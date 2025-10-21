iPhone 17 sayesinde Apple, 4 trilyon dolar kulübüne göz kırpıyor

Bu raporun ardından Apple’ın hisseleri yüzde 4,2 artışla 262,9 dolara yükselirken, Apple’ın piyasa değeri yaklaşık 3,9 trilyon dolara ulaştı. Bu durum, şirketi yapay zeka çip üreticisi Nvidia’nın ardından dünyanın ikinci en değerli şirketi konumuna getirdi.
iPhone 17 ile yükselişe geçildi
Finansal danışmanlık şirketi Evercore ISI, Apple’ın mevcut çeyrekte piyasa beklentilerini aşmasını ve Aralık çeyreği için olumlu tahminler açıklamasını beklediklerini belirtti. Analistler, Çin’de başlatılan online siparişlerin Aralık çeyreği için güçlü bir talep sinyali verdiğini vurguladı. Öte yandan bir diğer araştırma şirketi Omdia ise geçtiğimiz günlerde Apple’un şimdiye kadarki en güçlü 3. çeyrek performansını elde ettiğin bildirdi.
Apple, Eylül ayında daha ince bir model olan iPhone Air’in de dahil olduğu yeni iPhone 17 serisini tanıtmış ve fiyatları sabit tutmuştu. Apple, yapay zeka tarafında rakiplerinin gerisinde kalmış olsa da iPhone’lar özelinde süregelen eleştirileri, özellikle temel modelde yaptığı değişikliklerle gidermişti. Bu da iPhone 17 serisine geçişi hızlandırdı.
Yıl başından bu yana hisselerde yüzde 7’nin üzerinde artış yaşandı. Bu, Apple’ın akranlarına göre oldukça düşük. Zira Meta yüzde 22, Alphabet yüzde 34, Microsoft yüzde 23 ve Nvidia yüzde 34’ten fazla artış yaşadı.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
robot neyle çalışıyor sarı kula ile mi