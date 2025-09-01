Giriş
    iPhone 17 Pro ve Air kılıf görüntüleri ortaya çıktı: İşte tasarımı

    Apple, 9 Eylül etkinliğine günler kala iPhone 17 serisine ait yeni kılıf görüntüleri ortaya çıktı. Pro modellerin kamera adası büyürken, Air modeli tek kamerayla geliyor.

    iPhone 17 Pro ve Air kılıf görselleri ortaya çıktı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Apple, 9 Eylül’de düzenleyeceği etkinlikte merakla beklenen iPhone 17 serisini tanıtmaya hazırlanıyor. Tanıtıma sayılı günler kala, Urban Armor Gear (UAG) markasına ait olduğu belirtilen yeni kılıf görselleri internete sızdırıldı. Paylaşılan görseller, iPhone 17 Air ve Pro modellerinin arka tasarımına dair önemli ipuçları veriyor.

    iPhone 17 Pro ve Air kılıf görselleri ortaya çıktı

    iPhone 17 Air için paylaşılan kılıf, tek arka kameraya ve hap şeklindeki bir kamera modülüne işaret ediyor. Bu tasarımın özellikle Pixel telefonları anımsattığını söyleyelim. Ayrıca kılıfta Kamera Kontrol tuşu ve Action Button için ayrılmış özel kesimlerin bulunması, bu modelin de gelişmiş kontrol özellikleriyle geleceğini doğruluyor.

    iPhone 17 Pro ve Air kılıf görselleri ortaya çıktı: İşte tasarımı Tam Boyutta Gör
    Pro ve Pro Max modellerinde ise en önemli değişiklik kamera modülünde. Sızdırılan kılıflarda, yeniden tasarlanmış ve daha büyük boyuta sahip arka kamera adası göze çarpıyor. Böylece iPhone 17 Pro serisinin, iPhone 16'dan farklı olarak daha köklü bir tasarım güncellemesiyle geleceği doğrundı. Ayrıca bu modellerde de Action Button ve Kamera Kontrol tuşları için kesimlerin yer aldığını görüyoruz.

    Apple'ın 9 Eylül’deki etkinliği, yalnızca iPhone 17 serisini değil, aynı zamanda iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26, tvOS 26 ve macOS Tahoe 26 gibi yazılımların kararlı sürümlerini de içerecek. Etkinlik, Cupertino'daki Apple Park bünyesinde yer alan Steve Jobs Theater'da saat 20:00 TSİ’de başlayacak.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yenilenen Peugeot 308 resmen tanıtıldı

    Profil resmi
    Celonfix 23 saat önce

    Makyajsız hali daha iyiydi. Son tasarımları berbat olmuş Peugeot'un. Eski 3008 ile yeni 3008'e bakmak yeterli bunu anlamak için.

