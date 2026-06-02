Yeni iPhone'ların şarj sorununu çözen iOS 26.5.1 yayınlandı

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Apple, iPhone kullanıcıları için küçük bir güncelleme olan iOS 26.5.1'i yayınladı. Güncelleme, iOS 26.5'ten yaklaşık üç hafta sonra geldi ve şu anda iPhone Air ve tüm iPhone 17 modelleri için indirilebilir durumda.

iOS 26.5.1 sürümü herhangi bir yeni özellik getirmiyor. Bazı iPhone 17 Pro, 17 Pro Max ve iPhone Air kullanıcılarının yaşadığı şarj sorununu düzeltmeye odaklanıyor.

Apple'ın sürüm notlarına göre, güncelleme, pil neredeyse tamamen boşaldığında iPhone Air ve iPhone 17 modellerinde kablolu şarjı engelleyebilecek bir sorunu gideriyor. Güncellemeden önce, -etkilenen cihazlarda- tamamen kapanan iPhone’u hayata döndürmenin tek yolu; MagSafe şarjı kullanmaktı. Artık, kablolu şarj ile de uzun süre beklemeden iPhone tekrar kullanılabilir hale gelecek. Güncellemenin boyutunun yüksek olması da dikkat çekici.

Apple, şu anda iOS 26.6 betayı sürdürüyor. iOS 26.6 muhtemelen iOS 27’den önceki son güncelleme olacak. Aynı zamanda iPhone 11’in alacağı son büyük güncelleme olacak.

