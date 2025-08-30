iPhone 17, yeni aksesuarlarıyla geliyor

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör iPhone 17 tanıtım etkinliğine sayılı günler kaldı. Bu yıl Plus yerine şimdiye kadarki en ince ve hafif iPhone modelinin (iPhone 17 Air) gelmesi bekleniyor. iPhone 17 serisi kadar aksesuarları da merak ediliyor. Örneğin; son söylentilere göre FineWoven yerini TechWoven kılıfa bırakacak. Ancak, tek yeni aksesuar bu dokuma kılıf olmayacak.

iPhone 17 Pro Max Türkiye'de ne zaman çıkacak? İşte çıkış tarihi 2 gün önce eklendi

TechWoven kılıf

Tam Boyutta Gör Apple, iki yıl önce deri iPhone kılıfları sunmayı bıraktı, bunun yerine daha çevre dostu bir kılıf olan FineWoven'ı piyasaya sürdü. FineWoven, kullanıcı şikayetlerine yol açan dayanıklılık sorunları göstermeye başlaması uzun sürmedi. Apple, seriyi hemen sonlandırdı ve sadece bir yıl sonra üretimi durdurdu. Şimdi iPhone 17 tanıtımıyla bu kılıfların yerini hemen hemen aynı dokuda TechWoven kılıfların alması bekleniyor.

Apple'ın her yıl sunduğu standart silikon iPhone kılıflarının yanı sıra, iPhone 17 ile birlikte yeni TechWoven kılıflar da sunulacak. Yeni kılıfın geri dönüştürülmüş plastik şişelerden üretilen bir tekstil ürünü olan rPET gibi bir maddeden üretildiği söyleniyor. TechWoven kılıfların siyah, mavi, kahverengi, yeşil, mor olmak üzere farklı renk seçenekleri olacak.

Yeni kılıflarla uyumlu askı "Crossbody Strap"

Tam Boyutta Gör Apple'ın iPhone 17 için yeni askı aksesuarı sunacağı söyleniyor. Bu aksesuar, yeni Apple tasarımı kılıflarla uyumlu olacak ve iPhone’u taşımanın kullanışlı bir yolunu sunacak. Tüm yeni iPhone 17 kılıflarının alt kısmında kordon delikleri olacak. Çapraz askı, güçlü ama kullanışlı bir bağlantı sağlamak için mıknatısları kullanacak.

Smart Battery Case ve iPhone 17 Air'a özel kılıf

Apple, yıllar önce Smart Battery Case olarak geçen akıllı şarjlı kılıfını sunmuştu. Bir süre önce kılıfın üretimi durduruldu ancak söylentiler bu yıl geri dönebileceğini gösteriyor. Apple'ın özellikle ultra ince iPhone 17 Air modeli için yeni bir şarjlı kılıfla birlikte ince gövdeyi koruyacak özel bir kılıf geliştirdiği söyleniyor.

iPhone 17 tanıtım etkinliği 9 Eylül'de TSİ 20.00'de başlayacak ve Apple YouTube kanalından yayınlanacak:

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Apple

iPhone Haberleri

iPhone 17, yeni aksesuarlarıyla geliyor

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: