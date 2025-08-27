iPhone 17 tanıtımıyla Apple'ın satıştan kaldırması beklenen cihazlar

Tam Boyutta Gör Apple’ın iPhone 17 etkinliği “Awe Dropping” 9 Eylül'de gerçekleşecek. Bu etkinlikte iPhone 17 Air olarak adlandırılması muhtemel yepyeni iPhone modeliyle birlikte yeni özellikler ve ufak tasarım değişiklikleriyle Apple Watch Ultra 3 ve Apple Watch Series 11 tanıtılacak. AirPods Pro 3. nesil de beklenen yeni Apple ürünleri arasında. Yeni cihazların tanıtılmasıyla birlikte eski cihazlardan bazıları Apple Store üzerinden satıştan kaldırılacak. Bu, Apple’ın artık bu cihazları kendi mağazasında satmayacağı, yalnızca belli e-ticaret sitelerinde, teknoloji perakende mağazalarında bulabileceğiniz anlamına geliyor. Peki, iPhone 17 çıkışıyla birlikte hangi cihazların satıştan kaldırılması bekleniyor?

iPhone 17 tanıtım etkinliği duyuruldu: İşte Apple Event tarihi 17 sa. önce eklendi

Apple’ın satıştan kaldırması beklenen ürünleri

Tam Boyutta Gör

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 16 Pro

iPhone 16 Pro Max

Apple Watch Series 10

Apple Watch Ultra 2

AirPods Pro (2. Nesil)

Apple, bu yılın başlarında eski iPhone SE'yi daha modern iPhone 16e ile değiştirdi. Apple'ın giriş seviye iPhone’u en uygun fiyatlı iPhone modeli olarak satışta kalmaya devam edecektir. Ancak, iPhone 17 etkinliği sona erdiğinde iPhone 15 ve iPhone 15 Plus'ı satıştan kaldırılması muhtemel. Elbette bu modeller Apple Store veya Apple yetkili satıcılar dışında satılmaya devam edecek.

Hem iPhone 16 hem de iPhone 16 Plus, Apple tarafından satışı sürecek modeller olacak. Apple, genellikle iki standart amiral gemisi modelini fiyat indirimiyle satışta tutuyor. iPhone 17 ve iPhone 17 Air ise yeni seride yerlerini alacak. Pro modellerince gelince, hem iPhone 16 Pro hem de iPhone 16 Pro Max artık Apple tarafından satılmayacak. Yerlerine iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max gelecek. Apple, bir yıllık Pro modellerinin fiyatlarında indirim yapmak yerine satışlarını tamamen durduruyor.

Apple Watch Series 10, Apple Watch Ultra 2 ve AirPods Pro 2, Apple mağazalarında satıştan kaldırılması beklenen diğer ürünler arasında. Apple Watch Ultra 2, iki yıl önce tanıtılan ilk Ultra modelinin yerini aldı. AirPods Pro 2, AirPods Pro'nun yerini aldı ancak AirPods 2 ve AirPods 3, AirPods 4 çıkana kadar birlikte satıldı. Apple Watch Ultra 3 ve Apple Watch Series 11’den beklentiler büyük. Apple Watch SE 3 tanıtılırsa ikinci nesil satıştan kaldırılabilir.

iPhone 17 ne zaman çıkacak?

iPhone 17 ile birlikte diğer yeni cihazları göreceğimiz Apple etkinliği “Awe dropping” 9 Eylül’de gerçekleşecek. Apple event canlı yayın TSİ 20.00’de başlayacak ve her zamanki gibi Apple YouTube kanalı ve uygulamalarından izlenebilecek.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

iPhone 17 tanıtımıyla Apple'ın satıştan kaldıracağı cihazlar

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: