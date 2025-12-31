iPhone 17 Pro sorunları bitmiyor: Şarj sırasında garip sesler!

Tam Boyutta Gör iPhone 17 Pro ya da 17 Pro Max kullanıcısı olarak şarj sırasında telefonunuzdan garip sesler geldiğini fark ettiyseniz yalnız değilsiniz. Sorun, hoparlörlerden gelen hafif tıslama, statik veya cızırtı şeklinde ortaya çıkıyor. Daha kötüsü şarj sırasında çıkan bu ses görmezden gelinebilecek düzeyde değil. İşte detaylar:

iPhone 17 Pro Max, eski radyolar gibi ses çıkarıyor

Ses farklı şekillerde ortaya çıkıyor. Bazı kullanıcılar ses çalarken ve sesi kısarken duyuyor. Bazıları ise hiçbir şey çalmadığında bile sesin fark edildiğini söylüyor. Ses, web sayfalarında gezinirken ortaya çıkıyor. Küçük bir grup, telefon şarja takılı olmasa bile tıslama sesinin düşük seviyede de olsa geldiğini söylüyor.

Şarj sırasında ortaya çıkıyor

Birçok kullanıcı sorunu eski radyolardan çıkan ses olarak tanımlıyor. Şikayetler, sorunun belirli bir şarj cihazına bağlı olmadığını gösteriyor. Kullanıcılar, kablolu şarj cihazları, Apple'ın resmi güç adaptörleri ve MagSafe aksesuarlarıyla bu sorunun yaşandığını söylüyor. MagSafe şarjı genellikle daha duyulan sesi azaltıyor ancak sesi tamamen ortadan kaldırmıyor. Şarj kablosu çıkarıldığında ses hemen kesiliyor.

Hassas kulaklar için çıldırtan sorun

Sesin şiddeti değişiyor. Birçok kişi tıslama sesini hafif olarak tanımlıyor. Bazıları ise sessiz ortamda daha belirgin hale gelen düşük bir cızırtı veya sürekli aynı giden bir ses duyuyor. Sesin hafif olması nedeniyle, bazıları sorunun bildirilenlerden daha fazla cihazı etkilediğine inanıyor ancak sadece hassas dinleyiciler bunu fark ediyor.

Cihazı değiştirmek çözüm olmuyor

Bu sorun için değişim talebinde bile bulunanlar var ancak bu da sorunu çözmüyor; yeni cihazlarda da devam ediyor. Şimdiye kadar yayınlanan yazılım güncellemeleri de sorunu çözmedi. Bir kullanıcı, Apple desteğin şikayeti kabul ettiğini ve mühendislere ilettiğini söylüyor. Apple’dan henüz açıklama gelmedi. Şimdilik, şarj sırasında sesi duymaya devam eden kullanıcılar için sorun çözülmemiş durumda.

