iPhone 17 ve 17 Pro'nun tanıtım tarihi ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Apple, sonbaharda tanıtacağı iPhone 17 serisi için geri sayıma geçti. Bildiğiniz gibi iPhone 17 serisinin tasarımı ve özelliklerine dair her şeyi konuştuk ancak tanıtım tarihi belirsizliğini koruyordu. Geçtiğimiz saatlerde ise bir sonraki Apple etkinliğinin ne zaman düzenleneceği ortaya çıktı.

iPhone 17 tanıtım tarihi sızdırıldı

Alman kaynaklara göre, Apple'ın bir sonraki büyük etkinliği 9 Eylül 2025'te gerçekleşecek. Bu tarih, Apple'ın son yıllarda benimsediği tanıtım takvimine oldukça uygun. Ayrıca Bloomberg'den Mark Gurman da bu tarihi doğrular nitelikte açıklamalarda bulunmuştu.

Etkinliğin hemen ardından, 12 Eylül Cuma günü iPhone 17 serisi için ön siparişlerin alınacağı belirtiliyor. Apple genellikle lansmandan sonraki hafta yeni modelleri kullanıcılarla buluşturduğu için, dağıtım süreci 19 Eylül itibarıyla başlayabilir. ABD, Avrupa, Çin ve Hindistan gibi öncelikli pazarlarda eş zamanlı bir çıkış bekleniyor.

Bu arada, yeni seride dikkat çeken en büyük değişiklik, iPhone 17 Plus modelinin yerini alacak olan "iPhone 17 Air" modeli olacak. Bu modelin önceki Plus versiyonuna kıyasla çok daha ince bir gövdeyle geleceği belirtiliyor. Seride ayrıca her yıl olduğu gibi iPhone 17, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modelleri de yer alacak.

Fiyatlar artabilir

Daha önceki sızıntılar, Apple’ın iPhone 17 Pro ve Pro Max modellerinde maliyet artışlarını dengelemek için 50 dolarlık bir zam yapabileceğini yönündeydi. Air modelinin de selefinden daha yüksek bir fiyatla satışa çıkacağı tahmin ediliyor. Son olarak iPhone 17 tanıtımıyla birlikte bazı ek ürünlerin de sahneye çıkması olası.

Özellikle AirPods Pro 3, Apple Watch Series 11, Watch SE 3 ve Watch Ultra 3 gibi giyilebilir ürünlerin tanıtılabileceği konuşuluyor. Ancak bu cihazların kesin olarak etkinlikte yer alıp almayacağı henüz netlik kazanmış değil.

