iPhone 17 serisi neler sunacak? İşte tüm modeller, beklenen yenilikler, fiyatlar

Apple'ın iPhone 17 serisi çok yakında piyasaya sürülecek. Bu yıl, seriye ultra ince iPhone 17 Air modeli dahil olacak. iPhone 17 Ultra modeli beklenmiyor. iPhone 17, iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max’in 9 Eylül’de düzenlenecek Apple Eylül etkinliğinde tanıtılması bekleniyor. iPhone 17 modellerinin tasarımı netleşti diyebiliriz. Peki, yeni iPhone’lar ne yenilikler sunacak?
iPhone 17
6.3 inç 120Hz ekran
Apple A19 işlemci
8GB RAM
24 MP ön TrueDepth kamera
48MP Fusion + 12MP Ultra geniş kamera
3600+ mAh batarya
128GB, 256GB, 512GB, 1TB
Mor, Yeşil, Mavi, Siyah ve Beyaz renk
Alüminyum + Cam tasarım
7.8 mm kalınlık
799 dolar fiyat etiketi
iPhone 17 Air
6.6 inç 120Hz, hep açık ekran
Apple A19 Pro çip
12GB RAM
24 MP ön TrueDepth kamera
48MP Fusion kamera
2900 mAh batarya
Apple C1 modem
Açık Mavi, Açık Altın, Siyah ve Gümüş renk
Titanyum + Cam tasarım
256GB, 512GB, 1TB
5.5 mm incelik
949 dolar fiyat etiketi
iPhone 17 Pro ve 17 Pro Max
6.3 inç / 6.9 inç 120Hz, yansıma önleyici, hep açık ekran
Apple A19 Pro çip
12 GB RAM
24MP ön TrueDepth kamera
48MP Fusion + 48MP Ultra geniş + 48MP Telefoto
3600 mAh / 5000 mAh batarya
Buhar odası soğutma sistemi
256GB, 512GB, 1TB, 2TB
Turuncu, Koyu Mavi, Gümüş, Siyah renk
Alüminyum + Cam tasarım
8.7 mm kalınlık
1049 dolar / 1249 dolar fiyat etiketi
iPhone 17 ne zaman tanıtılacak?
Apple’ın iPhone 17 serisini yeni Apple Watch Series 11 ve Watch Ultra 3 modelleriyle birlikte 9 Eylül’de tanıtması bekleniyor.