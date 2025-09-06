Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iPhone 17 serisinin RAM ve depolama bilgileri ortaya çıktı

    iPhone 17 tanıtım etkinliğine sayılı günler kala, Apple'ın yeni telefonlarının bellek ve depolama bilgileri sızdırıldı. iPhone 17 serisi, daha fazla RAM ile gelecek.

    apple iphone 17 ram & depolama bilgileri sızdırıldı Tam Boyutta Gör
    Veri analiz firması TrendForce, yakında tanıtılacak iPhone 17 serisinin RAM ve depolama bilgilerini paylaştı. iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro ve 17 Pro Max modelleri 12 GB RAM'e sahip ilk iPhone'lar olacak. Apple, iPhone 17 Air ve Pro modellerinde temel depolama alanını da 256 GB’a çıkarıyor.

    iPhone 17, 8 GB RAM ile geliyor

    RAM cephesinde beklentiler şöyle; Baz model olarak geçen iPhone 17, iPhone 16 ile aynı miktarda 8 GB RAM ile gelecek. Bu yıl Plus modeli yerine gelecek, ince tasarımıyla öne çıkarılması beklenen iPhone 17 Air, 12 GB RAM ile gelecek. Kıyaslama açısından, iPhone 16 Plus’ta 8 GB RAM bulunuyor. iPhone 17 Pro ve 17 Pro Max, 12 GB RAM’e sahip olacak. Mevcut iPhone 16 Pro modellerinde 8 GB RAM var.

    • iPhone 17: 8 GB RAM
    • iPhone 17 Air: 12 GB RAM
    • iPhone 17 Pro: 12 GB RAM
    • iPhone 17 Pro Max: 12 GB RAM

    iPhone 17 Air ve Pro modelleri 256 GB ile başlayacak

    Depolama seçeneklerine gelince, tek model dışında 256 GB ile başlayacak. Bu yıl daha düşük fiyatlı Pro modelinde 128GB seçeneği olmayacak. Plus yerine gelecek Air modeli de en düşük 256GB ile gelecek.

    • iPhone 17: 128 GB / 256 GB / 512 GB
    • iPhone 17 Air: 256 GB / 512 GB / 1 TB
    • iPhone 17 Pro: 256 GB / 512 GB / 1 TB
    • iPhone 17 Pro Max: 256 GB / 512 GB / 1 TB

    Apple, yeni iPhone 17 serisini 9 Eylül'de TSİ 20.00'de başlayacak "Awe dropping" etkinliğinde tanıtacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    BMW'den geleceğin elektrikli scooter'ı

    T
    thecenk 1 saat önce

    ağustostu eylül dendi şimdi görüyorum ekim olmuş

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    powertec tr-901 ile 601 arasındaki fark kayıp mezar yeri nasıl bulunur peygamber devesi eve girerse ne anlama gelir rölantide egzozdan pat pat ses gelmesi askere gittikten sonra bedelliye çevirme

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    Apple iPhone 15
    Apple iPhone 15
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    15.000-20.000 TL Arası Laptoplar
    MSI MODERN 15
    MSI MODERN 15
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum