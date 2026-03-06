Giriş
    iPhone 17e RAM miktarı belli oldu: Apple şaşırtmadı!

    Apple, iPhone'lar için RAM özelliklerini açıklamıyor ancak geliştirici araçları yayınlandıktan sonra merak edilen bu detaylar da ortaya çıkıyor. Yeni iPhone 17e kaç GB RAM ile geliyor belli oldu.

    Apple iPhone 17e 8 GB RAM ile geliyor Tam Boyutta Gör
    Apple, iPhone'lardaki RAM miktarlarını belirtmiyor ancak Apple'ın geliştirici aracı Xcode aracılığıyla bu bilgi doğrulandı. Bu önemli çünkü RAM, uygulamaların ne kadar sorunsuz çalıştığını, çoklu görevin ne kadar iyi çalıştığını, telefonun da Apple'ın en yeni yazılım özelliklerini destekleyip desteklemediğini belirliyor.

    iPhone 17e, düz iPhone 17 modeliyle aynı belleğe (8 GB RAM) sahip. Apple, iPhone'larda düzgün çalışması için en az 8 GB RAM gerektiren Apple Intelligence (yapay zeka) özelliklerini desteklemek için tüm ürün gamında minimum bu bellek miktarını tercih ediyor.

    Apple, hem iPhone 17 hem de iPhone 17e'yi performans, grafik ve yapay zeka görevlerini yöneten yeni A19 çipiyle donatıyor. Ancak, iki model grafik yetenekleri açısından biraz farklılık gösteriyor. iPhone 17e, 4 çekirdekli bir GPU kullanırken, standart iPhone 17'de 5 çekirdekli bir GPU bulunuyor.

    iPhone 17 serisi kaç GB RAM ile geliyor?

    • iPhone 17e: 8 GB RAM
    • iPhone 17: 8 GB RAM
    • iPhone 17 Air: 12 GB RAM
    • iPhone 17 Pro: 12 GB RAM
    • iPhone 17 Pro Max: 12 GB RAM

    iPhone 16 modelleri kaç GB RAM'e sahip?

    • iPhone 16: 8 GB RAM
    • iPhone 16 Plus: 8 GB RAM
    • iPhone 16 Pro: 8 GB RAM
    • iPhone 16 Pro Max: 8 GB RAM
    donanimhabercom Instagram

    Robot din adamı Japonya'da göreve başladı

    Profil resmi
    Thomas Anderson 1 gün önce

    dinimizi robotlardan öğrenecek değiliz

    E
    erdogduknn 1 gün önce

    tüm sistemini hırsızlık üzerine kurmuş bir ülkeden bahsediyoruz, şaşırmadım

