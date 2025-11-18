iPhone 17, WiFi performansıyla çoğu Android amiral gemisini geride bıraktı

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Speedtest.net'in sahibi Ookla, iPhone 17 modellerinin Wi-Fi performansını ayrıntılı olarak açıklayan yeni bir rapor yayınladı. Veriler, yeni iPhone'ların iPhone 16'ya kıyasla önemli ölçüde daha yüksek Wi-Fi hızlarına sahip olduğunu ve Apple tarafından tasarlanan yeni N1 çipinin avantajlarını ortaya koyduğunu gösteriyor.

iPhone 16 modellerine göre yaklaşık %40 daha hızlı WiFi

Tam Boyutta Gör Bağlantı için Broadcom çipine dayanan önceki modellerin aksine, iPhone 17 serisi ilk kez Apple'ın kendi özel Wi-Fi ve Bluetooth çipini kullanıyor. Bu daha sıkı donanım-yazılım kontrolü işe yarıyor gibi görünüyor. Ookla’nın raporuna göre iPhone 17 serisi, iPhone 16 serisine kıyasla hem indirme hem de yükleme hızlarında belirgin bir artış gösterdi.

Apple N1 çipi sinyalin zayıf olduğu bölgelerde daha iyi performans gösterdi

Tam Boyutta Gör Hem iPhone 16 serisi hem de iPhone 17 serisi kağıt üzerinde benzer Wi-Fi standartlarını desteklese de, N1 çipi günlük performansta büyük bir artış sağlıyor. Ookla'nın verileri, neredeyse tüm bölgelerde daha yüksek indirme ve yükleme hızları gösteriyor. Özellikle sinyalin zayıf olduğu yerlerde N1 çipli yeni iPhone’ların, Qualcomm modemli eski iPhone’lardan daha iyi performans göstermesi dikkat çekici.

Apple N1 çipi en yeni Wi-Fi 7 standardını desteklerken, bazı kullanıcılar iPhone 17'nin yalnızca teoride daha yavaş olan 160 MHz frekansını desteklediğinden, daha geniş olan 320 MHz bandını desteklemediğinden şikayet etti. Ancak Ookla, pratikte bunun gerçekte çok fazla fark yaratmadığını belirtiyor.

Muhtemelen Broadcom'un Wi-Fi çipini kullanan Google'ın en yeni amiral gemisi Pixel 10 Pro, 335.33 Mbps ortalama hızla küresel Wi-Fi indirme hızlarında lider konumda. 329.56 Mbps ortalama indirme hızıyla iPhone 17 serisini biraz geride bıraktı. iPhone 17 serisini Xiaomi 15T Pro, Samsung Galaxy S25 serisi, OPPO Find X8 Pro, iPhone 16 ve Vivo X200 Pro takip etti.

Yükleme hızında Xiaomi lider

Xiaomi, MediaTek Wi-Fi donanımıyla yükleme hızlarında lider konumda. Amiral gemisi modeli 129.22 Mbps ortalama yükleme hızına ulaşırken, onu 103.26 Mbps ile iPhone 17 serisi, 97.51 Mbps ile OPPO Find X8 Pro takip etti.

