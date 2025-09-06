iPhone 17 serisinin RAM ve depolama bilgileri ortaya çıktı

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Veri analiz firması TrendForce, yakında tanıtılacak iPhone 17 serisinin RAM ve depolama bilgilerini paylaştı. iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ve 17 Pro Max modelleri 12 GB RAM'e sahip ilk iPhone'lar olacak. Apple, iPhone 17 Air ve Pro modellerinde temel depolama alanını da 256 GB’a çıkarıyor.

iPhone 17, 8 GB RAM ile geliyor

RAM cephesinde beklentiler şöyle; Baz model olarak geçen iPhone 17, iPhone 16 ile aynı miktarda 8 GB RAM ile gelecek. Bu yıl Plus modeli yerine gelecek, ince tasarımıyla öne çıkarılması beklenen iPhone 17 Air, 12 GB RAM ile gelecek. Kıyaslama açısından, iPhone 16 Plus’ta 8 GB RAM bulunuyor. iPhone 17 Pro ve 17 Pro Max, 12 GB RAM’e sahip olacak. Mevcut iPhone 16 Pro modellerinde 8 GB RAM var.

iPhone 17: 8 GB RAM

iPhone 17 Air: 12 GB RAM

iPhone 17 Pro: 12 GB RAM

iPhone 17 Pro Max: 12 GB RAM

iPhone 17 Air ve Pro modelleri 256 GB ile başlayacak

Depolama seçeneklerine gelince, tek model dışında 256 GB ile başlayacak. Bu yıl daha düşük fiyatlı Pro modelinde 128GB seçeneği olmayacak. Plus yerine gelecek Air modeli de en düşük 256GB ile gelecek.

iPhone 17: 128 GB / 256 GB / 512 GB

iPhone 17 Air: 256 GB / 512 GB / 1 TB

iPhone 17 Pro: 256 GB / 512 GB / 1 TB

iPhone 17 Pro Max: 256 GB / 512 GB / 1 TB

Apple, yeni iPhone 17 serisini 9 Eylül'de TSİ 20.00'de başlayacak "Awe dropping" etkinliğinde tanıtacak.

