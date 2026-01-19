iPhone 17 serisine Çin’de büyük ilgi: Apple zirveye çıktı

iPhone 17 serisi liderliğe taşıdı
Verilere göre Aralık çeyreğinde Çin’de gönderilen her beş akıllı telefondan biri iPhone oldu. Tüketici ilgisinin merkezinde ise iPhone 17 serisi yer aldı. Aynı dönemde Huawei ve Xiaomi’nin sevkiyatları çift haneli oranlarda geriledi. Dünyanın en büyük akıllı telefon pazarında toplam sevkiyatlar ise yüzde 1,6 düşüş kaydetti.
Bu yönelim, bellek fiyatlarını yukarı çekerken uzun vadeli tedarik anlaşmaları yapamayan daha küçük oyuncular üzerinde ciddi baskı oluşturuyor. Counterpoint analistlerine göre bellek fiyatlarının 2026’nın ilk çeyreğinde yüzde 40-50 oranında artması, ikinci çeyrekte ise yaklaşık yüzde 20’lik ek bir yükseliş yaşanması bekleniyor. Bu tablo karşısında akıllı telefon üreticilerinin, kârlılığı korumak için özellikle giriş seviyesi modelleri azaltarak ürün portföylerini optimize etmeye yönelmesi öngörülüyor.
Bellek krizi Apple’a yarayacak
2025 yılı genelinde değerlendirildiğinde Apple, Çin sevkiyat sıralamasında Huawei'nin hemen arkasında. Her iki şirketin de yaklaşık yüzde 17 Pazar payı bulunuyor. Apple'ın 2025 yılı toplam sevkiyatları yüzde 7,5 artış gösterirken şirketin en zayıf ürünü ise iPhone Air modeli oldu.