iPhone 17e kamera tarafında önemli bir yükseltmeyle gelebilir

iPhone 17e yeni bir ön kamerayla gelebilir
Yeni bir araştırma notuna göre analist Jeff Pu, yaklaşmakta olan iPhone 17e’nin kamera açısından ciddi bir yükseltme alacağını söylüyor. Buna göre cihaz, iPhone 17 serisinde ilk kez karşımıza çıkan 18 MP’lik ön kamerayla gelecek. Center Stage özellikli bu kamera, kare sensörüyle telefonu çevirmeye gerek kalmadan dikey ve yatay fotoğraflar çekmeye izin veriyor. Apple'ın uygun fiyatlı modeline de bu kamerayı ekleyeceği belirtiliyor.
Analistin paylaştığı diğer bilgilere göre, iPhone 17e, iPhone 17'de de bulunan A19 yonga setiyle gelecek. Ancak, ilk kez iPhone Air'de kullanılan gelişmiş C1X 5G modemin yerine iPhone 16e'deki C1 modemi kullanmaya devam edecek. Telefonun ayrıca çentikli tasarımdan Dynamic Island tasarımına geçiş yapacağı iddia ediliyor.
iPhone 17e'nin, 2026'ın ilk çeyreğinde piyasaya sürülmesi bekleniyor.