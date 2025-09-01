iPhone 17 Pro ve Air kılıf görüntüleri ortaya çıktı: İşte tasarımı

iPhone 17 Pro ve Air kılıf görselleri ortaya çıktı
iPhone 17 Air için paylaşılan kılıf, tek arka kameraya ve hap şeklindeki bir kamera modülüne işaret ediyor. Bu tasarımın özellikle Pixel telefonları anımsattığını söyleyelim. Ayrıca kılıfta Kamera Kontrol tuşu ve Action Button için ayrılmış özel kesimlerin bulunması, bu modelin de gelişmiş kontrol özellikleriyle geleceğini doğruluyor.
Apple'ın 9 Eylül’deki etkinliği, yalnızca iPhone 17 serisini değil, aynı zamanda iOS 26, iPadOS 26, watchOS 26, tvOS 26 ve macOS Tahoe 26 gibi yazılımların kararlı sürümlerini de içerecek. Etkinlik, Cupertino'daki Apple Park bünyesinde yer alan Steve Jobs Theater'da saat 20:00 TSİ’de başlayacak.
