    iPhone 17 Pro Max'e su soğutma sistemi takıldı: Performansı ne kadar etkiledi?

    RedMagic 11 Pro+ cihazdan sökülen soğutma sistemi, iPhone 17 Pro Max'e takıldı ve standart 17 Pro Max ile performans kıyaslaması yapıldı. İşte AnTuTu test sonuçları:

    iphone 17 pro max su soğutma sistemi Tam Boyutta Gör
    Bir YouTuber, RedMagic 11 Pro+ cihazından söktüğü soğutma sistemini iPhone 17 Pro Max'e takarak performansta %8'lik bir artış elde etti.

    RedMagic 11 Pro+'ın soğutma sistemi iPhone 17 Pro Max'e takıldı

    YouTuber, normal iPhone 17 Pro Max ile su soğutma sistemi takılmış iPhone 17 Pro Max arasındaki AnTuTu puan farkını gösteren bir video paylaştı. Video ayrıca, standart RedMagic 11 Pro+ ile su soğutma sistemi çıkarılmış iPhone arasındaki performans farkını da gösteriyor.

    Herhangi bir değişiklik yapılmadan önce, iPhone'un toplam AnTuTu puanı 2.456.045 idi. YouTuber, arka kapağı çıkarıp RedMagic 11 Pro+'dan söktüğü su soğutma bileşenini takarak iPhone'u modifiye ettikten sonra ikinci bir test gerçekleştirdi. iPhone 17 Pro Max bu sefer 2.652.045 puan aldı; CPU’da 827.447, GPU'da 1.064.431, bellekte 365.347 ve kullanıcı deneyiminde 394.820.

    RedMagic 11 Pro+ ise su soğutma sisteminin çıkarılmasından önce toplam 4.144.376 puan almıştı; CPU'da 1.260.914, GPU'da 1.411.676, bellekte 547.845 ve kullanıcı deneyiminde 923.897. Değişiklikten sonra ise toplam 4.124.867 puan aldı; CPU'da 1.241.894, GPU'da 1.414.115, bellekte 562.261 ve kullanıcı deneyiminde 906.597.

    Sonuçlara bakıldığında, RedMagic cihazının performans farkı (%1'den az) Apple cihaza (%8) kıyasla daha az. Videoda ayrıca üçüncü bir telefon daha vardı; iPhone XR. Bu telefonda da çok az fark görüldü.

    Apple, iPhone 17 Pro modelleriyle birlikte ilk kez iPhone'larda buhar odası soğutma sistemi kullandı. A19 Pro çip, buhar odası soğutma sistemini içeriyor. Çipten gelen ısı, buhar odasına yönlendiriliyor ve tek parça alüminyum çerçeveye yayıyor. iFixit'e göre, ‌iPhone 16‌ Pro Max 37,8 santigrat dereceye ulaştığında yavaşlama yaşarken, 17 Pro Max 34,8 santigrat derecede daha soğuk kalarak yavaşlama yaşamadı.

    iFixit, Apple'ın soğutma sisteminin suyu buhar odasına dağıtmak için iki plaka arasında bir kafes kullandığını keşfetti. A19 Pro çipinin yanında su kaynıyor ve buhara dönüşür, ardından buhar diğer tarafta toplanıyor ve soğuyarak tekrar damlacıklara dönüşüyor ve kafes yapısı aracılığıyla geri gönderiliyor.

