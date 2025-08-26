Giriş
    iPhone 17 Pro ters kablosuz ters şarj özelliğine sahip olabilir

    Apple, birçok Android telefonda yer alan kablosuz ters şarj özelliğini, yakında tanıtılacak olan iPhone 17 Pro modellerine getirebilir.                         

    iPhone 17 Pro ters kablosuz ters şarj özelliğine sahip olabilir Tam Boyutta Gör
    Akıllı telefonlarda kablosuz ters şarj özelliği uzun süredir yer alıyor. Apple ise her zamanki gibi bu tür standartları benimsemekte oldukça yavaş davranıyor. Ancak yakında bu durum değşebilir. İddiaya göre, şirket nihayet iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modellerinde ters kablosuz şarj özelliğini sunacak. 

    İddiayı paylaşan kaynak Fixed Focus Digital, iPhone'lara gelecek özellikleriyle ilgili geçmişte karışık bir isabet oranına sahip. Her yıl Apple’ın ters kablosuz şarjlı bir iPhone tanıtacağı söylentileri çıkıyor, fakat şirket bugüne kadar sadece Qi standartlı klasik kablosuz şarja yer verdi. Ancak bu sefer bu özelliğin gelme ihtimalini güçlendiren bazı ipuçları bulunuyor.

    Örneğin Apple bu kez telefonlarında bir buhar odası soğutma sistemi kullanılacak, bu da ters şarj için güçlü bir işaret. Buna ek olarak, batarya tasarımında da değişiklikler olacağı ve Apple’ın ısı transferini daha iyi hale getirmek için metal bir kaplama kullanacağı konuşuluyor. En önemlisi ise iPhone 17 Pro ve Pro Max’te pil kapasitesinin büyütülecek olması. Bu sayede kullanıcılar yalnızca telefonlarının daha uzun süre dayanmasından faydalanmayacak, aynı zamanda kalan enerjiyi AirPods veya Apple Watch gibi uyumlu cihazları şarj etmek için de kullanabilecek.

    Ancak tüm bu söylentilere temkinli yaklaşmakta fayda var. Daha önce de defalarca aynı iddialar gündeme gelmişti fakat gerçekleşmedi. iPhone 17 serisi 9 Eylül'de tanıtılacağı için bu iddianın gerçekleşip gerçekleşmeyeceğini çok yakında öğreneceğiz.

    Kaynakça https://wccftech.com/iphone-17-pro-max-rumored-to-feature-reverse-wireless-charging/ https://m.weibo.cn/u/5821279480?jumpfrom=weibocom
