iPhone 17, WiFi performansıyla çoğu Android amiral gemisini geride bıraktı

iPhone 16 modellerine göre yaklaşık %40 daha hızlı WiFi
Apple N1 çipi sinyalin zayıf olduğu bölgelerde daha iyi performans gösterdi
Apple N1 çipi en yeni Wi-Fi 7 standardını desteklerken, bazı kullanıcılar iPhone 17'nin yalnızca teoride daha yavaş olan 160 MHz frekansını desteklediğinden, daha geniş olan 320 MHz bandını desteklemediğinden şikayet etti. Ancak Ookla, pratikte bunun gerçekte çok fazla fark yaratmadığını belirtiyor.
Muhtemelen Broadcom'un Wi-Fi çipini kullanan Google'ın en yeni amiral gemisi Pixel 10 Pro, 335.33 Mbps ortalama hızla küresel Wi-Fi indirme hızlarında lider konumda. 329.56 Mbps ortalama indirme hızıyla iPhone 17 serisini biraz geride bıraktı. iPhone 17 serisini Xiaomi 15T Pro, Samsung Galaxy S25 serisi, OPPO Find X8 Pro, iPhone 16 ve Vivo X200 Pro takip etti.
Yükleme hızında Xiaomi lider
Xiaomi, MediaTek Wi-Fi donanımıyla yükleme hızlarında lider konumda. Amiral gemisi modeli 129.22 Mbps ortalama yükleme hızına ulaşırken, onu 103.26 Mbps ile iPhone 17 serisi, 97.51 Mbps ile OPPO Find X8 Pro takip etti.