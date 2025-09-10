iPhone 17 serisinin RAM kapasitesi belli oldu: Air ve Pro’da büyük artış

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Apple, geçtiğimiz gece düzenlediği etkinlik kapsamında iPhone 17 serisinin tanıtımını gerçekleştirdi. Baz modelde çok fazla değişiklik yaşanmasa da serinin geri kalanı için aynı şeyi söylemek zor. Bu önemli değişikliklerden birisi de RAM kapasiteleri. Şirket her zamanki gibi RAM kapasitesini resmi olarak açıklamasa da, Xcode 26 geliştirici aracında yer alan veriler bu bilgiyi doğruladı.

iPhone 17 Air ve Pro’ya 12 GB RAM

iPhone 17 ailesindeki RAM dağılımı şu şekilde:

Dolayısıyla cihazların tanıtımından önce ortaya çıkan çeşitli sızıntılar bu şekilde teyit edilmiş oldu. Geçtiğimiz yıl satışa çıkan iPhone 16 serisinde tüm modeller 8 GB RAM ile piyasaya sürülmüştü. Dolayısıyla, özellikle Pro ve Air modellerindeki 12 GB RAM yükseltmesi performans tarafında önemli bir adım. Ancak baz model iPhone 17, selefi gibi 8 GB RAM ile geliyor.

Günümüz mobil dünyasında RAM kapasitesi oldukça önemli. Artık RAM, sadece çoklu görevleri destekleyecek bir faktör olarak kullanılmıyor. Telefonlardaki yerel yapay zeka özelliklerini çalıştırabilmek ve bunlardan yüksek performans alabilmek için belleğin geniş olması önemli. Dolayısıyla Apple Intelligence’a gelecek yeni özellikler Pro ve Air modellerinde daha güçlü çalışacaktır.

Ön sipariş ve satış tarihi

Yeni iPhone modelleri için ön siparişler 12 Eylül Cuma günü, saat 15:00’te başlayacak. Türkiye dahil birçok ülkede aynı anda erişime açılacak cihazlar, 19 Eylül Cuma günü raflardaki yerini alacak.

