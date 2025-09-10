Giriş
    Apple, iPhone 17 serisiyle birlikte yeni iki çip duyurdu: N1 ve C1X

    Apple, telefonlarında kendi çiplerinin kullanımını arttırıyor. Şirket, iPhone 17 serisinde N1 ve C1X isimli iki yeni çip kullandığını duyurdu. Peki bu çipler ne işe yarıyor?

    iPhone 17 serisi iki yeni çiple geliyor: N1 ve C1X Tam Boyutta Gör
    Apple, bu yılın başlarında iPhone 16e’de tanıttığı C1 modem ile 5G alanına giriş yaparak dikkatleri çekmişti. Şirket şimdi de iPhone 17 serisiyle birlikte N1 isimli yeni kablosuz ağ çipini duyurdu. Broadcom gibi üçüncü taraf üreticilerden alınan çözümlerin yerini alan N1, iPhone 17 modellerinin tümünde yer alıyor ve cihazların yerel kablosuz bağlantı işlevlerini üstleniyor.

    N1 neler sunuyor?

    N1, Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0 ve akıllı ev protokolü Thread desteğini tek bir çip içerisinde sunuyor. Apple'ın açıklamasına göre bu yeni çip, AirDrop ve kişisel erişim noktası performansını ciddi ölçüde iyileştirerek daha hızlı ve güvenilir dosya transferleri sağlıyor. Çipin hangi üretim süreciyle hazırlandığı resmi olarak paylaşılmadı ancak C1’de olduğu gibi TSMC’nin 4nm “N4P” teknolojisinin kullanıldığı tahmin ediliyor. Bu sayede Broadcom’un çözümlerine kıyasla yaklaşık %30 daha yüksek enerji verimliliği sunuyor. Çipin bu niteliği, özellikle ultra ince tasarımlı iPhone Air modeli için büyük önem arz ediyor.

    Wi-Fi 7 desteği sayesinde iPhone 17 ailesi 320MHz kanalına bağlanabiliyor, bu da teoride Wi-Fi 6’ya kıyasla iki kat hız ve 46Gbps’ye kadar veri aktarımı demek. Ayrıca MLO (Multi-Link Operation) özelliğiyle cihazlar aynı anda 2.4GHz, 5GHz ve 6GHz bantlarını kullanabiliyor; böylece bağlantılar daha istikrarlı ve daha hızlı hale geliyor. Wi-Fi 7 erişim noktalarına bağlanıldığında gecikme süresi de önemli ölçüde azalıyor.

    Bluetooth 6.0 ise AirPods gibi cihazlara bağlanıldığında 20 milisaniyenin altındaki gecikmeyle neredeyse gecikmesiz bir bağlantı sunuyor. Bunun yanında menzil artışı, güç tüketiminde azalma ve güvenlikte iyileştirmeler de mevcut. N1 ayrıca Thread protokol desteğiyle akıllı ev ürünlerinde daha akıcı bir kullanım sağlıyor, böylece HomeKit uyumlu tüm kablosuz aksesuarlar daha iyi tepki süresi ve güvenilir bağlantı sunuyor.

    Apple'ın ikinci modemi: C1X

    Apple, N1'e ek olarak, iPhone 16E ile piyasaya sürdüğü C1 çipinin iki katı hız sunan yeni nesil C1X isimli 5G modemini de tanıttı. Apple, yeni modemin Qualcomm'un muadili modemlerinden daha hızlı olduğunu ve %30 daha az enerji tükettini söylüyor. iPhone 16e'deki C1, Wi-Fi 6 özelliğini desteklerken, Apple Wi-Fi desteğini iPhone Air'daki yeni N1 çipine devretti.

    Özellikle iPhone Air kullanıcıları için en büyük avantaj, C1X 5G modemi ve N1’in bir arada sunulması. Bu entegrasyon sayesinde Apple, donanım ve yazılım üzerinde çok daha sıkı bir kontrol sağlayarak performans ile enerji tüketimini kullanıcıların ihtiyaçlarına göre kolayca optimize edebilecek. İlk pil ömrü testleri yayınlandığında bu yeni kablosuz altyapının pratikte nasıl bir fark yarattığını görme şansı yakalayacağız.

    Kaynakça https://wccftech.com/all-iphone-17-models-feature-n1-wireless-chip-bringing-wifi-7-and-bluetooth-6/ https://www.engadget.com/mobile/smartphones/apples-new-wireless-chips-give-it-even-more-control-of-the-iphone-194820274.html?src=rss
