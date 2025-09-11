Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iPhone 17'lerin AB enerji etiketleri ortaya çıktı: Pil ömrü ve dayanıklılık dereceleri belli oldu

    Apple'ın yeni iPhone 17 serisi, AB'nin zorunlu pil ve dayanıklılık testlerinden geçti ve enerji etiketi sınıfları belli oldu. Peki bu değerler rakiplerine kıyasla ne durumda?

    iPhone 17 serisinin AB enerji etiketi ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Haziran ayından itibaren Avrupa Birliği'nde satılan akıllı telefonların, kullanıcıların daha bilinçli seçim yapabilmesi için dayanıklılık ve pil performansını gösteren standart testlerden geçmesi zorunlu hale geldi. Apple'ın yeni iPhone 17 serisi de bu testlerden geçti ve sonuçları ortaya çıktı.

    iPhone 17 Pro Max dayanıklılıkta rakiplerinin gerisinde kaldı

    Test sonuçlarına göre iPhone 17 Pro Max, düşme dayanıklılığında rakiplerinin gerisinde kaldı ve 180 düşüşe dayanarak B sınıfı derecesini alabildi. Buna karşın Galaxy S25 Ultra ve Pixel 10 Pro XL, 270 düşüşe dayanarak A sınıfı derecesini elde etti. Buna karşın iPhone 17 Pro Max, 90 düşüşe dayanabilen selefini geride bırakmayı başardı.

    Ayrıca, iPhone 17 Pro Max'in tamir edilebilirlik puanı da düşük çıktı ve C sınıfını elde edebildi. Bu değer, Galaxy 25 Ultra ile aynı seviyede olsa da B sınıfı etiketini alan Pixel 10 Pro XL’nin gerisinde. 

    iPhone 17 serisinin AB enerji etiketi ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Sırasıyla: iPhone 17 Pro Max, Galaxy S25 Ultra, Pixel 10 Pro XL

    Pil ömründe rakiplerini geride bıraktı

    Pozitif tarafta ise iPhone 17 Pro Max enerji verimliliğinde A sınıfında derecelendirildi ve 53 saatlik yüksek bir kullanım süresine ulaştı. Galaxy S25 Ultra B sınıfı (44:54 saat), Pixel 10 Pro XL yine B sınıfı (48:39 saat) derecelerini elde edebildi. Fakat S25 Ultra'nın bataryası 2.000 şarj döngüsüne dayanacak şekilde derecelendirilirken, iPhone ve Pixel için bu rakam 1.000 döngüde kaldı. iPhone 17 Pro Max, bu alanda da selefine kıyasla daha yüksek derece elde etti. iPhone 16 Pro Max, enerji verimliliğinde 48 saat kullanım süresi elde ederek B sınıfını alabilmişti.

    iPhone Air, pil ömründe Galaxy S25 Edge'e denk

    Apple’ın yeni iPhone Air modeli ise doğrudan Galaxy S25 Edge ile rekabet ediyor. Daha küçük bir bataryaya sahip olmasına rağmen (3.149 mAh vs. 3.900 mAh), kullanım süresi rakibiyle neredeyse aynı (40:00 saat vs. 40:05 saat) ve enerji verimliliğinde A sınıfına ulaşıyor. Ancak yine batarya ömrü 1.000 döngü ile sınırlıyken, S25 Edge’nin pili 2.000 döngüye kadar dayanabiliyor.

    iPhone 17 serisinin AB enerji etiketi ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Sırasıyla: iPhone Air, Galaxy S25 Edge, iPhone 16 Pro Max

    Dayanıklılık açısından ise iPhone Air, Pro Max ile aynı seviyede: B sınıfı (180 düşüş). Galaxy Edge ise 270 düşüş ile A sınıfını elde ediyor.

    Ancak Apple’ın bu testlere yönelik itirazları bulunuyor. Şirket, düşme ve yuvarlanma testlerinin tanımlarının muğlak olduğunu, sonuçların kolayca tekrarlanamadığını söylüyor. Ayrıca testler yalnızca 5 cihaz üzerinde yapılırken, Apple en az 30 cihazla yapılmasını istiyor. Şirketin bu konuda hazırladığı bir raporu da bulunuyor.

    Kaynakça https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/smartphonestablets20231669/2402618 https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/smartphonestablets20231669/2402612 https://www.gsmarena.com/eu_label_reveals_that_the_latest_iphone_generation_is_very_energy_efficient_drop_survivability_still-news-69436.php
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    TOGG araçlara EuroNCAP’ten 5 yıldız

    Profil resmi
    ZevkiSefa 13 saat önce

    Düşük puan alır diye bekliyordum açıkçası , sahiplerine sevindirici haber bence .

    Profil resmi
    venomboy_85 1 gün önce

    fabrika yok İtalya'dan geliyor ağbi

    U
    UrTR 2 gün önce

    zehirliçocuk euroncap testine girilmesi için fabrikası olma zorunluluğu geldi de bizim mi haberimiz yok?

    Profil resmi
    eksiksizajans 2 gün önce

    Tebrikler.

    P
    power-pc 2 gün önce

    Sadece o test için italya'dan araç getirmişlerdir.

    Profil resmi
    venomboy_85 2 gün önce

    EuroNCAP puanı da geldiğine göre fabrika yokçuların elinde ne kaldı?

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    bilyeli kapak nasıl açılır bluetooth kulaklık kutusu şarj olmuyor araba ısınınca çalışmıyor hot hatch arabalar turkcell çekmiyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 16e
    Apple iPhone 16e
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Lenovo LOQ i5-12450HX
    Lenovo LOQ i5-12450HX
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum