iPhone 17e RAM miktarı belli oldu: Apple şaşırtmadı!

iPhone 17e, düz iPhone 17 modeliyle aynı belleğe (8 GB RAM) sahip. Apple, iPhone'larda düzgün çalışması için en az 8 GB RAM gerektiren Apple Intelligence (yapay zeka) özelliklerini desteklemek için tüm ürün gamında minimum bu bellek miktarını tercih ediyor.
Apple, hem iPhone 17 hem de iPhone 17e'yi performans, grafik ve yapay zeka görevlerini yöneten yeni A19 çipiyle donatıyor. Ancak, iki model grafik yetenekleri açısından biraz farklılık gösteriyor. iPhone 17e, 4 çekirdekli bir GPU kullanırken, standart iPhone 17'de 5 çekirdekli bir GPU bulunuyor.
iPhone 17 serisi kaç GB RAM ile geliyor?
- iPhone 17e: 8 GB RAM
- iPhone 17: 8 GB RAM
- iPhone 17 Air: 12 GB RAM
- iPhone 17 Pro: 12 GB RAM
- iPhone 17 Pro Max: 12 GB RAM
iPhone 16 modelleri kaç GB RAM'e sahip?
- iPhone 16: 8 GB RAM
- iPhone 16 Plus: 8 GB RAM
- iPhone 16 Pro: 8 GB RAM
- iPhone 16 Pro Max: 8 GB RAM
