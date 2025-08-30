iPhone 17, yeni aksesuarlarıyla geliyor

Apple'ın her yıl sunduğu standart silikon iPhone kılıflarının yanı sıra, iPhone 17 ile birlikte yeni TechWoven kılıflar da sunulacak. Yeni kılıfın geri dönüştürülmüş plastik şişelerden üretilen bir tekstil ürünü olan rPET gibi bir maddeden üretildiği söyleniyor. TechWoven kılıfların siyah, mavi, kahverengi, yeşil, mor olmak üzere farklı renk seçenekleri olacak.
Yeni kılıflarla uyumlu askı "Crossbody Strap"
Smart Battery Case ve iPhone 17 Air'a özel kılıf
Apple, yıllar önce Smart Battery Case olarak geçen akıllı şarjlı kılıfını sunmuştu. Bir süre önce kılıfın üretimi durduruldu ancak söylentiler bu yıl geri dönebileceğini gösteriyor. Apple'ın özellikle ultra ince iPhone 17 Air modeli için yeni bir şarjlı kılıfla birlikte ince gövdeyi koruyacak özel bir kılıf geliştirdiği söyleniyor.
iPhone 17 tanıtım etkinliği 9 Eylül'de TSİ 20.00'de başlayacak ve Apple YouTube kanalından yayınlanacak: