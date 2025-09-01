iPhone 17 Pro ve Air kılıf görüntüleri ortaya çıktı: İşte tasarımı

Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Apple, 9 Eylül’de düzenleyeceği etkinlikte merakla beklenen iPhone 17 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Tanıtıma sayılı günler kala, Urban Armor Gear (UAG) markasına ait olduğu belirtilen yeni kılıf görselleri internete sızdırıldı. Paylaşılan görseller, iPhone 17 Air ve Pro modellerinin arka tasarımına dair önemli ipuçları veriyor.

iPhone 17 Pro ve Air kılıf görselleri ortaya çıktı

iPhone 17 Air için paylaşılan kılıf, tek arka kameraya ve hap şeklindeki bir kamera modülüne işaret ediyor. Bu tasarımın özellikle Pixel telefonları anımsattığını söyleyelim. Ayrıca kılıfta Kamera Kontrol tuşu ve Action Button için ayrılmış özel kesimlerin bulunması, bu modelin de gelişmiş kontrol özellikleriyle geleceğini doğruluyor.

Tam Boyutta Gör Pro ve Pro Max modellerinde ise en önemli değişiklik kamera modülünde. Sızdırılan kılıflarda, yeniden tasarlanmış ve daha büyük boyuta sahip arka kamera adası göze çarpıyor. Böylece iPhone 17 Pro serisinin, iPhone 16'dan farklı olarak daha köklü bir tasarım güncellemesiyle geleceği doğrundı. Ayrıca bu modellerde de Action Button ve Kamera Kontrol tuşları için kesimlerin yer aldığını görüyoruz.

iPhone 17 serisi Avrupa’ya SIM kart yuvası olmadan gelebilir 6 sa. önce eklendi

Apple'ın 9 Eylül’deki etkinliği, yalnızca iPhone 17 serisini değil, aynı zamanda iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26, tvOS 26 ve macOS Tahoe 26 gibi yazılımların kararlı sürümlerini de içerecek. Etkinlik, Cupertino'daki Apple Park bünyesinde yer alan Steve Jobs Theater'da saat 20:00 TSİ’de başlayacak.

