Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iPhone 17 serisi neler sunacak? İşte tüm modeller, beklenen yenilikler, fiyatlar

    Apple'ın iPhone 17 tanıtım etkinliğini 9 Eylül'de düzenlemesi bekleniyor. Peki, iPhone 17 fiyatları ve özellikleri nasıl olacak? İşte 2025 iPhone modelleri hakkında tüm bilinenler:

    Apple'ın iPhone 17 serisi çok yakında piyasaya sürülecek. Bu yıl, seriye ultra ince iPhone 17 Air modeli dahil olacak. iPhone 17 Ultra modeli beklenmiyor. iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max’in 9 Eylül’de düzenlenecek Apple Eylül etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. iPhone 17 modellerinin tasarımı netleşti diyebiliriz. Peki, yeni iPhone’lar ne yenilikler sunacak?

    iPhone 17

    iPhone 17 özellikleri & fiyat beklentisi Tam Boyutta Gör
    CIRP raporuna göre, geçen yıl iPhone satışlarının büyük bir kısmını baz model oluşturdu. iPhone 17 de muhtemelen serinin en çok satan modeli olacak. iPhone 17, iPhone 16 ile aynı tasarım çizgilerine sahip olacak. Apple A19 çip, daha büyük (6.3 inç) ekran, geliştirilmiş 24 megapiksel ön kamera ve muhtemelen 120 Hz desteğiyle gelecek. Beklenen iPhone 17 özellikleri şu şekilde:
    • 6.3 inç 120Hz ekran
    • Apple A19 işlemci
    • 8GB RAM
    • 24 MP ön TrueDepth kamera
    • 48MP Fusion + 12MP Ultra geniş kamera
    • 3600+ mAh batarya
    • 128GB, 256GB, 512GB, 1TB
    • Mor, Yeşil, Mavi, Siyah ve Beyaz renk
    • Alüminyum + Cam tasarım
    • 7.8 mm kalınlık
    • 799 dolar fiyat etiketi

    iPhone 17 Air

    iPhone 17 Air özellikleri & fiyat beklentisi Tam Boyutta Gör
    Bu yıl iPhone 17 Plus yerini yepyeni ultra ince iPhone 17 Air modeline bırakıyor. Tasarıma öncelik veren bu modelin her zamankinden daha ince ancak pil ömründen ve kameralardan ödün veren fütüristik bir tasarıma sahip olması bekleniyor. 5.55 mm kalınlıkla, şimdiye kadarki en ince iPhone olacak. Apple, ilk 5G modemi C1’i yepyeni iPhone 17 Air’da kullanabilir. iPhone 17 Air, 17 Pro’larla aynı Apple A19 Pro işlemciye sahip olacak ancak Apple’ın bu modelde çipin daha az GPU içeren bir sürümünü kullanacağı söyleniyor. Beklenen iPhone 17 Air özellikleri şu şekilde:
    • 6.6 inç 120Hz, hep açık ekran
    • Apple A19 Pro çip
    • 12GB RAM
    • 24 MP ön TrueDepth kamera
    • 48MP Fusion kamera
    • 2900 mAh batarya
    • Apple C1 modem
    • Açık Mavi, Açık Altın, Siyah ve Gümüş renk
    • Titanyum + Cam tasarım
    • 256GB, 512GB, 1TB
    • 5.5 mm incelik
    • 949 dolar fiyat etiketi

    iPhone 17 Pro ve 17 Pro Max

    iPhone 17 Pro Max modeli özellik & fiyat beklentisi Tam Boyutta Gör
    Apple'ın Pro modelleri bu yıl da her açıdan en iyi iPhone'lar olmaya devam edecek. iPhone 17 Pro ve 17 Pro Max, geçen yılkiyle aynı 6.3 inç ve 6.9 inç boyutlarında gelecek ancak diğer birçok özellik değişiyor. En dikkat çekeni; kamera bölümünde. Google Pixel telefonlardaki gibi yatay uzanan bir kamera düzeni olacak. Tabii ki kamera iyileştirmeleri olacak; telefoto kamera 48MP’e, ön kamera da 24MP’e yükseltilecek. Apple’ın Pro modellerde yansıma önleyici, çizilmelere karşı daha dayanıklı ekran kullanacağı da söylentiler arasında. Dikkate değer bir değişiklik olarak, titanyum yerini alüminyum tasarıma bırakacak. Beklenen iPhone 17 Pro / 17 Pro Max özellikleri şu şekilde:
    • 6.3 inç / 6.9 inç 120Hz, yansıma önleyici, hep açık ekran
    • Apple A19 Pro çip
    • 12 GB RAM
    • 24MP ön TrueDepth kamera
    • 48MP Fusion + 48MP Ultra geniş + 48MP Telefoto
    • 3600 mAh / 5000 mAh batarya
    • Buhar odası soğutma sistemi
    • 256GB, 512GB, 1TB, 2TB
    • Turuncu, Koyu Mavi, Gümüş, Siyah renk
    • Alüminyum + Cam tasarım
    • 8.7 mm kalınlık
    • 1049 dolar / 1249 dolar fiyat etiketi

    iPhone 17 ne zaman tanıtılacak?

    Apple’ın iPhone 17 serisini yeni Apple Watch Series 11 ve Watch Ultra 3 modelleriyle birlikte 9 Eylül’de tanıtması bekleniyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yangınla savaşan yapay zekalı helikopter yolda

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    motordan beyaz duman izmir otogardan balçova'ya nasıl gidilir esp ışığı neden yanar behzat ç kitap sıralaması toshiba 70ua5d63dt

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy S21 FE 5G
    Samsung Galaxy S21 FE 5G
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    HP 250 G9
    HP 250 G9
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum