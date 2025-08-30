Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    iPhone 17, yeni aksesuarlarıyla geliyor

    Apple, iPhone 17 serisini 9 Eylül'de "Awe dropping" etkinliğinde tanıtacak. Şirketin yeni modellerle birlikte kılıflar dışında yepyeni aksesuarları satışa sunması bekleniyor.

    iPhone 17 aksesuarları Tam Boyutta Gör
    iPhone 17 tanıtım etkinliğine sayılı günler kaldı. Bu yıl Plus yerine şimdiye kadarki en ince ve hafif iPhone modelinin (iPhone 17 Air) gelmesi bekleniyor. iPhone 17 serisi kadar aksesuarları da merak ediliyor. Örneğin; son söylentilere göre FineWoven yerini TechWoven kılıfa bırakacak. Ancak, tek yeni aksesuar bu dokuma kılıf olmayacak.

    TechWoven kılıf

    iPhone 17 TechWoven kılıf Tam Boyutta Gör
    Apple, iki yıl önce deri iPhone kılıfları sunmayı bıraktı, bunun yerine daha çevre dostu bir kılıf olan FineWoven'ı piyasaya sürdü. FineWoven, kullanıcı şikayetlerine yol açan dayanıklılık sorunları göstermeye başlaması uzun sürmedi. Apple, seriyi hemen sonlandırdı ve sadece bir yıl sonra üretimi durdurdu. Şimdi iPhone 17 tanıtımıyla bu kılıfların yerini hemen hemen aynı dokuda TechWoven kılıfların alması bekleniyor.

    Apple'ın her yıl sunduğu standart silikon iPhone kılıflarının yanı sıra, iPhone 17 ile birlikte yeni TechWoven kılıflar da sunulacak. Yeni kılıfın geri dönüştürülmüş plastik şişelerden üretilen bir tekstil ürünü olan rPET gibi bir maddeden üretildiği söyleniyor. TechWoven kılıfların siyah, mavi, kahverengi, yeşil, mor olmak üzere farklı renk seçenekleri olacak.

    Yeni kılıflarla uyumlu askı "Crossbody Strap"

    iPhone 17 askı Crossbody Strap Tam Boyutta Gör
    Apple'ın iPhone 17 için yeni askı aksesuarı sunacağı söyleniyor. Bu aksesuar, yeni Apple tasarımı kılıflarla uyumlu olacak ve iPhone’u taşımanın kullanışlı bir yolunu sunacak. Tüm yeni iPhone 17 kılıflarının alt kısmında kordon delikleri olacak. Çapraz askı, güçlü ama kullanışlı bir bağlantı sağlamak için mıknatısları kullanacak.

    Smart Battery Case ve iPhone 17 Air'a özel kılıf

    Apple, yıllar önce Smart Battery Case olarak geçen akıllı şarjlı kılıfını sunmuştu. Bir süre önce kılıfın üretimi durduruldu ancak söylentiler bu yıl geri dönebileceğini gösteriyor. Apple'ın özellikle ultra ince iPhone 17 Air modeli için yeni bir şarjlı kılıfla birlikte ince gövdeyi koruyacak özel bir kılıf geliştirdiği söyleniyor.

    iPhone 17 tanıtım etkinliği 9 Eylül'de TSİ 20.00'de başlayacak ve Apple YouTube kanalından yayınlanacak:

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Yenilenen Peugeot 308 resmen tanıtıldı

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    atatürk ismi koymak yasak mı rileptid kafa yapar mı kapı açık ikaz lambası sönmüyor beyaz eşyada inox ne demek sıralı sistem lpg ışıkları yanmıyor

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    20.000-50.000 TL Arası Telefonlar
    POCO F7
    POCO F7
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000-30.000 TL Arası Laptoplar
    Asus Vivobook X1504VA
    Asus Vivobook X1504VA
    Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum