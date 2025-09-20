Giriş
    iPhone 17 Pro ve Air'de çizilme problemleri yaşanıyor

    Yeni iPhone 17 serisi henüz mağazalardaki yerini almışken, şimdiden çizilmeyle ilgili şikayetler gelmeye başladı. Özellikle mavi iPhone 17 Pro ile siyah iPhone Air'in kolayca çizildiği belirtiliyor.

    iPhone 17 Pro ve Air'de çizilme problemleri yaşanıyor Tam Boyutta Gör
    Apple’ın yeni iPhone 17 serisi henüz mağazalardaki yerini almışken, Çin’de dayanıklılığıyla ilgili soru işaretleri doğurmaya başladı. Apple, yeni nesil iPhone’ları geliştirilmiş alüminyum gövde sayesinde çizilmelere ve darbelere karşı daha dirençli olarak tanıtmıştı. Ancak ilk kullanıcı deneyimleri bunun tam tersini gösteriyor. Özellikle mavi iPhone 17 Pro ile siyah iPhone Air modellerinde çizik ve aşınmaların kolayca oluştuğu bildiriliyor. Hatta bu durumun, Apple’ın bu yıl siyah renk seçeneğini sunmamasının nedeni olabileceği düşünülüyor.

    iPhone 17 serisinde çizilme problemi yaşanıyor

    Çin’deki müşteriler, özellikle iPhone 17 Pro ve Pro Max’in yeni mavi kaplamasında rahatsız edici bir durumla karşılaştıklarını ifade etti. Şanghay ve Hong Kong’daki Apple mağazalarında teşhir edilen cihazlarda, yalnızca birkaç saatlik kullanım sonrasında bile gözle görülür çizikler oluştuğu fark edildi. Üstelik sorun sadece Pro modellerle sınırlı değil, ultra ince gövdesiyle dikkatleri çeken iPhone Air modellerinde de aynı şekilde çizikler görülüyor. Ancak, çiziklerin ağırlıklı olarak Ceramic Shield cam panel üzerinde olduğu görülüyor. Bu da kullanılan boyayla ilgili bir soruna işaret ediyor.

    iPhone 17 Pro ve Air'de çizilme problemleri yaşanıyor Tam Boyutta Gör

    iPhone 17 Pro ve Air'de çizilme problemleri yaşanıyor Tam Boyutta Gör

    Bloomberg’den Mark Gurman da bu gözlemleri doğruladı. Gurman, yalnızca Çin’de değil, Londra’daki teşhir modellerinde de çizikler gördüğünü söyledi. Fransa merkezli Apple blogu Consomac da Apple Store’daki incelemesinde aynı duruma rastladığını fotoğraflarla paylaştı. Eğer sorun yaygınsa, premium malzeme kalitesiyle övünen Apple için ciddi bir imaj kaybı anlamına geliyor.

    Kaynakça https://wccftech.com/iphone-17-pro-air-scratches-durability-concerns/ https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-09-19/chinese-iphone-buyers-complain-of-scratches-on-new-pro-models?embedded-checkout=true https://consomac.fr/news-22101-les-iphone-air-et-17-pro-presentent-un-important-probleme-de-rayures.html
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Uçak kazalarına karşı devasa hava yastığı fikri

    V
    Viscero. 1 gün önce

    hintlilere söyleyelim büyük bir paraşüt taksınlar inişi yavaşlatır

    B
    beyinsis 2 gün önce

    bu tür donanımların kazada hiç bir işe yaramayacağı bilimsel olarak açıklandı. nerden buluyosunuz bu saçmalıkları.

