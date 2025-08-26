Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Apple, iPhone 17 tanıtım tarihini duyurdu

    Apple "Awe Dropping" etkinliği tarihi kısa bir süre önce duyuruldu. Merakla beklenen iPhone 17 Air ve 17 Pro Max modeli ne zaman çıkacak? sorusu iPhone 17 tanıtım tarihinin açıklanmasıyla yanıt buldu.

    Apple, iPhone 17 tanıtım etkinliğini 9 Eylül Salı günü düzenleyeceğini duyurdu. Apple Park kampüsünde düzenlenecek etkinlik, TSİ 20.00’de başlayacak.

    iPhone 17, 9 Eylül’de tanıtılacak

    iPhone 17 ne zaman çıkacak tarih Tam Boyutta Gör
    Apple, Eylül 2025 iPhone etkinliğinde yepyeni ultra ince iPhone 17 Air'ı da içeren iPhone 17 serisini tanıtacak. Bu cihaz, düz ‌iPhone 17‌, iPhone 17 Pro ve ‌iPhone 17 Pro‌ Max ile birlikte gelecek.

    ‌iPhone 17 Pro‌ modellerinin alüminyum çerçeveli yeni ve daha dayanıklı bir yapıya ve yeniden tasarlanmış arka kamera modülüne sahip olması bekleniyor. Tüm ‌iPhone 17‌ modelleri güncellenmiş A19 ve A19 Pro çiplere sahip olacak ve ProMotion tüm seride standart olarak yer alacak.

    ‌iPhone 17 Air‌, Apple'ın bugüne kadarki en ince ve en hafif ‌iPhone‌'u olacak. Bu yıl iPhone 17 Plus olmayacak. 17 Air modelinin 6.6 inç ekran, Apple'ın C1 modemi ve tek lensli arka kameraya sahip olması bekleniyor.

    Apple, yaklaşan etkinlikte ayrıca Apple Watch Series 11, Apple Watch Ultra 3 ve Apple Watch SE 3 akıllı saatlerini tanıtacak. Üç yıl aradan sonra ilk defa tüm Apple Watch modelleri aynı anda güncellenmiş olacak. Sürpriz olarak AirPods Pro 3, yeni HomePod mini ve yenilenmiş Apple TV 4K modeli tanıtılabilir.

    Apple, yeni cihazlara ek olarak iOS 26, iPadOS 26, macOS Tahoe ve diğer güncellemeleri sunacak.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Togg T10F kamuflajsız şekilde gözler önüne çıktı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Haftanın Beğenilen Yorumcuları
    -Apeiron- +30 Megavolt +24 Krone +23 wolf silver +16 Boldrex +16 CWaRRioR +15 rasterx +14 crashris +14 Dalette +13 AzuLA +13
    Önceki Haftalar
    Tüm Zamanların En İyi Yorumcuları
    ANLIK GÖRÜNTÜLEMELER
    153 Kişi Okuyor (23 Üye, 130 Misafir) 16 Masaüstü 137 Mobil
    Can851, ENTÜRKTEYNMENT, Kuyashi ve 17 üye daha okuyor
    E
    GENEL İSTATİSTİKLER
    2388 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    Apple Event, iPhone 17 ve
    6 etiket daha iPhone 17 Air iPhone 17 Pro Teknoloji Haberleri Apple Telefon Mobil Teknolojiler
    Facebook Sayfası243,2b
    Twitter Profili113,5b
    Instagram Sayfası49,9b
    YouTube Kanalı363b
    TikTok Sayfası3,1b
    RSS Yayını
    Mobil Uygulamamızı İndirin Tanıtım
    DH Android Uygulaması DH App Store Uygulaması DH AppGallery Uygulaması
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    7000 btu klima kaç metrekare soğutur aqua parka giderken ne alınır escorta gitmek dolorex içtikten kaç saat sonra alkol alınır megane 4 tesla ekran açılmıyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Telefonlar
    Xiaomi Redmi 13
    Xiaomi Redmi 13
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Asus Vivobook X1504VA
    Asus Vivobook X1504VA
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum