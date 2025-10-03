Giriş
    iPhone 17 serisi bir model hariç beklentileri aştı

    iPhone 17 serisine yönelik talebin beklentilerin üzerinde olduğu açıklandı. iPhone Air zayıf ilgi görürken, Apple’ın üretimi artırması ve katlanabilir iPhone’a hazırlanması bekleniyor.

    iPhone 17 serisi bir model hariç beklentileri aştı Tam Boyutta Gör

    Apple’ın yeni iPhone 17 serisi, beklentilerin üzerinde bir satış grafiğiyle piyasadaki yerini sağlamlaştırıyor. Morgan Stanley’nin hazırladığı rapora göre hem iPhone 17 hem de iPhone 17 Pro modellerine yönelik talep öngörülerin üzerinde seyrediyor. Apple’ın bu güçlü ivmeyi yılın en yoğun dönemi olan tatil sezonuna taşıyabileceği düşünülüyor.

    iPhone Air beklentilerin altında

    Öte yandan analistlerin değerlendirmesi, Apple’ın çevrim içi mağazasındaki teslimat sürelerinin uzaması ve tedarik zincirinden elde edilen bilgiler üzerine şekillendi. Rapora göre, iPhone 17, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modellerine yönelik ilgi yüksek seviyede. Ancak serinin en yeni ve en ince modeli olan iPhone Air, beklentilerin altında bir performans sergileyerek görece daha zayıf talep gördü.

    Konuşmak için erken ancak iPhone Air gerçeği de gösteriyor ki tüketiciler, diğer özelliklerden - batarya, kamera vb - feragat edip inceliği satın almak istemiyor.

    Morgan Stanley analisti Erik Woodring, Apple’ın üretim planlarına dikkat çekerek, iPhone 17 serisinin üretim kapasitesinin kısa süre içinde artırılmasının muhtemel olduğunu belirtti. Şirketin 2025’in ikinci yarısında yeni iPhone üretimini 90 milyon adedin üzerine çıkarması bekleniyor. Halihazırda bu rakam 84 ila 86 milyon arasında seyrediyor.

    Banka, Apple hisseleri için fiyat hedefini 298 dolara yükseltti. Ancak analistlere göre hisse senedi fiyatı, iPhone 17 serisine yönelik güçlü talebi şimdiden yansıtıyor. Apple’ın hisseleri şu anda 256 dolar civarında işlem görüyor.

    Uzun vadeye bakıldığında, analistler özellikle 2026 ve 2027 yıllarında Apple’ın satışlarının artmasını öngörüyor. Bunun temel nedeni ise gelecek yıl tanıtılması beklenen ilk katlanabilir iPhone.

