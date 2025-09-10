iPhone 17 serisiyle gelen yeni ön kamera deneyimi: Center Stage

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör Apple, çok uzunca bir süredir -iPhone 11’den bu yana- iPhone modellerinin ön kamerasını çözünürlük anlamında 12 MP’de tuttu. Ancak iPhone 17 serisiyle birlikte tüm modellerde ön kamera büyük bir yenileme alıyor. Apple’ın yeni Center Stage özelliği sayesinde ön kamerayı kullanma deneyimi pozitif anlamda artış yaşayacak.

Ön kamera artık 18 MP

Yeni modellerde, klasik 4:3 oranı yerine kare formatlı sensör tercih edildi. Bu sensör, hem görüntü alanında daha fazla esneklik sunuyor hem de Center Stage özelliğini ön kameraya taşıyor. Böylece FaceTime, Zoom veya canlı yayınlarda kullanıcı otomatik olarak kadrajın merkezinde tutuluyor. Yani hareket halindeyken bile görüntüde kayma yaşanmıyor.

Bir diğer yenilik ise telefonu yatay çevirme ihtiyacının ortadan kalkması. Yeni sensör, yapay zeka desteğiyle çekilen kareyi otomatik düzenliyor ve farklı seçenekler sunuyor: 4:3 portre, 16:9 manzara veya kare format. Ayrıca sensör, maksimum 18 MP çözünürlük sağlayarak önceki nesildeki 12 MP sınırını geride bırakıyor.

Apple’ın resmi ürün sayfasına göre iPhone 17 dahil olmak üzere iPhone Air ve iPhone Pro modelleri Center Stage ön kamera ile 4K HDR kalitesinde ultra stabilize edilmiş video kaydı alabiliyor ve Çift Çekim özelliği sayesinde ön ve arka kameralarda aynı anda çekim yapabiliyor. Özellikle vlog gibi profesyonel içerikler hazırlayanlar için bu özellik, ek kamera gereksinimini ortadan kaldırarak büyük kolaylık sağlayacaktır.

Ön sipariş ve satış tarihi

Yeni iPhone modelleri için ön siparişler 12 Eylül Cuma günü, saat 15:00’te başlayacak. Türkiye dahil birçok ülkede aynı anda erişime açılacak cihazlar, 19 Eylül Cuma günü raflardaki yerini alacak.

