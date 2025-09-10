Giriş
    iPhone 17 serisinin RAM kapasitesi belli oldu: Air ve Pro’da büyük artış

    Apple’ın yeni iPhone 17 serisiyle birlikte Pro ve Air modellerinde RAM kapasitesi önemli bir yükseltme aldı. Öte yandan baz model ise selefi gibi mevcut RAM kapasitesini korudu.

    iPhone 17 serisinin RAM kapasitesi belli oldu Tam Boyutta Gör
    Apple, geçtiğimiz gece düzenlediği etkinlik kapsamında iPhone 17 serisinin tanıtımını gerçekleştirdi. Baz modelde çok fazla değişiklik yaşanmasa da serinin geri kalanı için aynı şeyi söylemek zor. Bu önemli değişikliklerden birisi de RAM kapasiteleri. Şirket her zamanki gibi RAM kapasitesini resmi olarak açıklamasa da, Xcode 26 geliştirici aracında yer alan veriler bu bilgiyi doğruladı.

    iPhone 17 Air ve Pro’ya 12 GB RAM

    iPhone 17 ailesindeki RAM dağılımı şu şekilde:

    Dolayısıyla cihazların tanıtımından önce ortaya çıkan çeşitli sızıntılar bu şekilde teyit edilmiş oldu. Geçtiğimiz yıl satışa çıkan iPhone 16 serisinde tüm modeller 8 GB RAM ile piyasaya sürülmüştü. Dolayısıyla, özellikle Pro ve Air modellerindeki 12 GB RAM yükseltmesi performans tarafında önemli bir adım. Ancak baz model iPhone 17, selefi gibi 8 GB RAM ile geliyor.

    Günümüz mobil dünyasında RAM kapasitesi oldukça önemli. Artık RAM, sadece çoklu görevleri destekleyecek bir faktör olarak kullanılmıyor. Telefonlardaki yerel yapay zeka özelliklerini çalıştırabilmek ve bunlardan yüksek performans alabilmek için belleğin geniş olması önemli. Dolayısıyla Apple Intelligence’a gelecek yeni özellikler Pro ve Air modellerinde daha güçlü çalışacaktır.

    Ön sipariş ve satış tarihi

    Yeni iPhone modelleri için ön siparişler 12 Eylül Cuma günü, saat 15:00’te başlayacak. Türkiye dahil birçok ülkede aynı anda erişime açılacak cihazlar, 19 Eylül Cuma günü raflardaki yerini alacak.

    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    TOGG araçlara EuroNCAP’ten 5 yıldız

    Profil resmi
    venomboy_85 5 saat önce

    fabrika yok İtalya'dan geliyor ağbi

    U
    UrTR 1 gün önce

    zehirliçocuk euroncap testine girilmesi için fabrikası olma zorunluluğu geldi de bizim mi haberimiz yok?

    Profil resmi
    eksiksizajans 1 gün önce

    Tebrikler.

    P
    power-pc 1 gün önce

    Sadece o test için italya'dan araç getirmişlerdir.

    Profil resmi
    venomboy_85 1 gün önce

    EuroNCAP puanı da geldiğine göre fabrika yokçuların elinde ne kaldı?

