    iPhone 17 Pro kılıfı "TechWoven" farklı renk seçenekleriyle ortaya çıktı

    iPhone için FineWoven kılıfların üretiminin durdurulmasının ardından Apple, iPhone 17 serisini yeni kumaş kılıf seçeneğiyle sunacak gibi görünüyor. iPhone 17 Pro TechWoven kılıfı ortaya çıktı.

    iphone 17 pro techwoven kılıf Tam Boyutta Gör
    Apple, Eylül 2023'te iPhone 15 serisiyle birlikte deriye çevre dostu bir alternatif olarak FineWoven kılıfları tanıttı. iPhone 16 serisinin piyasaya sürülmesiyle birlikte bu kılıfların üretimi durduruldu. Majin Bu, TechWoven olarak adlandırılan iPhone 17 Pro kılıflarını paylaştı.

    iPhone 17 TechWoven kılıfları, siyah, kahverengi, mavi, yeşil ve mor olmak üzere farklı seçenekleriyle görülüyor.

    Kılıfın geri dönüştürülebilir plastik şişelerden üretilen bir dokuma kumaş gibi bir maddeden olabileceği tahmin ediliyor. Çevre dostu kumaş, standart polyestere kıyasla karbon emisyonlarını düşürüyor. Bu arada, kılıfın alt kısmında her iki tarafta da delik olduğu görülüyor. Muhtemelen Apple bu kılıfı askı aksesuarıyla birlikte satışa sunacak.

    Apple'ın iPhone 17 serisini 9 Eylül'de tanıtması bekleniyor. Bu yıl Plus yerine Air modeli gelecek.

