Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iPhone 17, WiFi performansıyla çoğu Android amiral gemisini geride bıraktı

    Ookla, iPhone 17 serisinin kablosuz ağ performansını merak edenler için test sonuçlarını yayınladı. Apple'ın kendi geliştirdiği N1 çipi sayesinde iPhone 17, WiFi hızında rakiplerini geride bıraktı.

    Apple iPhone 17 WiFi hızı Speedtest Ookla Tam Boyutta Gör
    Speedtest.net'in sahibi Ookla, iPhone 17 modellerinin Wi-Fi performansını ayrıntılı olarak açıklayan yeni bir rapor yayınladı. Veriler, yeni iPhone'ların iPhone 16'ya kıyasla önemli ölçüde daha yüksek Wi-Fi hızlarına sahip olduğunu ve Apple tarafından tasarlanan yeni N1 çipinin avantajlarını ortaya koyduğunu gösteriyor.

    iPhone 16 modellerine göre yaklaşık %40 daha hızlı WiFi

    iPhone 17 vs 16 WiFi hız karşılaştırması Tam Boyutta Gör
    Bağlantı için Broadcom çipine dayanan önceki modellerin aksine, iPhone 17 serisi ilk kez Apple'ın kendi özel Wi-Fi ve Bluetooth çipini kullanıyor. Bu daha sıkı donanım-yazılım kontrolü işe yarıyor gibi görünüyor. Ookla’nın raporuna göre iPhone 17 serisi, iPhone 16 serisine kıyasla hem indirme hem de yükleme hızlarında belirgin bir artış gösterdi.

    Apple N1 çipi sinyalin zayıf olduğu bölgelerde daha iyi performans gösterdi

    Apple N1 çip vs Qualcomm modem Tam Boyutta Gör
    Hem iPhone 16 serisi hem de iPhone 17 serisi kağıt üzerinde benzer Wi-Fi standartlarını desteklese de, N1 çipi günlük performansta büyük bir artış sağlıyor. Ookla'nın verileri, neredeyse tüm bölgelerde daha yüksek indirme ve yükleme hızları gösteriyor. Özellikle sinyalin zayıf olduğu yerlerde N1 çipli yeni iPhone’ların, Qualcomm modemli eski iPhone’lardan daha iyi performans göstermesi dikkat çekici.

    Apple N1 çipi en yeni Wi-Fi 7 standardını desteklerken, bazı kullanıcılar iPhone 17'nin yalnızca teoride daha yavaş olan 160 MHz frekansını desteklediğinden, daha geniş olan 320 MHz bandını desteklemediğinden şikayet etti. Ancak Ookla, pratikte bunun gerçekte çok fazla fark yaratmadığını belirtiyor.

    Muhtemelen Broadcom'un Wi-Fi çipini kullanan Google'ın en yeni amiral gemisi Pixel 10 Pro, 335.33 Mbps ortalama hızla küresel Wi-Fi indirme hızlarında lider konumda. 329.56 Mbps ortalama indirme hızıyla iPhone 17 serisini biraz geride bıraktı. iPhone 17 serisini Xiaomi 15T Pro, Samsung Galaxy S25 serisi, OPPO Find X8 Pro, iPhone 16 ve Vivo X200 Pro takip etti.

    Yükleme hızında Xiaomi lider

    Xiaomi, MediaTek Wi-Fi donanımıyla yükleme hızlarında lider konumda. Amiral gemisi modeli 129.22 Mbps ortalama yükleme hızına ulaşırken, onu 103.26 Mbps ile iPhone 17 serisi, 97.51 Mbps ile OPPO Find X8 Pro takip etti.

    Kaynakça https://www.ookla.com/articles/apple-n1-2025 https://www.business-standard.com/technology/tech-news/apple-n1-chip-in-iphone-17-series-beats-most-android-flagships-in-wi-fi-ookla-125111800580_1.html
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Chery'nin 999 basamak tırmanışı kazayla bitti

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    aspat ne demek anahtarı içerde kalan araba kapısı nasıl açılır vesikalık fotoğraf çoğaltılabilir mi araç kaç el değiştirmiş sorgulama bonzai kandan kaç günde çıkar

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Telefonlar
    OPPO Reno13 F
    OPPO Reno13 F
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo V15 G4
    Lenovo V15 G4
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum