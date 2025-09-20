iPhone 17 Pro ve Air'de çizilme problemleri yaşanıyor

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Apple’ın yeni iPhone 17 serisi henüz mağazalardaki yerini almışken, Çin’de dayanıklılığıyla ilgili soru işaretleri doğurmaya başladı. Apple, yeni nesil iPhone’ları geliştirilmiş alüminyum gövde sayesinde çizilmelere ve darbelere karşı daha dirençli olarak tanıtmıştı. Ancak ilk kullanıcı deneyimleri bunun tam tersini gösteriyor. Özellikle mavi iPhone 17 Pro ile siyah iPhone Air modellerinde çizik ve aşınmaların kolayca oluştuğu bildiriliyor. Hatta bu durumun, Apple’ın bu yıl siyah renk seçeneğini sunmamasının nedeni olabileceği düşünülüyor.

iPhone 17 serisinde çizilme problemi yaşanıyor

Çin’deki müşteriler, özellikle iPhone 17 Pro ve Pro Max’in yeni mavi kaplamasında rahatsız edici bir durumla karşılaştıklarını ifade etti. Şanghay ve Hong Kong’daki Apple mağazalarında teşhir edilen cihazlarda, yalnızca birkaç saatlik kullanım sonrasında bile gözle görülür çizikler oluştuğu fark edildi. Üstelik sorun sadece Pro modellerle sınırlı değil, ultra ince gövdesiyle dikkatleri çeken iPhone Air modellerinde de aynı şekilde çizikler görülüyor. Ancak, çiziklerin ağırlıklı olarak Ceramic Shield cam panel üzerinde olduğu görülüyor. Bu da kullanılan boyayla ilgili bir soruna işaret ediyor.

Bloomberg’den Mark Gurman da bu gözlemleri doğruladı. Gurman, yalnızca Çin’de değil, Londra’daki teşhir modellerinde de çizikler gördüğünü söyledi. Fransa merkezli Apple blogu Consomac da Apple Store’daki incelemesinde aynı duruma rastladığını fotoğraflarla paylaştı. Eğer sorun yaygınsa, premium malzeme kalitesiyle övünen Apple için ciddi bir imaj kaybı anlamına geliyor.

