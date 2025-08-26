Apple, iPhone 17 tanıtım tarihini duyurdu

Apple, iPhone 17 tanıtım etkinliğini 9 Eylül Salı günü düzenleyeceğini duyurdu. Apple Park kampüsünde düzenlenecek etkinlik, TSİ 20.00’de başlayacak.
iPhone 17, 9 Eylül’de tanıtılacak
iPhone 17 Pro modellerinin alüminyum çerçeveli yeni ve daha dayanıklı bir yapıya ve yeniden tasarlanmış arka kamera modülüne sahip olması bekleniyor. Tüm iPhone 17 modelleri güncellenmiş A19 ve A19 Pro çiplere sahip olacak ve ProMotion tüm seride standart olarak yer alacak.
iPhone 17 Air, Apple'ın bugüne kadarki en ince ve en hafif iPhone'u olacak. Bu yıl iPhone 17 Plus olmayacak. 17 Air modelinin 6.6 inç ekran, Apple'ın C1 modemi ve tek lensli arka kameraya sahip olması bekleniyor.
Apple, yaklaşan etkinlikte ayrıca Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 ve Apple Watch SE 3 akıllı saatlerini tanıtacak. Üç yıl aradan sonra ilk defa tüm Apple Watch modelleri aynı anda güncellenmiş olacak. Sürpriz olarak AirPods Pro 3, yeni HomePod mini ve yenilenmiş Apple TV 4K modeli tanıtılabilir.
Apple, yeni cihazlara ek olarak iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe ve diğer güncellemeleri sunacak.
