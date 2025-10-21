Giriş
    iPhone 17 sayesinde Apple, 4 trilyon dolar kulübüne göz kırpıyor

    Apple hisseleri, iPhone 17 satışlarındaki güçlü talep ile yükselişe geçti. Şirketin piyasa değeri 3,9 trilyon dolara ulaşarak 4 trilyon dolara yaklaşırken, yatırımcı beklentileri yükseldi.

    iPhone 17 sayesinde Apple, 4 trilyon dolar kulübüne göz kırpıyor Tam Boyutta Gör
    Apple hisseleri, iPhone 17 talebindeki güçlü artışın etkisiyle rekor seviyeye yükseldi ve şirket, yaklaşık 4 trilyon dolarlık piyasa değerine yaklaşarak bu eşiğe erişen üçüncü firma olma yolunda ilerliyor. Araştırma şirketi Counterpoint’in verilerine göre iPhone 17 serisi, Çin ve ABD’de satışa sunulduğu ilk 10 günde selefi iPhone 16 serisinden yüzde 14 daha fazla satış gerçekleştirdi.

    Bu raporun ardından Apple’ın hisseleri yüzde 4,2 artışla 262,9 dolara yükselirken, Apple’ın piyasa değeri yaklaşık 3,9 trilyon dolara ulaştı. Bu durum, şirketi yapay zeka çip üreticisi Nvidia’nın ardından dünyanın ikinci en değerli şirketi konumuna getirdi.

    iPhone 17 ile yükselişe geçildi

    Finansal danışmanlık şirketi Evercore ISI, Apple’ın mevcut çeyrekte piyasa beklentilerini aşmasını ve Aralık çeyreği için olumlu tahminler açıklamasını beklediklerini belirtti. Analistler, Çin’de başlatılan online siparişlerin Aralık çeyreği için güçlü bir talep sinyali verdiğini vurguladı. Öte yandan bir diğer araştırma şirketi Omdia ise geçtiğimiz günlerde Apple’un şimdiye kadarki en güçlü 3. çeyrek performansını elde ettiğin bildirdi.

    Apple, Eylül ayında daha ince bir model olan iPhone Air’in de dahil olduğu yeni iPhone 17 serisini tanıtmış ve fiyatları sabit tutmuştu. Apple, yapay zeka tarafında rakiplerinin gerisinde kalmış olsa da iPhone’lar özelinde süregelen eleştirileri, özellikle temel modelde yaptığı değişikliklerle gidermişti. Bu da iPhone 17 serisine geçişi hızlandırdı.

    iPhone 17 sayesinde Apple, 4 trilyon dolar kulübüne göz kırpıyor Tam Boyutta Gör
    Hisseler, yılın başında Çin’deki güçlü rekabet ve ABD-Çin/Asya arasındaki yüksek tarifeler konusundaki belirsizlikler nedeniyle baskı altında kalmıştı. Ancak Apple, ABD’de 100 milyar dolarlık ek yatırım yapacağını açıklayınca hisse değerleri Ağustos ayından itibaren toparlanma gösterdi. Hisselerin, eğer artışını korursa son dört haftanın en büyük günlük yükselişini kaydetmesi bekleniyor ve yılbaşından bu yana yüzde 5’in üzerinde kazanç sağlamış olacak. Apple, çeyreklik finansal sonuçlarını 30 Ekim’de açıklayacak.

    Yıl başından bu yana hisselerde yüzde 7’nin üzerinde artış yaşandı. Bu, Apple’ın akranlarına göre oldukça düşük. Zira Meta yüzde 22, Alphabet yüzde 34, Microsoft yüzde 23 ve Nvidia yüzde 34’ten fazla artış yaşadı.

