışık koşullarında artan kumlanma ve hareket bulanıklığı nedeniyle bu özelliği bilinçli olarak geri çekti.

    Şu anda karanlık bir ortamda Portre moduna geçerseniz, iPhone 17 Pro modelleri Gece modunu tetiklemiyor. Sonuç daha koyu ama detay açısından temiz kareler oluyor. Apple'ın kullanıcı geri bildirimlerini dikkate alıp almayacağı bilinmiyor ancak yoğun talep gelirse bu işlevin yazılım güncellemesiyle geri dönme ihtimali yüksek.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BYD Atto 2, Türkiye fiyatı belli oldu

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    horizon zero dawn türkçe yama kamyoneti kamyona çevirme fiat doblo 1.6 multijet kronik sorunları suudi arabistan dan altın getirmek dolap dolandırıcılığı

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    General Mobile GM ERA 30
    General Mobile GM ERA 30
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple MacBook Pro M5 14.2 in&#231;
    Apple MacBook Pro M5 14.2 inç
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum