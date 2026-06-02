Yeni iPhone'ların şarj sorununu çözen iOS 26.5.1 yayınlandı

iOS 26.5.1 sürümü herhangi bir yeni özellik getirmiyor. Bazı iPhone 17 Pro, 17 Pro Max ve iPhone Air kullanıcılarının yaşadığı şarj sorununu düzeltmeye odaklanıyor.
iOS 26.5.1 güncellemesi iPhone 17, 17 Pro ve iPhone Air şarj sorununu gideriyor
Apple'ın sürüm notlarına göre, güncelleme, pil neredeyse tamamen boşaldığında iPhone Air ve iPhone 17 modellerinde kablolu şarjı engelleyebilecek bir sorunu gideriyor. Güncellemeden önce, -etkilenen cihazlarda- tamamen kapanan iPhone’u hayata döndürmenin tek yolu; MagSafe şarjı kullanmaktı. Artık, kablolu şarj ile de uzun süre beklemeden iPhone tekrar kullanılabilir hale gelecek. Güncellemenin boyutunun yüksek olması da dikkat çekici.
Apple, şu anda iOS 26.6 betayı sürdürüyor. iOS 26.6 muhtemelen iOS 27’den önceki son güncelleme olacak. Aynı zamanda iPhone 11’in alacağı son büyük güncelleme olacak.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: