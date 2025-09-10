iPhone 17 serisinin RAM kapasitesi belli oldu: Air ve Pro’da büyük artış

iPhone 17 Air ve Pro’ya 12 GB RAM
iPhone 17 ailesindeki RAM dağılımı şu şekilde:
- iPhone 17: 8 GB
- iPhone 17 Air: 12 GB
- iPhone 17 Pro: 12 GB
- iPhone 17 Pro Max: 12 GB
Dolayısıyla cihazların tanıtımından önce ortaya çıkan çeşitli sızıntılar bu şekilde teyit edilmiş oldu. Geçtiğimiz yıl satışa çıkan iPhone 16 serisinde tüm modeller 8 GB RAM ile piyasaya sürülmüştü. Dolayısıyla, özellikle Pro ve Air modellerindeki 12 GB RAM yükseltmesi performans tarafında önemli bir adım. Ancak baz model iPhone 17, selefi gibi 8 GB RAM ile geliyor.
Günümüz mobil dünyasında RAM kapasitesi oldukça önemli. Artık RAM, sadece çoklu görevleri destekleyecek bir faktör olarak kullanılmıyor. Telefonlardaki yerel yapay zeka özelliklerini çalıştırabilmek ve bunlardan yüksek performans alabilmek için belleğin geniş olması önemli. Dolayısıyla Apple Intelligence’a gelecek yeni özellikler Pro ve Air modellerinde daha güçlü çalışacaktır.
Ön sipariş ve satış tarihi
Yeni iPhone modelleri için ön siparişler 12 Eylül Cuma günü, saat 15:00'te başlayacak. Türkiye dahil birçok ülkede aynı anda erişime açılacak cihazlar, 19 Eylül Cuma günü raflardaki yerini alacak.
TOGG araçlara EuroNCAP’ten 5 yıldız
fabrika yok İtalya'dan geliyor ağbi
zehirliçocuk euroncap testine girilmesi için fabrikası olma zorunluluğu geldi de bizim mi haberimiz yok?
Tebrikler.
Sadece o test için italya'dan araç getirmişlerdir.
EuroNCAP puanı da geldiğine göre fabrika yokçuların elinde ne kaldı?
