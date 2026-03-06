iPhone 17e RAM miktarı belli oldu: Apple şaşırtmadı!

2011 yılından beri teknoloji yayınlarında editörlük görevi üstlenen Erkan, DH’de ağırlıklı olarak teknoloji tutkunlarının ilgisini çekecek rehber içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Apple, iPhone'lardaki RAM miktarlarını belirtmiyor ancak Apple'ın geliştirici aracı Xcode aracılığıyla bu bilgi doğrulandı. Bu önemli çünkü RAM, uygulamaların ne kadar sorunsuz çalıştığını, çoklu görevin ne kadar iyi çalıştığını, telefonun da Apple'ın en yeni yazılım özelliklerini destekleyip desteklemediğini belirliyor.

iPhone 17e, düz iPhone 17 modeliyle aynı belleğe (8 GB RAM) sahip. Apple, iPhone'larda düzgün çalışması için en az 8 GB RAM gerektiren Apple Intelligence (yapay zeka) özelliklerini desteklemek için tüm ürün gamında minimum bu bellek miktarını tercih ediyor.

Apple, hem iPhone 17 hem de iPhone 17e'yi performans, grafik ve yapay zeka görevlerini yöneten yeni A19 çipiyle donatıyor. Ancak, iki model grafik yetenekleri açısından biraz farklılık gösteriyor. iPhone 17e, 4 çekirdekli bir GPU kullanırken, standart iPhone 17'de 5 çekirdekli bir GPU bulunuyor.

iPhone 17 serisi kaç GB RAM ile geliyor?

iPhone 17e: 8 GB RAM

iPhone 17: 8 GB RAM

iPhone 17 Air: 12 GB RAM

iPhone 17 Pro: 12 GB RAM

iPhone 17 Pro Max: 12 GB RAM

iPhone 16 modelleri kaç GB RAM'e sahip?

iPhone 16: 8 GB RAM

iPhone 16 Plus: 8 GB RAM

iPhone 16 Pro: 8 GB RAM

iPhone 16 Pro Max: 8 GB RAM

