iPhone 17 Pro kılıfı "TechWoven" farklı renk seçenekleriyle ortaya çıktı

iPhone 17 TechWoven kılıfları, siyah, kahverengi, mavi, yeşil ve mor olmak üzere farklı seçenekleriyle görülüyor.
Kılıfın geri dönüştürülebilir plastik şişelerden üretilen bir dokuma kumaş gibi bir maddeden olabileceği tahmin ediliyor. Çevre dostu kumaş, standart polyestere kıyasla karbon emisyonlarını düşürüyor. Bu arada, kılıfın alt kısmında her iki tarafta da delik olduğu görülüyor. Muhtemelen Apple bu kılıfı askı aksesuarıyla birlikte satışa sunacak.
Apple'ın iPhone 17 serisini 9 Eylül'de tanıtması bekleniyor. Bu yıl Plus yerine Air modeli gelecek.