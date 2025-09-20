iPhone 17 Pro ve Air'de çizilme problemleri yaşanıyor

iPhone 17 serisinde çizilme problemi yaşanıyor
Çin’deki müşteriler, özellikle iPhone 17 Pro ve Pro Max’in yeni mavi kaplamasında rahatsız edici bir durumla karşılaştıklarını ifade etti. Şanghay ve Hong Kong’daki Apple mağazalarında teşhir edilen cihazlarda, yalnızca birkaç saatlik kullanım sonrasında bile gözle görülür çizikler oluştuğu fark edildi. Üstelik sorun sadece Pro modellerle sınırlı değil, ultra ince gövdesiyle dikkatleri çeken iPhone Air modellerinde de aynı şekilde çizikler görülüyor. Ancak, çiziklerin ağırlıklı olarak Ceramic Shield cam panel üzerinde olduğu görülüyor. Bu da kullanılan boyayla ilgili bir soruna işaret ediyor.
Bloomberg'den Mark Gurman da bu gözlemleri doğruladı. Gurman, yalnızca Çin'de değil, Londra'daki teşhir modellerinde de çizikler gördüğünü söyledi. Fransa merkezli Apple blogu Consomac da Apple Store'daki incelemesinde aynı duruma rastladığını fotoğraflarla paylaştı. Eğer sorun yaygınsa, premium malzeme kalitesiyle övünen Apple için ciddi bir imaj kaybı anlamına geliyor.Kaynakça https://wccftech.com/iphone-17-pro-air-scratches-durability-concerns/ https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-09-19/chinese-iphone-buyers-complain-of-scratches-on-new-pro-models?embedded-checkout=true https://consomac.fr/news-22101-les-iphone-air-et-17-pro-presentent-un-important-probleme-de-rayures.html
