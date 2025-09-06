iPhone 17 serisinin RAM ve depolama bilgileri ortaya çıktı

iPhone 17, 8 GB RAM ile geliyor
RAM cephesinde beklentiler şöyle; Baz model olarak geçen iPhone 17, iPhone 16 ile aynı miktarda 8 GB RAM ile gelecek. Bu yıl Plus modeli yerine gelecek, ince tasarımıyla öne çıkarılması beklenen iPhone 17 Air, 12 GB RAM ile gelecek. Kıyaslama açısından, iPhone 16 Plus’ta 8 GB RAM bulunuyor. iPhone 17 Pro ve 17 Pro Max, 12 GB RAM’e sahip olacak. Mevcut iPhone 16 Pro modellerinde 8 GB RAM var.
- iPhone 17: 8 GB RAM
- iPhone 17 Air: 12 GB RAM
- iPhone 17 Pro: 12 GB RAM
- iPhone 17 Pro Max: 12 GB RAM
iPhone 17 Air ve Pro modelleri 256 GB ile başlayacak
Depolama seçeneklerine gelince, tek model dışında 256 GB ile başlayacak. Bu yıl daha düşük fiyatlı Pro modelinde 128GB seçeneği olmayacak. Plus yerine gelecek Air modeli de en düşük 256GB ile gelecek.
- iPhone 17: 128 GB / 256 GB / 512 GB
- iPhone 17 Air: 256 GB / 512 GB / 1 TB
- iPhone 17 Pro: 256 GB / 512 GB / 1 TB
- iPhone 17 Pro Max: 256 GB / 512 GB / 1 TB
ağustostu eylül dendi şimdi görüyorum ekim olmuş