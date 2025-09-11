iPhone 17'lerin AB enerji etiketleri ortaya çıktı: Pil ömrü ve dayanıklılık dereceleri belli oldu

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Haziran ayından itibaren Avrupa Birliği'nde satılan akıllı telefonların, kullanıcıların daha bilinçli seçim yapabilmesi için dayanıklılık ve pil performansını gösteren standart testlerden geçmesi zorunlu hale geldi. Apple'ın yeni iPhone 17 serisi de bu testlerden geçti ve sonuçları ortaya çıktı.

iPhone 17 Pro Max dayanıklılıkta rakiplerinin gerisinde kaldı

Test sonuçlarına göre iPhone 17 Pro Max, düşme dayanıklılığında rakiplerinin gerisinde kaldı ve 180 düşüşe dayanarak B sınıfı derecesini alabildi. Buna karşın Galaxy S25 Ultra ve Pixel 10 Pro XL, 270 düşüşe dayanarak A sınıfı derecesini elde etti. Buna karşın iPhone 17 Pro Max, 90 düşüşe dayanabilen selefini geride bırakmayı başardı.

Ayrıca, iPhone 17 Pro Max'in tamir edilebilirlik puanı da düşük çıktı ve C sınıfını elde edebildi. Bu değer, Galaxy 25 Ultra ile aynı seviyede olsa da B sınıfı etiketini alan Pixel 10 Pro XL’nin gerisinde.

Pil ömründe rakiplerini geride bıraktı

Pozitif tarafta ise iPhone 17 Pro Max enerji verimliliğinde A sınıfında derecelendirildi ve 53 saatlik yüksek bir kullanım süresine ulaştı. Galaxy S25 Ultra B sınıfı (44:54 saat), Pixel 10 Pro XL yine B sınıfı (48:39 saat) derecelerini elde edebildi. Fakat S25 Ultra'nın bataryası 2.000 şarj döngüsüne dayanacak şekilde derecelendirilirken, iPhone ve Pixel için bu rakam 1.000 döngüde kaldı. iPhone 17 Pro Max, bu alanda da selefine kıyasla daha yüksek derece elde etti. iPhone 16 Pro Max, enerji verimliliğinde 48 saat kullanım süresi elde ederek B sınıfını alabilmişti.

iPhone Air, pil ömründe Galaxy S25 Edge'e denk

Apple’ın yeni iPhone Air modeli ise doğrudan Galaxy S25 Edge ile rekabet ediyor. Daha küçük bir bataryaya sahip olmasına rağmen (3.149 mAh vs. 3.900 mAh), kullanım süresi rakibiyle neredeyse aynı (40:00 saat vs. 40:05 saat) ve enerji verimliliğinde A sınıfına ulaşıyor. Ancak yine batarya ömrü 1.000 döngü ile sınırlıyken, S25 Edge’nin pili 2.000 döngüye kadar dayanabiliyor.

Dayanıklılık açısından ise iPhone Air, Pro Max ile aynı seviyede: B sınıfı (180 düşüş). Galaxy Edge ise 270 düşüş ile A sınıfını elde ediyor.

Ancak Apple’ın bu testlere yönelik itirazları bulunuyor. Şirket, düşme ve yuvarlanma testlerinin tanımlarının muğlak olduğunu, sonuçların kolayca tekrarlanamadığını söylüyor. Ayrıca testler yalnızca 5 cihaz üzerinde yapılırken, Apple en az 30 cihazla yapılmasını istiyor. Şirketin bu konuda hazırladığı bir raporu da bulunuyor.

