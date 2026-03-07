Giriş
    iPhone 17e benchmark sonuçları ortaya çıktı: Performanstan ödün vermiyor!

    M4 iPad Air, M5 Max çipi ve MacBook Neo'nun ilk testlerinin ardından, iPhone 17e'nin A19 çipinin test sonuçları Geekbench'te yayınlandı. İşte sonuçlar:          

    Apple iPhone 17e benchmark performans testi sonuçları Tam Boyutta Gör
    iPhone 17e, selefi iPhone 16e'nin izinden giderek, daha düşük kaliteli ekran, ultra geniş açılı kamera eksikliği, 18MP selfie kamerası eksikliği ve daha fazlası gibi birçok önemli dezavantajla birlikte bütçe odaklı bir iPhone deneyimi sunuyor. Ancak, iPhone 17e'nin büyük bir dezavantajla karşılaşmayacağı alan performans. iPhone 17e'nin erken performans test sonuçları, selefine göre mütevazı iyileştirmeler ortaya koyuyor.

    iPhone 17e performans testi sonuçları

    iPhone 17e, 6 çekirdekli CPU, 4 çekirdekli GPU ve 16 çekirdekli Neural Engine içeren Apple A19 çipini kullanıyor. Çok sayıda erken teste göre işlemci, tek çekirdekte yaklaşık 3.320 puan, çok çekirdekte yaklaşık 8.373 puan alıyor. Bu rakamlar, cihazı saf CPU performansında iPhone 16e'nin biraz önüne, standart iPhone 17'ye çok yakın bir konuma yerleştiriyor.

    Geekbench'te listelenen benchmark sonuçlarına göre, veritabanı şu anda iPhone 17e'ye atfedilen ondan fazla test gösteriyor. Bu sonuçlara bakıldığında, tek çekirdekli puanlar 3.001 - 3.607 arasında değişirken, çok çekirdekli puanlar 6.657 - 9.241 arasında değişiyor. Bu tür varyasyonlar erken testlerde yaygın, bu nedenle cihaz piyasaya sürüldükten sonra nihai perakende performansı biraz farklılık gösterebiliyor.

    Model İşlemci CPU puanı (Çok çekirdek)
    iPhone 17 Pro Apple A19 Pro 9,805
    iPhone 17 Apple A19 9,249
    iPhone 17e Apple A19 9,241
    iPhone 16 Pro Apple A18 Pro 8,625
    iPhone 16e Apple A18 7,977
    iPhone 15 Pro Apple A17 Pro 7,199

    Ortalama puanlara bakıldığında, iPhone 17e'nin A19 çipi, iPhone 16e'de kullanılan A18 çipinden biraz daha iyi performans gösteriyor ve çok çekirdekli testlerde standart iPhone 16'yı geride bırakıyor. Ancak, telefonda normal iPhone 17'de bulunan 5 çekirdekli GPU yerine 4 çekirdekli bir GPU bulunuyor; bu da grafik puanlarının biraz daha düşük olmasına neden oluyor.

    Erken Metal kıyaslama sonuçları yaklaşık 30.800 ile 31.600 arasında değişiyor ve ortalama 31.163 civarında. Bu performans yine de önceki birçok modeli geride bırakıyor.

    iPhone 17e, iPhone 16e ile aynı genel tasarımı korurken, A19 çipi, MagSafe desteği, daha hızlı 5G bağlantısı için Apple'ın ikinci nesil C1X modemi ve 256 GB temel depolama alanı gibi çeşitli yükseltmelerle geliyor. iPhone 17e, 11 Mart’ta 55.000 TL’den başlayan fiyatla satışa sunulacak.

