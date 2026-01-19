Giriş
    iPhone 17 serisine Çin’de büyük ilgi: Apple zirveye çıktı

    Pazar verilerine göre yılın son çeyreğinde Apple, Çin'de en çok satan akıllı telefon şirketi oldu. iPhone 17 serisi büyük ilgi görürken iPhone Air ise en zayıf ürün oldu.

    iPhone 17 serisine Çin’de büyük ilgi: Apple zirveye çıktı Tam Boyutta Gör
    Apple, Çin akıllı telefon pazarında liderliği yeniden ele geçirdi. Counterpoint Research verilerine göre tatil dönemini kapsayan çeyrekte iPhone sevkiyatları yüzde 28 artarak Apple’ı yeniden listenin başına taşıdı. Bu yükseliş, küresel ölçekte derinleşen bellek yongası sıkıntısına rağmen gerçekleşti.

    iPhone 17 serisi liderliğe taşıdı

    Verilere göre Aralık çeyreğinde Çin’de gönderilen her beş akıllı telefondan biri iPhone oldu. Tüketici ilgisinin merkezinde ise iPhone 17 serisi yer aldı. Aynı dönemde Huawei ve Xiaomi’nin sevkiyatları çift haneli oranlarda geriledi. Dünyanın en büyük akıllı telefon pazarında toplam sevkiyatlar ise yüzde 1,6 düşüş kaydetti.

    iPhone 17 serisine Çin’de büyük ilgi: Apple zirveye çıktı Tam Boyutta Gör
    Sektördeki en büyük belirsizlik, veri depolamada kullanılan yarı iletkenlere yönelik artan arz açığı olmaya devam ediyor. Micron’dan Xiaomi’ye kadar pek çok şirket, bellek yongası tedarikindeki daralmanın etkilerine ilişkin uyarılarda bulunuyor. Bu açığın temelinde, bellek üreticilerinin kapasitelerinin önemli bir bölümünü Nvidia’nın yapay zeka çipleri için gereken üst seviye bellek çözümlerine kaydırması yatıyor.

    Bu yönelim, bellek fiyatlarını yukarı çekerken uzun vadeli tedarik anlaşmaları yapamayan daha küçük oyuncular üzerinde ciddi baskı oluşturuyor. Counterpoint analistlerine göre bellek fiyatlarının 2026’nın ilk çeyreğinde yüzde 40-50 oranında artması, ikinci çeyrekte ise yaklaşık yüzde 20’lik ek bir yükseliş yaşanması bekleniyor. Bu tablo karşısında akıllı telefon üreticilerinin, kârlılığı korumak için özellikle giriş seviyesi modelleri azaltarak ürün portföylerini optimize etmeye yönelmesi öngörülüyor.

    Bellek krizi Apple’a yarayacak

    iPhone 17 serisine Çin’de büyük ilgi: Apple zirveye çıktı Tam Boyutta Gör
    TSMC CEO’su C.C. Wei, bellek krizinin etkilerinin eşit dağılmadığına dikkat çekmiş ve üst segment akıllı telefonların bu süreçten büyük ölçüde etkilenmeyeceğini vurgulamıştı. Tüm ürün gamı premium segmentte konumlanan Apple, bu nedenle en dayanıklı üreticilerden biri olarak öne çıkıyor.

    2025 yılı genelinde değerlendirildiğinde Apple, Çin sevkiyat sıralamasında Huawei’nin hemen arkasında. Her iki şirketin de yaklaşık yüzde 17 Pazar payı bulunuyor. Apple’ın 2025 yılı toplam sevkiyatları yüzde 7,5 artış gösterirken şirketin en zayıf ürünü ise iPhone Air modeli oldu.

