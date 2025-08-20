iPhone 17 Pro kılıfı "TechWoven" farklı renk seçenekleriyle ortaya çıktı

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Apple, Eylül 2023'te iPhone 15 serisiyle birlikte deriye çevre dostu bir alternatif olarak FineWoven kılıfları tanıttı. iPhone 16 serisinin piyasaya sürülmesiyle birlikte bu kılıfların üretimi durduruldu. Majin Bu, TechWoven olarak adlandırılan iPhone 17 Pro kılıflarını paylaştı.

iPhone 17 TechWoven kılıfları, siyah, kahverengi, mavi, yeşil ve mor olmak üzere farklı seçenekleriyle görülüyor.

Kılıfın geri dönüştürülebilir plastik şişelerden üretilen bir dokuma kumaş gibi bir maddeden olabileceği tahmin ediliyor. Çevre dostu kumaş, standart polyestere kıyasla karbon emisyonlarını düşürüyor. Bu arada, kılıfın alt kısmında her iki tarafta da delik olduğu görülüyor. Muhtemelen Apple bu kılıfı askı aksesuarıyla birlikte satışa sunacak.

Apple'ın iPhone 17 serisini 9 Eylül'de tanıtması bekleniyor. Bu yıl Plus yerine Air modeli gelecek.

