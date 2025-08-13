Giriş
    iPhone 17 Pro'nun fiyatı sızdırıldı: Sürpriz yapabilir

    Apple, iPhone 17 Pro fiyatına zam yapmayı planlıyor. Ancak yeni model, 256 GB depolama ile geldiği için aslında önceki nesle kıyasla daha avantajlı olacak. İşte detaylar...

    iPhone 17 Pro'nun fiyatı sızdırıldı: Sürpriz yapabilir Tam Boyutta Gör
    Apple'ın eylül ayında tanıtacağı iPhone 17 serisi hakkında yeni bilgiler ortaya çıktı. Güvenilir sızıntı kaynağı Instant Digital'e göre, iPhone 17 Pro'nun başlangıç fiyatı küçük bir oranda zamlanacak. Ancak bu fiyat artışı, depolama tarafındaki artış ile dengeleniyor.

    iPhone 17 Pro'nun fiyatı sızdırıldı

    Asya pazarından gelen bilgilere göre iPhone 17 Pro'nun başlangıç fiyatı 50 dolar artarak 1.049 dolara yükselecek. Ancak önceki nesilde 128 GB olan temel depolama kapasitesini ikiye katlayarak 256 GB ile sunulacak. Bu hamle, hem artan uygulama boyutları hem de yüksek çözünürlüklü video ve fotoğraf dosyaları göz önüne alındığında kullanıcılar için uzun vadeli bir avantaj sağlayabilir.

    Aslında bu değişiklik, fiyat artışına rağmen iPhone 17 Pro'yu mevcut modellere kıyasla daha uygun hale getiriyor. Zira iPhone 16 Pro'da 256 GB'lık versiyona geçmek isteyen kullanıcıların 1.099 dolar ödemesi gerekiyordu. Bu açıdan bakıldığında Apple, zam kararını "değer artışı" şeklinde kullanıcılara yansıtabilir.

    Jefferies analistleri daha önce iPhone 17 Pro ve Pro Max modelleri için 50 dolarlık bir fiyat artışı öngörmüştü. Ancak son sızıntı, bu zammın temel model hariç yalnızca Pro serisinde uygulanabileceğini gösteriyor. Apple'ın yeni iPhone 17 serisini 9 Eylül 2025’te tanıtması bekleniyor. Lansmanın ardından 12 Eylül'de ön siparişler başlayabilir ve 19 Eylül itibarıyla cihazlar ilk kullanıcılara ulaşmış olacak.

    Bu arada, iPhone 17 Pro ve Pro Max dışında seride iPhone 17, iPhone 17 Air modelleri de yer alacak. Air modeli, Plus versiyonunun yerini alarak daha ince ve hafif bir tasarımla gelecek.

